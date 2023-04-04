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    Anlık Bildirim

    Amazon Bahar Fırsatları herkesin erişimine açıldı

    Bugüne kadar sadece Prime üyelerinin yararlanabildiği Amazon Bahar Fırsatları'ndan artık Prime üyesi olmayan müşteriler de faydalanabiliyor. Amazon indirimleri, 10 Nisan'a kadar devam edecek.
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    Amazon Bahar Fırsatları herkesin erişimine açıldı Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 27 Mart’ta başlayan Amazon Bahar Fırsatları kampanyasında Prime üyelerine erken erişim dönemi sona erdi. Bugün itibarıyla Prime üyesi olmayan müşteriler de Bahar Fırsatları indirimlerinden yararlanabilecek. Bahar Fırsatları, 10 Nisan’a kadar devam edecek.

    Amazon Bahar Fırsatları’nda elektronikten giyime, kitaptan gıdaya, kişisel bakımdan mutfak ürünlerine kadar tüm kategorilerde çok sayıda üründe indirimler mevcut. İndirimli fiyatların yanı sıra çeşitli ürünlerde sepette ek indirimler uygulanıyor.

    Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları

    Amazonda Elektronik Kategorisinde İndirimler

    Ev ve Yaşam Kategorisinde İndirimler

    Moda Kategorisinde İndirimler:

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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