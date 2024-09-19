Amazfit, dikkat çekici özelliklere sahip akıllı yüzüğünü satışa sundu

Amazfit, sporculara özel gelişmiş iyileşme takibi sunan ilk akıllı yüzüğü Amazfit Helio Ring'i tanıttı. CES 2024'te tanıtılan bu yüzük, sadece 4 gram ağırlığında ve 24mm, 25.7mm, 27.3mm olmak üzere üç farklı boyutta sunuluyor. Cilt dostu titanyum alaşımından üretilen yüzüğün kalınlığı ise 2.6 mm, bu da kullanıcıya tüm gün boyunca rahat bir kullanım sağlıyor.

Amazfit Helio Ring, kullanıcıların kalp atış hızı, kan oksijen seviyeleri, stres ve duygusal durum gibi sağlık parametrelerini takip etmesini sağlayan kapsamlı bir izleme sistemi sunuyor. İçerisinde yer alan EDA sensörü ile duygusal değişiklikleri gözlemlemek de mümkün. Aynı zamanda sporcular için uyku koçluğu, VO2 Max izleme ve hazır olma skorları gibi özellikler de bulunuyor. Bu veriler Zepp uygulaması ile senkronize ediliyor ve akıllı saatlerle eşleştirilerek daha detaylı iyileşme analizleri yapılabiliyor.

Casio bu sefer de kadınlara özel bir seriyi satışa sundu 23 sa. önce eklendi

Yüzüğün pil ömrü 4 gün ve hızlı kablosuz şarj desteği bulunuyor. Ayrıca, 3 eksenli ivmeölçer, jiroskop ve 10 ATM suya dayanıklılığı ile yoğun spor aktiviteleri sırasında rahatça kullanılabiliyor.

Amazfit Helio Ring şu an yaklaşık 302$ fiyatla Amazon.in ve Amazfit'in resmi web sitesinden ön siparişe açıldı. Teslimatlar ise 27 Eylül 2024'te başlayacak. Yüzük, 8, 10 ve 12 numara seçenekleriyle satışa sunuluyor.

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Amazfit, dikkat çekici özelliklere sahip akıllı yüzüğünü satışa s