Tam Boyutta Gör Amazon’un 27 Mart’ta başlayan Bahar Fırsatları bugün sona eriyor. Prime üyesi olan veya olmayan herkesin yararlanabildiği indirimler bugün son bulacak.

Bahar Fırsatları’nda teknoloji, giyim, kitap, gıda, yapı market, kişisel bakım, evcil hayvan, hobi, oyuncak vs. gibi tüm kategorilerde çok sayıda üründe indirimler mevcut. Bazı ürünlerde son ayların en düşük fiyatları görülüyor. Fırsatlardan yararlanmak için bugün saat 23.59’a kadar vaktiniz var.

Tüm indirimler için: Amazon Bahar Fırsatları

Bilgisayar satışları radikal bir şekilde düşmeye devam ediyor 3 sa. önce eklendi

Amazon'da dikkat çeken indirimler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon Bahar Fırsatları'nda bugün son gün!