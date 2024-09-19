Amazfit, dikkat çekici özelliklere sahip akıllı yüzüğünü satışa sundu

Amazfit, sporculara özel gelişmiş iyileşme takibi sunan ilk akıllı yüzüğü Amazfit Helio Ring'i tanıttı. CES 2024'te tanıtılan bu yüzük, sadece 4 gram ağırlığında ve 24mm, 25.7mm, 27.3mm olmak üzere üç farklı boyutta sunuluyor. Cilt dostu titanyum alaşımından üretilen yüzüğün kalınlığı ise 2.6 mm, bu da kullanıcıya tüm gün boyunca rahat bir kullanım sağlıyor.
Amazfit Helio Ring, kullanıcıların kalp atış hızı, kan oksijen seviyeleri, stres ve duygusal durum gibi sağlık parametrelerini takip etmesini sağlayan kapsamlı bir izleme sistemi sunuyor. İçerisinde yer alan EDA sensörü ile duygusal değişiklikleri gözlemlemek de mümkün. Aynı zamanda sporcular için uyku koçluğu, VO2 Max izleme ve hazır olma skorları gibi özellikler de bulunuyor. Bu veriler Zepp uygulaması ile senkronize ediliyor ve akıllı saatlerle eşleştirilerek daha detaylı iyileşme analizleri yapılabiliyor.
Yüzüğün pil ömrü 4 gün ve hızlı kablosuz şarj desteği bulunuyor. Ayrıca, 3 eksenli ivmeölçer, jiroskop ve 10 ATM suya dayanıklılığı ile yoğun spor aktiviteleri sırasında rahatça kullanılabiliyor.
Amazfit Helio Ring şu an yaklaşık 302$ fiyatla Amazon.in ve Amazfit'in resmi web sitesinden ön siparişe açıldı. Teslimatlar ise 27 Eylül 2024'te başlayacak. Yüzük, 8, 10 ve 12 numara seçenekleriyle satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...