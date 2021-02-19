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    Metro Exodus geliştiricisi Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sıkıntı çıkaracağını söylüyor

    Microsoft'un fiyat performans ürünü Xbox Series S fiyatı ile dikkat çekse de ilerde geliştiricilere sorun çıkartacak gibi duruyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Şubat 2021, 12:30 (11 sa.)
    2,4b
    15
    19
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Metro Exodus geliştiricisi Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sıkıntı çıkaracağını söylüyor
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    Microsoft'un ve Sony'nin yeni nesil konsolları geçtiğimiz aylarda çıktı. Her ne kadar şu ana kadar teknolojilerini tam olarak göremesek de zamanla bizleri büyüleyecek şeyler göreceğizdir. Her iki şirketin güç odaklı çıkarttığı konsollar, yani PlayStation 5 ve Xbox Series X teknoloji konusunda bizleri tatmin edecektir. Ancak bildiğiniz gibi Microsoft bir de fiyat performans ürünü olan Xbox Series S'i çıkarttı.

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    Şu an için gayet uygun bir ürün olsa da Xbox Series S, oyuncular ilerleyen yıllarda bu konsolun nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Xbox Series X ile aralarında ciddi bir fark bulunuyor çünkü. Bu meraklı bekleyişi ise Metro Exodus'un geliştiricisi biraz daha tedirgin bir bekleyiş haline getirdi.

    2019 yılında yayınlanan ve yılın en iyi oyunlarından biri olan Metro Exodus'u geliştiren 4A Games'in baş teknoloji sorumlusu Oleksandr Shyshkovtsov, Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sorun çıkartacağını düşünüyor. Oleksandr Shyshkovtsov, Series S'in azaltılmış RAM'inin bir sorun olmayacağını fakat GPU performansının ciddi anlamda sorun çıkartabileceğini söyledi. 

    Shyshkovtsov, 4A Games'in oyunları için şu anda 4K 60 FPS'i hedeflediklerini ancak Series S'in performansı ciddi anlamda düşüreceğini ve stüdyoya pahalı hesaplamalar yaptıracağını ekledi.



    https://www.gamesradar.com/metro-exodus-dev-says-the-xbox-series-s-present-challenges-for-developers/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    esmerbuyucu (E. B.) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Series S'te 4K 60 FPS bekleyen kim. Para işin içine girince Series S'ten 10 kat güçsüz Switch'e bile çıkartırlar oyunlarını.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    ?Roovu (Umut Caglar) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu zaten herkes biliyor. Bir tek Series S alanlar anlamak istemiyor :D
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    JourneyToTheWest 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    4A games konsolun 1080p 60 ve 2k 30 fps için olduğunu bilmiyor galiba.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Anthropomancy (Levent B) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gömemediniz şu konsolu
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yok ya ögle olurmu 1080i 59 afpiyas oyun oynuycaz biz :=)))
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    720p30fps yap geç nesi zor anlayamadım
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Belliydi boyle olacağı. 720p ye kadar düşüyor bazı oyunlarda.
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    X X4eros 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Digital foundry testlerinde yeni oyunların neredeyse hiçbirinde native 1080p 60fps veremiyor. Çözünürlük 720p - 1080p arasında sıkça değişiyor
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    keremec (Kerem Safa ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Series S bence en çok Pc oyunculuğu için faydalı oldu. Yoksa bu kafadaki stüdyoların yeni oyunları anca RTX 2060 ile falan çalışırdı 1080p 60fps de. Şimdi seve seve optimizasyona uğraşacaklar. Series S in 1080p çalıştıramadığı oyunu PS5 i geçtim Series X bile 4K çalıştıramaz. Umarım Playstation tarafından da böyle bir konsol gelir ve iyi bir satış rakamı yakalar. İşin ucunda para olunca Switch bile Doom, Witcher 3, Crysis çalıştırıyor.
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    yamaci1771 8 sa. ( Mesaj Silindi ) keremec
    çalıştıramıyor da zaten. burada 720pye düşüyor diye eleştirenler, sözde 4k hedefli diye satılan ps5 ve xbox sx'in de daha cross-gen oyunlarda dahi 1100-1200-1300p-1440p çözünürlüklerinde fink attığı gerçeğini görmezden gelenler...

    valhalla ps5 ve xbox'ta 1200-1440p çalışıyor. cyberpunk 2077 ps5'de 1124p'ye kadar düşüyor 60 fps'de (series s direkt 1080p 30 fps açıyor, normal olarak, çünkü 60 fps için 540pye düşmesi gerektiği bariz) (bir de şaka gibi bu oyuna gerçekten eli yüzü düzgün bir rt ekleneceğini düşünen varsa çok yanılıyor)

    yapımcılar açısından değişen hiçbier şey yok. onlar yardırmaya devam edecek. çünkü kitle halinden memnun. 4k ekranlar aldılar ve 4k çalışan oyun yok (native 30 fps modlarını saymazsak) ama digital foundry gibi kanallar bunu meşrulaştırıyorlar, "native çözünürlüğe gerek yok, gereksiz donanım israfı, 1200p zaten güzel gözüküyor" gibi iddialar içerisindeler. oyuncuların çoğu da bu duruma sessiz kalınca, yapımcılar için 60 fps modu, 1200 1300pye düşme özgürlükleri olan bir mod olacak.

    adam alenen 1440p çalışan demons souls'ın 4kdan farksız gözüktüğünü bile iddia etmişti. madem böyle şeyler vardı, niye endüstri dlss, directml falan diye çırpınıyor...

    taa denen ucube çözümü bile her fırsatta öven incelemeciler dolu piyasada. ne kadar mükemmel ve harika olduğunu, yıllarca mevcut olan tüm sorunları çözdüğünü falan düşünen. çözdü de nereye çözdü. grafik kalitesinin içine etti. oyunlar iğrenç gözüküyor düşük çözünürlüklerde (1440p ve altı). minimum 4k render gerekiyor. gelgelelim endüstri olarak donanımlar native 4k renderlamayacaklarını da gösterdiler. yani resmen insanları blurlu oynanışa itiyorlar. taa'nın görüntünün içine ne kadar ettiğini bilfiil kapa/aç ile görüp deneyimlemesem, inanacağım adamlara. tutturmuşlar bir temporal reconstruction, düşük çözünürlük native çözünürlük gibi gözüküyor gibi iddialar.

    valhalla denen oyunun xbox sx'de de ps5'de de 4k 60 fps çalışması gerekirken incelemecilerin tek yaptığı şey "60 fps modu için 1300pye düşmesi normal" neyi normal ya. isteseler yapar. rdr 2 xbox one x denen cihazda native 4k 30 çalışmadı mı? valhallanın grafikleri ondan iyi de değil. hadi cyberpunk şehir falan dedik, valhalla ve rdr2'nin landscape yapısı da benziyor. yani burada tamamen yapımcıların inisayifi.

    yapımcılar series x ve ps5 için 4k 60 fps hedefi gütselerdi, series s de çok rahat 1080p 60fpsde tutunabilirdi

    ne hikmetse series s'in 1080pden geriye gitmesi insanları tetikliyor da, ps5 xbox sx gibi konsolların 1200 1300p renderlamasına kimse bir şey demiyor. dinamik 4k adı altında 1200pye inen oyun kimin neyine yarasın. ama millet halinden memnun oldugu sürece de yapımcılar bu davranışa devam eder.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Locaste Siarnaq (Mustafa Çakmak) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten orijinal 4k açmıyor ki. Yükseltme ile 4k diyor kağıt üzerinde. Boşuna konuşmuş
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    Dante 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    PC'de low'dan ultra high'a kadar bir tıklamayla ayarlayabildiğin bir menüsü olur her oyunun. Madem bu kadar yetersiz Series S, Series X'e very high konfigürasyon ön tanımlı yaparken Series S'e low konfigürasyonda 1080p açtır oyunu. Bu kadar. Bunu yapmanın bu kadar "pahalı bir hesaplama" isteyeceğini sanmıyorum. Yani PC'de bunun çok daha detaylı Advanced Settings'ini yapıyorlar her detaya kadar kalite ayarı yapabildiğin.

    Zaten günler geçtikçe bu dediklerim de yapılacak. Şimdilik Series S'i de güçlü tutmaya çalışıyorlar belki MS baskısı vs. ama grafikler geliştikçe Series S'te low detay görmeye başlayacağız muhtemelen ama buna şikayet edecek olan olduğunu sanmıyorum herkes bunu bilerek aldı. Ha zaten Series X de PS5 de çok güçlü konsol değiller zaten de, illa ki SS low yaparken onlar da en azından high yapabilecektir.
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    esmerbuyucu (E. B.) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Series S'te 4K 60 FPS bekleyen kim. Para işin içine girince Series S'ten 10 kat güçsüz Switch'e bile çıkartırlar oyunlarını.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    ti7800 (Eddie Morra) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    aynen. 1080p 60FPS için alıyor herkes.
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    BekirHan (Bekir Han) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Dediğin gibi zaten hedef 4K 60Hz değildi Series S için. Blizzard' ı gördük, para sözkonusu olunca Overwatch bile geldi Switch'e. Şimdi de Apex gelecek, bakalım.
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    JourneyToTheWest 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    4A games konsolun 1080p 60 ve 2k 30 fps için olduğunu bilmiyor galiba.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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