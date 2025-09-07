Amazfit, el fenerli akıllı saatini tanıttı: Amazfit T-Rex 3 Pro

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Amazfit, yeni akıllı saat modeli T-Rex 3 Pro’yu satışa sundu. Dayanıklılık sporcuları için tasarlanan T-Rex 3 Pro, hem karanlıkta normal bir el feneri olarak kullanılabilen hem de SOS sinyalleri gönderebilen dahili bir el fenerine sahip.

En iyi akıllı saat önerileri 2 ay önce eklendi

Amazfit T-Rex 3 Pro akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Amazfit T-Rex 3 Pro, üç renk ve iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor. 44 mm model, 1.32 inç AMOLED ekrana sahipken, daha büyük 48 mm’lik model 1.5 inç AMOLED panele sahip. Her iki ekranın da maksimum parlaklığı 3000 nit. Ekran, safir camla korunuyor. 44 mm model, 640 mAh bataryadan güç alıyor ve tek şarjla tipik kullanımda 19 güne kadar kullanım sunuyor. 48 mm model ise 700 mAh bataryaya sahip ve tek tam şarjla 25 güne kadar dayanıyor. Saat, titanyum alaşımlı çerçeve ve düğmelerle güçlendirilmiş.

Saat, Bluetooth arama desteği için hem mikrofon hem de hoparlör barındırıyor. Amazfit'in yeni BioCharge Energy teknolojisinin yanı sıra 180'den fazla spor modu mevcut. Diğer önemli özellikler arasında; altı uydu sistemiyle geliştirilmiş GPS takibi, uygulama entegrasyonları ve çeşitli sağlık takip cihazları yer alıyor.

Amazfit T-Rex 3 Pro fiyatı ne kadar?

Amazfit T-Rex 3 Pro 48 mm modeli 400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Amazfit T-Rex 3 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 1.5 inç (48mm) / 1.32 inç (44mm) AMOLED, 3000 nit, Safir cam

: 1.5 inç (48mm) / 1.32 inç (44mm) AMOLED, 3000 nit, Safir cam Malzeme : Grade 5 Titanyum (Çerçeve ve düğmeler)

: Grade 5 Titanyum (Çerçeve ve düğmeler) Kasa boyutu : 48 mm, 44 mm

: 48 mm, 44 mm Suya dayanıklılık : 100 metre, 45 metre Serbest dalış, Scuba

: 100 metre, 45 metre Serbest dalış, Scuba Diğer : El feneri, Bluetooth arama, 180+ spor modu

: El feneri, Bluetooth arama, 180+ spor modu Pil : 700 mAh (48mm) / 500 mAh (44mm)

: 700 mAh (48mm) / 500 mAh (44mm) İşletim sistemi : Zepp OS 5

: Zepp OS 5 Sağlık: BioCharge, kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen ölçümü, stres seviyesini ölçme, ten sıcaklığını ölçme, uyku kalitesi takibi, nefes egzersizi, sağlık uyarıları

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Amazfit T-Rex 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: