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    Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri!

    Amazon Bahar Fırsatları başladı. Amazon Bahar Fırsatları'nda kaçırmamanız gereken indirimli ürünleri listeledik. İşte bugünün öne çıkan indirimli ürünleri!         

    Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri! 11 Mart Tam Boyutta Gör

    Amazon’da Bahar Fırsatları kampanyası başladı. Bugün saat 12.00’de başlayan Bahar Fırsatları, 26 Mart saat 23.59’a kadar devam edecek.

    Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları

    Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar

    Kampanya dönemi boyunca uzun süreli indirimlere ek olarak belirli ürünlerde kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş Fırsatlar her gün belirli saatlerde yenileniyor.

    Alışverişlerin %5’i iade

    Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri! 11 Mart Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime üyelerine Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde her alışverişte maksimum 20 TL, 9 Nisan'a kadar maksimum 400 TL olmak üzere alışverişlerinizin %5'i kadar Amazon bakiyesi hediye ediliyor.

    Öne Çıkan İndirimli Ürünler

    iPhone 15 Pro (1 TB) - Mavi Titanyum: 87.999 TL

    iPhone 14 Plus (128 GB) - Gece yarısı: 48.999 TL

    2022 iPhone SE (256 GB) - Yıldız Işığı (3. nesil): 31.999 TL

    2022 iPhone SE (256 GB) - (PRODUCT) RED (3. nesil): 31.399 TL

    Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45 mm: 36.999 TL

    2022 11 inç iPad Pro (Wi-Fi, 2 TB) - Gümüş Rengi (4. nesil): 65.499 TL

    Onvo OV55500 4K 55" webOS Smart LED TV: 11.499 TL

    Grundig 50 GHU 8000 50 inç 4K Google Smart LED TV: 14.099 TL

    TCL 58P635 4K UHD LED 58 inç Google TV: 16.799 TL

    Acer Nitro VG240YM3BMIIPX 23.8" IPS 180HZ 1 ms Gaming Monitör: 3.299 TL

    Acer Nitro UM.HE0EE.302 27" 180 Hz 1 ms Kavisli Gaming Monitör: 3.899 TL

    Philips Evnia 25 inç FHD Gaming Monitör 240 Hz:  5.299 TL

    MSI G321CUV 31.5" CURVED 4K 60HZ Gaming Monitör: 7.999 TL

    Anker Soundcore Rave+ PartyCast 160W Kablosuz Bluetooth Hoparlör: 7.599 TL

    Tristar Airfryer 4.5L Airfryer: 1.399 TL

    Cosori 5.5L Airfryer: 2.599 TL

    Cosori 6.4L Airfryer Uygulama Destekli: 5.799 TL

    Melitta Look V Timer Filtre Kahve Makinesi: 4.678 TL

    Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti MG5920/15: 965 TL

    Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör: 439 TL

    Black+Decker ADV1200 Araç Süpürgesi: 1.637 TL

    Columbia Powder Lite Erkek Mont: 3.276,69 TL (XL ve M Beden)

    Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 750 ml
    (Domestos 750 ml 6 al 4 öde ile tanesi 23 TL)

    Finish Temizlik ve Bakım Seti (Parlatıcı 400 ml + Makine Temizleyici Sıvı 250 ml + Tuz 500 g): 122,27 TL

    Sleepy Extra Günlük Aktivite Bezi 1 Numara Yenidoğan: 85 TL (4 Al 3 Öde ile tanesi 64 TL)

    Taç Grosso Mini Boy Çaydanlık: 392 TL

    Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 1 L: 1.305 TL

    Contigo Materrhorn matara 590 ml: 580 TL

    Contigo Metra Transit termos bardak 470 ml: 950 TL

    FreeCamp Anodize Alüminyum Kamp Yemek Seti: 1.318 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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