Metro Exodus geliştiricisi Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sıkıntı çıkaracağını söylüyor

Microsoft'un ve Sony'nin yeni nesil konsolları geçtiğimiz aylarda çıktı. Her ne kadar şu ana kadar teknolojilerini tam olarak göremesek de zamanla bizleri büyüleyecek şeyler göreceğizdir. Her iki şirketin güç odaklı çıkarttığı konsollar, yani PlayStation 5 ve Xbox Series X teknoloji konusunda bizleri tatmin edecektir. Ancak bildiğiniz gibi Microsoft bir de fiyat performans ürünü olan Xbox Series S'i çıkarttı.İlginizi Çekebilir Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanı 364GB
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Şu an için gayet uygun bir ürün olsa da Xbox Series S, oyuncular ilerleyen yıllarda bu konsolun nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Xbox Series X ile aralarında ciddi bir fark bulunuyor çünkü. Bu meraklı bekleyişi ise Metro Exodus'un geliştiricisi biraz daha tedirgin bir bekleyiş haline getirdi.
2019 yılında yayınlanan ve yılın en iyi oyunlarından biri olan Metro Exodus'u geliştiren 4A Games'in baş teknoloji sorumlusu Oleksandr Shyshkovtsov, Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sorun çıkartacağını düşünüyor. Oleksandr Shyshkovtsov, Series S'in azaltılmış RAM'inin bir sorun olmayacağını fakat GPU performansının ciddi anlamda sorun çıkartabileceğini söyledi.
Shyshkovtsov, 4A Games'in oyunları için şu anda 4K 60 FPS'i hedeflediklerini ancak Series S'in performansı ciddi anlamda düşüreceğini ve stüdyoya pahalı hesaplamalar yaptıracağını ekledi.
https://www.gamesradar.com/metro-exodus-dev-says-the-xbox-series-s-present-challenges-for-developers/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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valhalla ps5 ve xbox'ta 1200-1440p çalışıyor. cyberpunk 2077 ps5'de 1124p'ye kadar düşüyor 60 fps'de (series s direkt 1080p 30 fps açıyor, normal olarak, çünkü 60 fps için 540pye düşmesi gerektiği bariz) (bir de şaka gibi bu oyuna gerçekten eli yüzü düzgün bir rt ekleneceğini düşünen varsa çok yanılıyor)
yapımcılar açısından değişen hiçbier şey yok. onlar yardırmaya devam edecek. çünkü kitle halinden memnun. 4k ekranlar aldılar ve 4k çalışan oyun yok (native 30 fps modlarını saymazsak) ama digital foundry gibi kanallar bunu meşrulaştırıyorlar, "native çözünürlüğe gerek yok, gereksiz donanım israfı, 1200p zaten güzel gözüküyor" gibi iddialar içerisindeler. oyuncuların çoğu da bu duruma sessiz kalınca, yapımcılar için 60 fps modu, 1200 1300pye düşme özgürlükleri olan bir mod olacak.
adam alenen 1440p çalışan demons souls'ın 4kdan farksız gözüktüğünü bile iddia etmişti. madem böyle şeyler vardı, niye endüstri dlss, directml falan diye çırpınıyor...
taa denen ucube çözümü bile her fırsatta öven incelemeciler dolu piyasada. ne kadar mükemmel ve harika olduğunu, yıllarca mevcut olan tüm sorunları çözdüğünü falan düşünen. çözdü de nereye çözdü. grafik kalitesinin içine etti. oyunlar iğrenç gözüküyor düşük çözünürlüklerde (1440p ve altı). minimum 4k render gerekiyor. gelgelelim endüstri olarak donanımlar native 4k renderlamayacaklarını da gösterdiler. yani resmen insanları blurlu oynanışa itiyorlar. taa'nın görüntünün içine ne kadar ettiğini bilfiil kapa/aç ile görüp deneyimlemesem, inanacağım adamlara. tutturmuşlar bir temporal reconstruction, düşük çözünürlük native çözünürlük gibi gözüküyor gibi iddialar.
valhalla denen oyunun xbox sx'de de ps5'de de 4k 60 fps çalışması gerekirken incelemecilerin tek yaptığı şey "60 fps modu için 1300pye düşmesi normal" neyi normal ya. isteseler yapar. rdr 2 xbox one x denen cihazda native 4k 30 çalışmadı mı? valhallanın grafikleri ondan iyi de değil. hadi cyberpunk şehir falan dedik, valhalla ve rdr2'nin landscape yapısı da benziyor. yani burada tamamen yapımcıların inisayifi.
yapımcılar series x ve ps5 için 4k 60 fps hedefi gütselerdi, series s de çok rahat 1080p 60fpsde tutunabilirdi
ne hikmetse series s'in 1080pden geriye gitmesi insanları tetikliyor da, ps5 xbox sx gibi konsolların 1200 1300p renderlamasına kimse bir şey demiyor. dinamik 4k adı altında 1200pye inen oyun kimin neyine yarasın. ama millet halinden memnun oldugu sürece de yapımcılar bu davranışa devam eder.
Zaten günler geçtikçe bu dediklerim de yapılacak. Şimdilik Series S'i de güçlü tutmaya çalışıyorlar belki MS baskısı vs. ama grafikler geliştikçe Series S'te low detay görmeye başlayacağız muhtemelen ama buna şikayet edecek olan olduğunu sanmıyorum herkes bunu bilerek aldı. Ha zaten Series X de PS5 de çok güçlü konsol değiller zaten de, illa ki SS low yaparken onlar da en azından high yapabilecektir.
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