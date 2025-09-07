Giriş
    Amazfit, el fenerli akıllı saatini tanıttı: Amazfit T-Rex 3 Pro

    Amazfit, T-Rex 3 Pro akıllı saatini resmen tanıttı. Standart modele kıyasla sunduğu yenilikler arasında; yerleşik el feneri, Bluetooth arama ve otomatik rota planlama yer alıyor.

    Amazfit T-Rex 3 Pro akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Amazfit, yeni akıllı saat modeli T-Rex 3 Pro’yu satışa sundu. Dayanıklılık sporcuları için tasarlanan T-Rex 3 Pro, hem karanlıkta normal bir el feneri olarak kullanılabilen hem de SOS sinyalleri gönderebilen dahili bir el fenerine sahip.

    Amazfit T-Rex 3 Pro akıllı saat neler sunuyor?

    Amazfit akıllı saat T-Rex 3 Pro Tam Boyutta Gör
    Amazfit T-Rex 3 Pro, üç renk ve iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor. 44 mm model, 1.32 inç AMOLED ekrana sahipken, daha büyük 48 mm’lik model 1.5 inç AMOLED panele sahip. Her iki ekranın da maksimum parlaklığı 3000 nit. Ekran, safir camla korunuyor. 44 mm model, 640 mAh bataryadan güç alıyor ve tek şarjla tipik kullanımda 19 güne kadar kullanım sunuyor. 48 mm model ise 700 mAh bataryaya sahip ve tek tam şarjla 25 güne kadar dayanıyor. Saat, titanyum alaşımlı çerçeve ve düğmelerle güçlendirilmiş.

    Saat, Bluetooth arama desteği için hem mikrofon hem de hoparlör barındırıyor. Amazfit'in yeni BioCharge Energy teknolojisinin yanı sıra 180'den fazla spor modu mevcut. Diğer önemli özellikler arasında; altı uydu sistemiyle geliştirilmiş GPS takibi, uygulama entegrasyonları ve çeşitli sağlık takip cihazları yer alıyor.

    Amazfit T-Rex 3 Pro fiyatı ne kadar?

    Amazfit T-Rex 3 Pro 48 mm modeli 400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    Amazfit T-Rex 3 Pro özellikleri

    Amazfit T-Rex 3 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.5 inç (48mm) / 1.32 inç (44mm) AMOLED, 3000 nit, Safir cam
    • Malzeme: Grade 5 Titanyum (Çerçeve ve düğmeler)
    • Kasa boyutu: 48 mm, 44 mm
    • Suya dayanıklılık: 100 metre, 45 metre Serbest dalış, Scuba
    • Diğer: El feneri, Bluetooth arama, 180+ spor modu
    • Pil: 700 mAh (48mm) / 500 mAh (44mm)
    • İşletim sistemi: Zepp OS 5
    • Sağlık: BioCharge, kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen ölçümü, stres seviyesini ölçme, ten sıcaklığını ölçme, uyku kalitesi takibi, nefes egzersizi, sağlık uyarıları
    Kaynakça https://us.amazfit.com/products/t-rex-3-pro https://www.gizmochina.com/2025/09/07/amazfit-t-rex-3-pro-goes-global-rugged-smartwatch-with-built-in-flashlight-up-to-25-days-battery-life-titanium-bezels/
