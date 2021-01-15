Alzheimer tedavisinde umut vadeden ilacın Faz 2 sonuçları yayımlandı

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Alzheimer üzerinde birçok çalışma bulunmasına karşın birçok ilaç geliştirme çalışmas da hız kesmeden devam ediyor. Şim ise Eli Lilly adlı ilaç şirketi Alzheimer'e bağlı bilişsel yeti yitimini yavaşlatmak üzere geliştirilmiş ve Faz 2 çalışmalarında olan ilacın umut vadeden etkilerini hakemli dergide yayımladı.

Donanemab olarak adlandırılan ve Faz 2 çalışmaları 2 yıl süren ilacın, amiloid protein kümelerini hedef aldığı ve rutinde kullanılan anti-amiloid ilaçlara oranla daha etkili olduğu öne sürülüyor. Amiloid protein birikimlerinin Alzheimer'e bağlı bilişsel yetilerdeki kötüleşmenin başlıca sorumlusu olduğuna yönelik çeşitli hipotezlerin bulunduğunu ekleyelim.

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Donanemab

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Donanemab olarak adlandırılan monoklonal antikor N3pG olarak adlandırılan son derece spesifik amiloid-beta proteinini hedefliyor. Böylece toksik proteinlerin kümelenmesinde işlev göre N3pG olarak adlandırılan protein adresleniyor ve antikor terapisini takriben protein agregasyonları ( birikimlerini ) vücut tarafından temizleniyor.

Geliştirilen ilaç erken evre Alzheimer tanısı alan 273 hastada Faz 2 çalışmalarında test edildi ve 76 haftalık süre sonucunda donanemab adlı ilacın plasebo grubuna oranla bilişssel yeti yitimini %32 oranında azalttığı tespit edildi yani diğer bir deyişle bahsi geçen ilaç bilişsel yeti bozukluklarının gelişmesini %32 oranında azaltıyor.

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TRAILBLAZER-ALZ 2 olarak adlandırılan 2. Faz 2 çalışmalaarının 500 katılımcı içereceği ve çalışmaların en az 2023 yılına kadar süreceği belirtiliyor. Son olarak tüm çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde bile yeni ilacı piyasaya sürülmesinin en az 10 yılı bulacağını ekleyelim.

Yeni araştırma The New York Times adlı gazetede yayımlandı.

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