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    Güneş enerjisini depolamada alüminyum-kaya kompozit dönemi

    İngiltere merkezli Caldera, yeni bir ısı depolama teknolojisi geliştirdi. Güneş enerjisini alüminyum-kaya kompoziti ile depolayacak olan sistem gaz kazanlarının yerini alacak.
    Alüminyum-kaya kompoziti ile güneş enerjisi depolanacak Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık merkezli girişim Caldera, güneş enerjisinden elde edilen ısıyı talep üzerine kullanılabilir hale getiren yeni bir depolama teknolojisi geliştirdi. Geleneksel gaz kazanlarının yerini almayı amaçlayan bu sistem, geri dönüştürülmüş alüminyum ve volkanik kayalardan oluşan bir kompozit kullanarak ısıyı 500°C'ye kadar depolayabiliyor ve bu ısıyla buhar üretebiliyor.

    Enerjiyi depolamada yeni yöntem: Alüminyum ve kaya

    Caldera’nın Megacell adını verdiği bu yeni teknoloji, endüstriyel süreçlerin karbonsuzlaştırılmasına katkı sağlamayı ve sahada üretilen fotovoltaik enerjinin depolanmasını hedefliyor. Alüminyum ve kaya kompozitinden oluşan çekirdek, kaya, kum veya betona dayalı diğer depolama teknolojileri ile benzer termal depolama kapasitesine sahip.

    Alüminyum-kaya kompoziti ile güneş enerjisi depolanacak Tam Boyutta Gör
    Sistem, vakum yalıtımlı hücreler şeklinde tasarlanmış ve ısıyı 500°C’ye kadar depolayabilme özelliğine sahip. Üretilen sıcak su veya buhar ise 210°C'ye kadar çıkabiliyor. Hücreler, geri dönüştürülmüş alüminyum ve volkanik kayalardan oluşan bloklardan oluşuyor ve vakumlu bir yalıtım kabı içerisine yerleştiriliyor. Elektrik rezistansları kullanılarak ısıtılan bu hücreler, yüksek verimlilik sağlıyor.

    Caldera’nın açıklamasına göre, vakumlu tasarım ısı iletimi ve konveksiyonunu önleyerek enerji kaybını minimize ediyor. Ek olarak, radyasyon kayıplarını önleyen ek bir malzeme de kullanılıyor. Sistem içindeki kapalı buhar döngüsü, yüksek saflığı koruyarak katı maddelerin birikiminden kaynaklanan olası bozulmaları önlüyor. Sistemin kompakt yapıda olması da kurulum süreçlerini ve mailyetlerini düşürüyor.

    100 MWh’ye kadar depolama

    Caldera, sistemin 1.3 MWh, 4 MWh ve 5.3 MWh kapasiteli versiyonlarını sunuyor. Sistem; buhar jeneratörü, kompakt bir trafo merkezi ve depolama kazanı ile birlikte geliyor. En küçük versiyonu 6 metre x 14 metre x 7.3 metre ölçülerinde ve 27 ton ağırlığında. En büyük versiyon ise 9 metre yüksekliğe ulaşıyor ve 82 ton ağırlığa sahip. Modüler yapısı sayesinde birden fazla ünite birleştirilerek 100 MWh’ye kadar depolama kapasitesi sağlanabiliyor.

    Caldera, bu teknolojinin 4 MWh’lik ilk prototipini halihazırda inşa etti. Bu adımla birlikte şirket, güneş enerjisi depolama ve kullanımında devrim niteliğinde bir çözüm sunduğunu iddia ediyor. Bu sistemin, endüstriyel alanlarda karbon emisyonlarını azaltmak için önemli bir alternatif olacağı öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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