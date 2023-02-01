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    Amazfit GTR Mini internete sızdırıldı

    Amazfit GTR Mini akıllı saat modeli nispeten daha küçük boyutlarına rağmen GPS, sürekli sağlık takibi, 120’den fazla aktivite takibi gibi özelliklerle gelecek.  
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    Amazfit GTR Mini Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman akıllı saatlerinin Mini versiyonlarını piyasaya süren Amazfit markası şimdi de Amazfit GTR serisi için bir mini versiyon hazırlıyor. Amazfit GTR Mini modelinin ilk görselleri internete sızdırıldı.

    Amazfit GTR Mini neler sunacak?

    Amazfit GTR Mini adıyla hazırlanan yeni akıllı saat isminin aksine oldukça iddialı. Seriden pek çok özelliği miras alırken nispeten daha küçük ekranı ile kolunuzda biraz daha az yer kaplıyor ve ağırlığı azaltıyor.

    1.28 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olan saatin çerçevesi paslanmaz çelikten. Sağ kısımda bir menü tuşu dikkat çekiyor. Sürekli olarak nabız, kandaki oksijen, stress takibi yapan saat 120’den fazla aktivite desteği sunuyor.

    GPS, QZSS, BEIDOU, GALILEO standartlarına destek sunan ürün Bluetooth 5.1 ile bağlantı kuruyor ve 500mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Amazfit GTR Mini akıllı saati için yaz ayları işaret ediliyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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