Güneş enerjisini depolamada alüminyum-kaya kompozit dönemi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık merkezli girişim Caldera, güneş enerjisinden elde edilen ısıyı talep üzerine kullanılabilir hale getiren yeni bir depolama teknolojisi geliştirdi. Geleneksel gaz kazanlarının yerini almayı amaçlayan bu sistem, geri dönüştürülmüş alüminyum ve volkanik kayalardan oluşan bir kompozit kullanarak ısıyı 500°C'ye kadar depolayabiliyor ve bu ısıyla buhar üretebiliyor.

Enerjiyi depolamada yeni yöntem: Alüminyum ve kaya

Caldera’nın Megacell adını verdiği bu yeni teknoloji, endüstriyel süreçlerin karbonsuzlaştırılmasına katkı sağlamayı ve sahada üretilen fotovoltaik enerjinin depolanmasını hedefliyor. Alüminyum ve kaya kompozitinden oluşan çekirdek, kaya, kum veya betona dayalı diğer depolama teknolojileri ile benzer termal depolama kapasitesine sahip.

Tam Boyutta Gör Sistem, vakum yalıtımlı hücreler şeklinde tasarlanmış ve ısıyı 500°C’ye kadar depolayabilme özelliğine sahip. Üretilen sıcak su veya buhar ise 210°C'ye kadar çıkabiliyor. Hücreler, geri dönüştürülmüş alüminyum ve volkanik kayalardan oluşan bloklardan oluşuyor ve vakumlu bir yalıtım kabı içerisine yerleştiriliyor. Elektrik rezistansları kullanılarak ısıtılan bu hücreler, yüksek verimlilik sağlıyor.

Vestel’den Türkiye'nin ilk yerli batarya enerji depolama sistemi 23 sa. önce eklendi

Caldera’nın açıklamasına göre, vakumlu tasarım ısı iletimi ve konveksiyonunu önleyerek enerji kaybını minimize ediyor. Ek olarak, radyasyon kayıplarını önleyen ek bir malzeme de kullanılıyor. Sistem içindeki kapalı buhar döngüsü, yüksek saflığı koruyarak katı maddelerin birikiminden kaynaklanan olası bozulmaları önlüyor. Sistemin kompakt yapıda olması da kurulum süreçlerini ve mailyetlerini düşürüyor.

100 MWh’ye kadar depolama

Caldera, sistemin 1.3 MWh, 4 MWh ve 5.3 MWh kapasiteli versiyonlarını sunuyor. Sistem; buhar jeneratörü, kompakt bir trafo merkezi ve depolama kazanı ile birlikte geliyor. En küçük versiyonu 6 metre x 14 metre x 7.3 metre ölçülerinde ve 27 ton ağırlığında. En büyük versiyon ise 9 metre yüksekliğe ulaşıyor ve 82 ton ağırlığa sahip. Modüler yapısı sayesinde birden fazla ünite birleştirilerek 100 MWh’ye kadar depolama kapasitesi sağlanabiliyor.

Caldera, bu teknolojinin 4 MWh’lik ilk prototipini halihazırda inşa etti. Bu adımla birlikte şirket, güneş enerjisi depolama ve kullanımında devrim niteliğinde bir çözüm sunduğunu iddia ediyor. Bu sistemin, endüstriyel alanlarda karbon emisyonlarını azaltmak için önemli bir alternatif olacağı öngörülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Alüminyum-kaya kompoziti ile güneş enerjisi depolanacak