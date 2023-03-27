Amazon Bahar Fırsatları başladı! İşte öne çıkan indirimler

- 4 Nisan'a kadar sadece Prime üyeleri indirimden yararlanacak
- Çok sayıda üründe indirim
- Amazon Bahar Fırsatları'nda teknolojik ürünlerde öne çıkan indirimler
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Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları
4 Nisan'a kadar sadece Prime üyeleri indirimden yararlanacak
Amazon Bahar Fırsatları, 27 Mart-3 Nisan tarihlerinde Prime üyelerine özel olacak. Prime üyesi olmayan müşteriler bu indirimlerden 4 Nisan-10 Nisan tarihlerinde yararlanabilecek. Ayda 7,90 TL'ye Prime'a üye olarak indirimlere erkenden erişim fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.
Çok sayıda üründe indirim
Kampanya dönemi boyunca cep telefonu, cep telefonu aksesuarı, bilgisayar, oyuncu ürünleri, elektronik, televizyon, giyim, ev ve yaşam, kitap, gıda, yapı market, kişisel bakım, hobi, evcil hayvan, oyuncak gibi çok sayıda kategoride pek çok üründe indirimler göze çarpıyor. İndirimler günlük olarak yenilenecek. Bu nedenle kampanya sayfasını her gün takip etmekte fayda var.
Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları
Amazon Bahar Fırsatları'nda teknolojik ürünlerde öne çıkan indirimler
- İndirimli Xiaomi Cep Telefonları
- Samsung Tabletler
- Lenovo Bilgisayarlar
- HP Bilgisayarlar
- MSI Dizüstü Bilgisayarlar
- İndirimli Logitech Ürünleri
- İndirimli Razer Oyuncu Ürünleri
- HyperX Oyuncu Aksesuarları
- Xiaomi Elektronik Ürünleri
- Anker Telefon Akesuarları
- Ugreen telefon aksesuarları
- Spigen Telefon Kılıfları ve Ekran Koruyucuları
- Samsung M8 32 inç UHD Smart Monitor
- Samsung Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds 2 Pro TWS Kulaklık
- Anker PowerExpand 555 USB-C HUB 8 in 1
- Samsung Monitorler
- Philips Monitörler
- BenQ Monitörler
- Beats Kulaklıklar
- Sony Kulaklık ve Hoparlörler
- Jabra Kulaklıklar
- GoPro Kamera ve Aksesuarları
- Dji Drone ürünleri
- Xiaomi Güvenlik Kameraları
- Duracell Piller ve CEF 22 Şarj Cihazı
- HP Yazıcılar
- Canon Yazıcılar
- Sony Kameralar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)