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    Anlık Bildirim

    Amazfit, dikkat çekici özelliklere sahip akıllı yüzüğünü satışa sundu

    Akıllı telefon, akıllı saat, akıllı bileklik derken şimdi de sırada akıllı yüzükler var. Bu sektörün dikkate değer ilk önemli adımlarından birini ise Amazfit, Helio Ring modeliyle atıyor.

    Amazfit, dikkat çekici özelliklere sahip akıllı yüzüğünü satışa s

    Amazfit, sporculara özel gelişmiş iyileşme takibi sunan ilk akıllı yüzüğü Amazfit Helio Ring'i tanıttı. CES 2024'te tanıtılan bu yüzük, sadece 4 gram ağırlığında ve 24mm, 25.7mm, 27.3mm olmak üzere üç farklı boyutta sunuluyor. Cilt dostu titanyum alaşımından üretilen yüzüğün kalınlığı ise 2.6 mm, bu da kullanıcıya tüm gün boyunca rahat bir kullanım sağlıyor.

    Amazfit Helio Ring, kullanıcıların kalp atış hızı, kan oksijen seviyeleri, stres ve duygusal durum gibi sağlık parametrelerini takip etmesini sağlayan kapsamlı bir izleme sistemi sunuyor. İçerisinde yer alan EDA sensörü ile duygusal değişiklikleri gözlemlemek de mümkün. Aynı zamanda sporcular için uyku koçluğu, VO2 Max izleme ve hazır olma skorları gibi özellikler de bulunuyor. Bu veriler Zepp uygulaması ile senkronize ediliyor ve akıllı saatlerle eşleştirilerek daha detaylı iyileşme analizleri yapılabiliyor.

    Yüzüğün pil ömrü 4 gün ve hızlı kablosuz şarj desteği bulunuyor. Ayrıca, 3 eksenli ivmeölçer, jiroskop ve 10 ATM suya dayanıklılığı ile yoğun spor aktiviteleri sırasında rahatça kullanılabiliyor.

    Amazfit Helio Ring şu an yaklaşık 302$ fiyatla Amazon.in ve Amazfit'in resmi web sitesinden ön siparişe açıldı. Teslimatlar ise 27 Eylül 2024'te başlayacak. Yüzük, 8, 10 ve 12 numara seçenekleriyle satışa sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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