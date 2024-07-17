Amazon Prime Day indirimlerinde son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri!

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İndirimler Prime Üyelerine Özel
Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.
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Son 6 Ayın En Düşük Fiyatlı Ürünleri
- Acer Aspire 3 A315-24P-R2CT Dizüstü Bilgisayarı Ryzen 5 7520U İşlemci, 8 GB RAM, 512 GB SSD: 10.999 TL
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- Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 Tablet, 8 GB RAM, 128 GB Hafıza: 3.799 TL
- General Mobile GM 23 SE 128 GB: 4.364 TL
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- TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV: 13.999 TL
- Samsung 43CU8000 4K Ultra HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV: 14.099 TL
- Toshiba 55QA5D63DT 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart QLED TV: 16.469 TL
- Samsung 50CU8000 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV: 16.999 TL
- Seagate Barracuda Q5 ZP2000CV3A001 PCI-Express 3.0 2 TB M.2 SSD: 3.799 TL
- MSI Pro A620M-E AMD AM5 DDR5 Micro ATX Anakart: 2.830 TL
- MSI B550-A Pro AM4 DDR4 Bellek 4400(OC) ATX Anakart: 3.522 TL
- Corsair Vengeance RGB 32 GB (2x16) 6000MHz DDR5 CL30 RAM: 4.670 TL
- Asus TUF RX 7900 XTX O24G Gaming 24 GB Ekran Kartı: 36.199 TL
- ASUS TUF GAMING VG249Q3A 23.8" 1MS 180HZ Monitör: 4.409 TL
- Dell UltraSharp Monitör 32 inç 7680x4320 8K, LED MONITOR: 134.999 TL
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- Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık: 4.768
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- Sony Alpha 7 III | Full-Frame Aynasız Fotoğraf Makinesi: 42.298 TL
- Einhell TC-CD 18/35 Li - Solo, Akülü Vidalama: 843 RL
- Einhell TE-CD 18/2 Li - Solo, Akülü Vidalama: 1.269
- Bosch Professional GWS 180,LI Akülü Avuç Taşlama Makinesi: 3.455 TL
- Anker SoundCore Rave Plus 160 W Bluetooth Hoparlör: 6.299
- HUAWEI Watch Fit 2 - Siyah: 2.339 TL
- Fairy Platinum 90 Yıkama Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü Limon Kokulu: 409 TL
- LEGO® Creator 3’ü 1 Arada Süpersonik Jet 31126: 457 TL
- Remington Düzleştirici Fırça 2'Si 1 Arada: 1.177 TL
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.