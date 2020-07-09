Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti

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Güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter’in en bilinen özelliği herhalde yüzyıllar önce keşfedilen Büyük Kırmızı Leke’dir. Geçtiğimiz günlerde amatör bir gökbilimci ise aslında devasa bir fırtına olan Büyük Kırmızı Leke’ye yakın bir bölgede, yeni bir "nokta" keşfetti.

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Güney Afrikalı emekli bir kimya mühendisi olan Clyde Foster tarafından keşfedilen ve adına “Clyde’ın Lekesi” adı verilen nokta, gökbilimcinin gezegeni gözlemlediği 31 Mayıs sabahı tespit edilmiş. Foster’dan birkaç saat önce aynı bölgeyi gözlemleyen Avustralyalı gökbilimcilerin çektiği fotoğraflarda lekenin görünmüyor oluşu ise işin ilginç olan kısmını oluşturuyor.

Juno uzay aracı da tescilledi

Şansı yaver giden Foster’ın yüzünü bir kez daha güldüren bir tesadüf de yaşanmış. Bu kez NASA’nın Jüpiter’e gönderdiği Juno uzay aracı, Clyde'ın Lekesi'ni gezegene 27. yakın geçişini yaptığı sırada ve olaydan iki gün sonra (2 Haziran) görüntülemeyi başarmış. Juno’nun Jüpiter’in yörüngesini 53 günlük bir sürede turluyor oluşu ve bu esnada gezegenin çok küçük bir bölümünün görüntüsünü yakaladığı düşünüldüğünde, Foster’ın keşfinin farklı bir kaynak tarafından kanıtlanması gerçekten de ilginç bir tesadüf.

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Araştırmacılar Foster’ın keşfinin Jüpiter’in Büyük Kırmızı Lekesi’nin aksine güçlü bir ısıyayımsal patlama olduğunu ifade ediyor. Isıyayımsal patlamayı Jüpiter atmosferinin üst katmanlarında bulunan bulut tabakalarının da ötesine sıçrayan bir gaz sütunu patlaması olarak tanımlamak mümkün.

Aslında Jüpiter’in Kuzey ve Güney Ekvator kuşaklarında yaygın olan bu patlamalar, gezegenin Güney Ilıman Kuşağı’nda daha nadir görülüyor. Bu da keşfi daha anlamlı hale getiriyor. Foster’ın keşfinin ileriki süreçte ne hale geleceği ile ilgili tespit, Juno’nun bir sonraki yakın geçişi olan 25 Temmuz’da yapılabilecek.

Juno uzay aracı, bundan bir yıl sonra yani 30 Temmuz 2021’de ise Jüpiter’in atmosferine girerek yok olacak.

https://www.iflscience.com/space/amateur-astronomer-discovers-jupiter-has-a-brand-new-spot/

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