Metro Exodus geliştiricisi Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sıkıntı çıkaracağını söylüyor

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Microsoft'un ve Sony'nin yeni nesil konsolları geçtiğimiz aylarda çıktı. Her ne kadar şu ana kadar teknolojilerini tam olarak göremesek de zamanla bizleri büyüleyecek şeyler göreceğizdir. Her iki şirketin güç odaklı çıkarttığı konsollar, yani PlayStation 5 ve Xbox Series X teknoloji konusunda bizleri tatmin edecektir. Ancak bildiğiniz gibi Microsoft bir de fiyat performans ürünü olan Xbox Series S'i çıkarttı.

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Şu an için gayet uygun bir ürün olsa da Xbox Series S, oyuncular ilerleyen yıllarda bu konsolun nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Xbox Series X ile aralarında ciddi bir fark bulunuyor çünkü. Bu meraklı bekleyişi ise Metro Exodus'un geliştiricisi biraz daha tedirgin bir bekleyiş haline getirdi.

2019 yılında yayınlanan ve yılın en iyi oyunlarından biri olan Metro Exodus'u geliştiren 4A Games'in baş teknoloji sorumlusu Oleksandr Shyshkovtsov, Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sorun çıkartacağını düşünüyor. Oleksandr Shyshkovtsov, Series S'in azaltılmış RAM'inin bir sorun olmayacağını fakat GPU performansının ciddi anlamda sorun çıkartabileceğini söyledi.

Shyshkovtsov, 4A Games'in oyunları için şu anda 4K 60 FPS'i hedeflediklerini ancak Series S'in performansı ciddi anlamda düşüreceğini ve stüdyoya pahalı hesaplamalar yaptıracağını ekledi.

https://www.gamesradar.com/metro-exodus-dev-says-the-xbox-series-s-present-challenges-for-developers/

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