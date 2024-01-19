Amazon’da alışveriş yaparken sorularınızı yapay zeka cevaplayacak

Alışverişlere yapay zeka dokunuşu geliyor
Bu özelliğe güç veren LLM (büyük dil modeli), sorulara yanıt oluşturmak için şirketler tarafından sağlanan listeleme ayrıntılarına ve kullanıcı incelemelerine dayanıyor. Örneğin, belirli bir egzersiz kıyafetinin koşu için iyi olup olmadığını veya uzun boylu bir kişiye tam oturup oturmadığı gibi sorular yöneltilebilecek.
Esasında böylesi bir sistemi ilk defa görmüyoruz. Benzer bir özelliği Hepsiburada da kullanıyor. Amazon da mevcut ürün bilgileri ve yorumlarını tek bir yerde özetliyor ve insanları tek tek yorumları okuma zahmetinden kurtarıyor. En azından amaç bu. Henüz ilk aşamalarda olduğu için yapay zeka asistanının yapabilecekleri sınırlı. İki ürünü karşılaştırması veya alternatifler bulması için komut verilemiyor. Belirli ürünleri tavsiye edemese de Amazon'un sohbet robotu daha basit önerilerde bulunabiliyor. Mesela, elektrikli bisikletin randevular için iyi olup olmadığı sorulabiliyor. Böyle bir örnekte yapay zeka, "pek değil" cevabını veriyor ve bunun yerine tandem bisiklet almayı öneriyor.
İstenmeyen özellikler ve garipliklerBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.