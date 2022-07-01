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    Amazon'un ücretsiz bulut beceri eğitim programı AWS re/Start, Türkiye'de başlıyor

    Amazon, kendini bulut becerileri alanında geliştirmek isteyen kişiler için Türkiye'de AWS re/Start eğitim programını başlattı. Eğitimlere ücretsiz olarak başvurabilirsiniz.
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    Amazon bulut becerileri alanında ücretsiz eğitim veriyor
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    Amazon çatısı altında faaliyet gösteren Amazon Web Services (Amazon AWS), bulut bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyen kişiler için Türkiye’de ücretsiz eğitim programı başlattığını duyurdu.

    Eğitimler 12 hafta sürecek

    AWS re/Start adı verilen eğitim programında cloud teknolojilerine yönelik eğitimler yer alacak. Program 12 hafta sürecek ve katılım tamamen ücretsiz olacak. Eğitim için İstanbul’da bulunan Yonetim.Academy ile iş birliği yapıldı. Eğitim çoğunlukla online olarak verilmekle birlikte belirli durumlar için yüz yüze oturumlar gerçekleştirilecek. Türkiye’deki ilk AWS re/Start programı, tamamı kadınlardan oluşan 19 kişilik bir gruba sunulacak

    AWS re/Start programı ile katılımcılar ücretsiz eğitimlerin ardından Amazon’un bulut operasyonları, site güvenilirliği, altyapı desteği ve teknolojiyle alakalı iş destek işlevlerinde giriş seviyesi bulut pozisyonlarına başvurabilirler.

    AWS re/Start, katılımcıları AWS Certified Cloud Practitioner sınavına girmeye hazırlıyor ve sınava maliyetini karşılıyor. Sektörde önem arz eden bu sertifika sayesinde bulut teknolojilerine hakim olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz.

    AWS re/Start Küresel Ekip Lideri Tejas Vashi konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Beceri eğitimlerinin insanların yaşamlarını olumlu yönde etkileme gücüne uzun zamandır inanıyoruz ve bu programı Türkiye’de de sunmaktan heyecan duyuyoruz. AWS re/Start, işsiz veya yeterli derecede çalıştırılmayan kişileri bulut bilişim alanında kariyer yapabilmeleri için hazırlıyor. Ayrıca kuruluşlara yerel, giriş seviyesi bulut bilişim yeteneklerinden oluşan bir havuz sağlamaya yardımcı oluyor. Türkiye’de bulutun benimsenmesi artmaya devam ederken, programı daha fazla ülkeye yaymayı ve talep edilen bulut becerileri alanında boşluğu doldurmaya yardımcı olmayı amaçlıyoruz.”  

    AWS re/Start programına ücretsiz olarak başvurmak için https://aws.amazon.com/tr/training/restart adresini ziyaret edebilirsiniz.

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