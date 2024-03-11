Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri!

Amazon’da Bahar Fırsatları kampanyası başladı. Bugün saat 12.00’de başlayan Bahar Fırsatları, 26 Mart saat 23.59’a kadar devam edecek.
Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları
Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar
Kampanya dönemi boyunca uzun süreli indirimlere ek olarak belirli ürünlerde kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş Fırsatlar her gün belirli saatlerde yenileniyor.
Alışverişlerin %5’i iade
Öne Çıkan İndirimli Ürünler
iPhone 15 Pro (1 TB) - Mavi Titanyum: 87.999 TL
iPhone 14 Plus (128 GB) - Gece yarısı: 48.999 TL
2022 iPhone SE (256 GB) - Yıldız Işığı (3. nesil): 31.999 TL
2022 iPhone SE (256 GB) - (PRODUCT) RED (3. nesil): 31.399 TL
Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45 mm: 36.999 TL
2022 11 inç iPad Pro (Wi-Fi, 2 TB) - Gümüş Rengi (4. nesil): 65.499 TL
Onvo OV55500 4K 55" webOS Smart LED TV: 11.499 TL
Grundig 50 GHU 8000 50 inç 4K Google Smart LED TV: 14.099 TL
TCL 58P635 4K UHD LED 58 inç Google TV: 16.799 TL
Acer Nitro VG240YM3BMIIPX 23.8" IPS 180HZ 1 ms Gaming Monitör: 3.299 TL
Acer Nitro UM.HE0EE.302 27" 180 Hz 1 ms Kavisli Gaming Monitör: 3.899 TL
Philips Evnia 25 inç FHD Gaming Monitör 240 Hz: 5.299 TL
MSI G321CUV 31.5" CURVED 4K 60HZ Gaming Monitör: 7.999 TL
Anker Soundcore Rave+ PartyCast 160W Kablosuz Bluetooth Hoparlör: 7.599 TL
Tristar Airfryer 4.5L Airfryer: 1.399 TL
Cosori 5.5L Airfryer: 2.599 TL
Cosori 6.4L Airfryer Uygulama Destekli: 5.799 TL
Melitta Look V Timer Filtre Kahve Makinesi: 4.678 TL
Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti MG5920/15: 965 TL
Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör: 439 TL
Black+Decker ADV1200 Araç Süpürgesi: 1.637 TL
Columbia Powder Lite Erkek Mont: 3.276,69 TL (XL ve M Beden)
Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 750 ml
(Domestos 750 ml 6 al 4 öde ile tanesi 23 TL)
Finish Temizlik ve Bakım Seti (Parlatıcı 400 ml + Makine Temizleyici Sıvı 250 ml + Tuz 500 g): 122,27 TL
Sleepy Extra Günlük Aktivite Bezi 1 Numara Yenidoğan: 85 TL (4 Al 3 Öde ile tanesi 64 TL)
Taç Grosso Mini Boy Çaydanlık: 392 TL
Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 1 L: 1.305 TL
Contigo Materrhorn matara 590 ml: 580 TL
Contigo Metra Transit termos bardak 470 ml: 950 TL
FreeCamp Anodize Alüminyum Kamp Yemek Seti: 1.318 TLBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.