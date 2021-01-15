Alzheimer tedavisinde umut vadeden ilacın Faz 2 sonuçları yayımlandı

Alzheimer üzerinde birçok çalışma bulunmasına karşın birçok ilaç geliştirme çalışmas da hız kesmeden devam ediyor. Şim ise Eli Lilly adlı ilaç şirketi Alzheimer'e bağlı bilişsel yeti yitimini yavaşlatmak üzere geliştirilmiş ve Faz 2 çalışmalarında olan ilacın umut vadeden etkilerini hakemli dergide yayımladı.
Donanemab olarak adlandırılan ve Faz 2 çalışmaları 2 yıl süren ilacın, amiloid protein kümelerini hedef aldığı ve rutinde kullanılan anti-amiloid ilaçlara oranla daha etkili olduğu öne sürülüyor. Amiloid protein birikimlerinin Alzheimer'e bağlı bilişsel yetilerdeki kötüleşmenin başlıca sorumlusu olduğuna yönelik çeşitli hipotezlerin bulunduğunu ekleyelim.İlginizi Çekebilir Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu
Donanemab
Donanemab olarak adlandırılan monoklonal antikor N3pG olarak adlandırılan son derece spesifik amiloid-beta proteinini hedefliyor. Böylece toksik proteinlerin kümelenmesinde işlev göre N3pG olarak adlandırılan protein adresleniyor ve antikor terapisini takriben protein agregasyonları ( birikimlerini ) vücut tarafından temizleniyor.
Geliştirilen ilaç erken evre Alzheimer tanısı alan 273 hastada Faz 2 çalışmalarında test edildi ve 76 haftalık süre sonucunda donanemab adlı ilacın plasebo grubuna oranla bilişssel yeti yitimini %32 oranında azalttığı tespit edildi yani diğer bir deyişle bahsi geçen ilaç bilişsel yeti bozukluklarının gelişmesini %32 oranında azaltıyor.
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TRAILBLAZER-ALZ 2 olarak adlandırılan 2. Faz 2 çalışmalaarının 500 katılımcı içereceği ve çalışmaların en az 2023 yılına kadar süreceği belirtiliyor. Son olarak tüm çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde bile yeni ilacı piyasaya sürülmesinin en az 10 yılı bulacağını ekleyelim.
Yeni araştırma The New York Times adlı gazetede yayımlandı.
Kaynakça https://www.nytimes.com/2021/01/11/health/alzheimers-amyloid-lilly.html https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lillys-donanemab-slows-clinical-decline-alzheimers-disease Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yuh amma uzun sürüyor. Zaten %32'de çok az yav. Hiç yoktan iyidir tabi Hani 6 senelik hastalığı 4 senelik gibi hissettirir 2 sene kazandırır. Ama yakınen yaşamış(hastayakını) biri olarak söyleyebilirim ki gerçekten çok acı. Yakınınızın sizin gözlerinizin içine bakıp sizi tanımaması, belki sizden korkması, ne yaparsanız, ne derseniz deyin ona ulaşamamanız gerçekten çok acı. Umarım etkili bir tedaviyi en yakın zamanda bulurlar.
5g testleri için isveç yada isviçre en az 10 yıl test mümkün ise20yıl test edilmesini istemişti ki uzun süreli sonuçları ortaya çıksın...