Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti

    Güney Afrika'lı amatör bir gökbilimci, Jüpiter'in Büyük Kırmızı Leke’sine yakın bir bölgede yeni bir "nokta" keşfetti. Keşif, Juno uzay aracı tarafından da tescillendi.
    7 sa.
    1,6b
    19
    1
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti
    Tam Boyutta Gör

    Güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter’in en bilinen özelliği herhalde yüzyıllar önce keşfedilen Büyük Kırmızı Leke’dir. Geçtiğimiz günlerde amatör bir gökbilimci ise aslında devasa bir fırtına olan Büyük Kırmızı Leke’ye yakın bir bölgede, yeni bir "nokta" keşfetti.

    Ayrıca Bkz. "Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi”"

    İlginizi Çekebilir Avatar Jüpiter'i tüm ihtişamıyla gösteren bu inanılmaz fotoğrafa bir göz atın

    Güney Afrikalı emekli bir kimya mühendisi olan Clyde Foster tarafından keşfedilen ve adına “Clyde’ın Lekesi” adı verilen nokta, gökbilimcinin gezegeni gözlemlediği 31 Mayıs sabahı tespit edilmiş. Foster’dan birkaç saat önce aynı bölgeyi gözlemleyen Avustralyalı gökbilimcilerin çektiği fotoğraflarda lekenin görünmüyor oluşu ise işin ilginç olan kısmını oluşturuyor.

    Juno uzay aracı da tescilledi

    Şansı yaver giden Foster’ın yüzünü bir kez daha güldüren bir tesadüf de yaşanmış. Bu kez NASA’nın Jüpiter’e gönderdiği Juno uzay aracı, Clyde'ın Lekesi'ni gezegene 27. yakın geçişini yaptığı sırada ve olaydan iki gün sonra (2 Haziran) görüntülemeyi başarmış. Juno’nun Jüpiter’in yörüngesini 53 günlük bir sürede turluyor oluşu ve bu esnada gezegenin çok küçük bir bölümünün görüntüsünü yakaladığı düşünüldüğünde, Foster’ın keşfinin farklı bir kaynak tarafından kanıtlanması gerçekten de ilginç bir tesadüf.

    Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar Foster’ın keşfinin Jüpiter’in Büyük Kırmızı Lekesi’nin aksine güçlü bir ısıyayımsal patlama olduğunu ifade ediyor. Isıyayımsal patlamayı Jüpiter atmosferinin üst katmanlarında bulunan bulut tabakalarının da ötesine sıçrayan bir gaz sütunu patlaması olarak tanımlamak mümkün.

    Aslında Jüpiter’in Kuzey ve Güney Ekvator kuşaklarında yaygın olan bu patlamalar, gezegenin Güney Ilıman Kuşağı’nda daha nadir görülüyor. Bu da keşfi daha anlamlı hale getiriyor. Foster’ın keşfinin ileriki süreçte ne hale geleceği ile ilgili tespit, Juno’nun bir sonraki yakın geçişi olan 25 Temmuz’da yapılabilecek. 

    Juno uzay aracı, bundan bir yıl sonra yani 30 Temmuz 2021’de ise Jüpiter’in atmosferine girerek yok olacak.



    https://www.iflscience.com/space/amateur-astronomer-discovers-jupiter-has-a-brand-new-spot/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı
    3 sa.
    Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi”
    1 gün
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokoko_TR 6 sa. yeni yorumcu
    woowww ben şok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. iPhone tamir ve pil değişim ücretine zam geldi 1 sa. Elon Musk: "Tesla, seviye 5 otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın" 1 sa. Samsung yeni telefonlarının kutusundan şarj aletini çıkarmayı planlıyor 1 sa. Facebook 2019’da enerjisinin %86’sını yenilenebilir kaynaklardan elde etti 2 sa. Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile 3GHz sınırı aşılıyor 2 sa. Mac bilgisayarlarda Fujifilm makineleri web kamerası oluyor 3 sa. Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız, final yaptı 3 sa. Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı 4 sa. 820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek 4 sa. iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye 5 sa. Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek 5 sa. Corolla, SUV dünyasıyla buluştu: İşte karşınızda yeni Toyota Corolla Cross 6 sa. Cherry markası klavyeler için hijyenik kaplama geliştirdi 6 sa. Dyson Pure Humidify+Cool video inceleme 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti Sonraki Tinder birebir video görüşmelerini başlatıyor 19 sa. Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor 20 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1000’in üzerinde, riskli iller açıklandı (8 Temmuz) 21 sa. PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler 21 sa. Palo Alto Networks ve ADEO’dan önemli iş birliği 22 sa. Seat'ın alt markası Cupra da elektriklendi: İşte Cupra el-Born 22 sa. The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 22 sa. Broadcom kablosuz Nesnelerin İnterneti bölümünü sattı 23 sa. AMD Ryzen XT işlemcilerde Assassin's Creed Valhalla kampanyası başladı 23 sa. 8 kanal bellek destekli Ryzen Threadripper Pro işlemcisi görüntülendi 1 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi tanıtıldı 1 gün Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor 1 gün Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi” 1 gün Türkiye patent hazırlamada 9. sıraya yükseldi 1 gün Lenovo; yeni taşınabilir monitörünü tanıttı 1 gün MSI patronu yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti 1 gün Yeni Hyundai Elantra N Line'ın tasarımı ortaya çıktı 1 gün Crew Dragon kapsülü ile UUİ’ye ulaşan astronot, uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı 1 gün POCO F2 Pro elimizde | Performans canavarı telefon 1 gün Apple ARM işlemcilerin detayları sızdırıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi