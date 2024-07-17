Amazon Prime Day indirimlerinde son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri!

Tam Boyutta Gör Amazon’da Prime Day indirimleri başladı. Prime üyelerine özel Prime Day indirimlerinde son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. Bu içeriğimizde son 6 ayın en düşük fiyatına inen ürünleri listeledik.

İndirimler Prime Üyelerine Özel

Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.

Tüm indirimli ürünler için: Prime Day

Prime Day indirimlerinde bilgisayarlarda öne çıkan fırsatlar 1 gün önce eklendi

Son 6 Ayın En Düşük Fiyatlı Ürünleri

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Prime Day indirimlerinde son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri