Amazfit GTR Mini internete sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Zaman zaman akıllı saatlerinin Mini versiyonlarını piyasaya süren Amazfit markası şimdi de Amazfit GTR serisi için bir mini versiyon hazırlıyor. Amazfit GTR Mini modelinin ilk görselleri internete sızdırıldı.

Amazfit GTR Mini neler sunacak?

Amazfit GTR Mini adıyla hazırlanan yeni akıllı saat isminin aksine oldukça iddialı. Seriden pek çok özelliği miras alırken nispeten daha küçük ekranı ile kolunuzda biraz daha az yer kaplıyor ve ağırlığı azaltıyor.

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1.28 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olan saatin çerçevesi paslanmaz çelikten. Sağ kısımda bir menü tuşu dikkat çekiyor. Sürekli olarak nabız, kandaki oksijen, stress takibi yapan saat 120’den fazla aktivite desteği sunuyor.

GPS, QZSS, BEIDOU, GALILEO standartlarına destek sunan ürün Bluetooth 5.1 ile bağlantı kuruyor ve 500mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Amazfit GTR Mini akıllı saati için yaz ayları işaret ediliyor.

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