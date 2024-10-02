Güneş enerjisini depolamada alüminyum-kaya kompozit dönemi

Enerjiyi depolamada yeni yöntem: Alüminyum ve kaya
Caldera’nın Megacell adını verdiği bu yeni teknoloji, endüstriyel süreçlerin karbonsuzlaştırılmasına katkı sağlamayı ve sahada üretilen fotovoltaik enerjinin depolanmasını hedefliyor. Alüminyum ve kaya kompozitinden oluşan çekirdek, kaya, kum veya betona dayalı diğer depolama teknolojileri ile benzer termal depolama kapasitesine sahip.
Caldera’nın açıklamasına göre, vakumlu tasarım ısı iletimi ve konveksiyonunu önleyerek enerji kaybını minimize ediyor. Ek olarak, radyasyon kayıplarını önleyen ek bir malzeme de kullanılıyor. Sistem içindeki kapalı buhar döngüsü, yüksek saflığı koruyarak katı maddelerin birikiminden kaynaklanan olası bozulmaları önlüyor. Sistemin kompakt yapıda olması da kurulum süreçlerini ve mailyetlerini düşürüyor.
100 MWh’ye kadar depolama
Caldera, sistemin 1.3 MWh, 4 MWh ve 5.3 MWh kapasiteli versiyonlarını sunuyor. Sistem; buhar jeneratörü, kompakt bir trafo merkezi ve depolama kazanı ile birlikte geliyor. En küçük versiyonu 6 metre x 14 metre x 7.3 metre ölçülerinde ve 27 ton ağırlığında. En büyük versiyon ise 9 metre yüksekliğe ulaşıyor ve 82 ton ağırlığa sahip. Modüler yapısı sayesinde birden fazla ünite birleştirilerek 100 MWh’ye kadar depolama kapasitesi sağlanabiliyor.
Caldera, bu teknolojinin 4 MWh’lik ilk prototipini halihazırda inşa etti. Bu adımla birlikte şirket, güneş enerjisi depolama ve kullanımında devrim niteliğinde bir çözüm sunduğunu iddia ediyor. Bu sistemin, endüstriyel alanlarda karbon emisyonlarını azaltmak için önemli bir alternatif olacağı öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.