Haftaya BİM marketlerde Amazfit Neo akıllı saat var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM marketlerde akıllı saat, genişleyebilir sırt çantası, AirFryer, elektronik yazı tahtası, buhar jeneratörlü ürü gibi farklı yaşam ekipmanları bulmak mümkün olacak.

3 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri

3 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Amazfit markasına ait Neo akıllı saat yer alıyor. 1.2 inçlik ekranında monokrom bir panel sunduğu için uzun kullanım sürelerine imza atıyor. Blueooth 5.0 ile desteklenen saatte nabız, kalori, fitness gibi değerler takip edilebiliyor. Fiyatı ise 329TL.

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Diğer taraftan HP markasına ait 15.6 inçlik dizüstüler için 21 litreye kadar genişleyebilir Travel sırt çantası 399TL iken House markasına ait 10 inçlik mıknatıslı yazı tahtası 109TL iken Kumtel markasına ait 5.5 litrelik AirFryer modeli de 2299TL olarak satılacak.

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