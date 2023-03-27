Amazon Bahar Fırsatları başladı! İşte öne çıkan indirimler

Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları

4 Nisan'a kadar sadece Prime üyeleri indirimden yararlanacak

Amazon Bahar Fırsatları, 27 Mart-3 Nisan tarihlerinde Prime üyelerine özel olacak. Prime üyesi olmayan müşteriler bu indirimlerden 4 Nisan-10 Nisan tarihlerinde yararlanabilecek. Ayda 7,90 TL'ye Prime'a üye olarak indirimlere erkenden erişim fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.

Çok sayıda üründe indirim

Kampanya dönemi boyunca cep telefonu, cep telefonu aksesuarı, bilgisayar, oyuncu ürünleri, elektronik, televizyon, giyim, ev ve yaşam, kitap, gıda, yapı market, kişisel bakım, hobi, evcil hayvan, oyuncak gibi çok sayıda kategoride pek çok üründe indirimler göze çarpıyor. İndirimler günlük olarak yenilenecek. Bu nedenle kampanya sayfasını her gün takip etmekte fayda var.

Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları

Amazon Bahar Fırsatları'nda teknolojik ürünlerde öne çıkan indirimler

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