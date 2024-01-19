Amazon’da alışveriş yaparken sorularınızı yapay zeka cevaplayacak

Tam Boyutta Gör Amazon'un mobil uygulamasında müşterilerin belirli ürünlerle ilgili sorularını yanıtlayabilecek yeni bir yapay zeka asistanını test ettiği bildiriliyor. Marketplace Pulse tarafından keşfedilen özelliğin ürün sayfalarındaki "Belirli bir bilgi mi arıyorsunuz?" bölümünün altında bulunduğu belirtiliyor.

Alışverişlere yapay zeka dokunuşu geliyor

Bu özelliğe güç veren LLM (büyük dil modeli), sorulara yanıt oluşturmak için şirketler tarafından sağlanan listeleme ayrıntılarına ve kullanıcı incelemelerine dayanıyor. Örneğin, belirli bir egzersiz kıyafetinin koşu için iyi olup olmadığını veya uzun boylu bir kişiye tam oturup oturmadığı gibi sorular yöneltilebilecek.

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Esasında böylesi bir sistemi ilk defa görmüyoruz. Benzer bir özelliği Hepsiburada da kullanıyor. Amazon da mevcut ürün bilgileri ve yorumlarını tek bir yerde özetliyor ve insanları tek tek yorumları okuma zahmetinden kurtarıyor. En azından amaç bu. Henüz ilk aşamalarda olduğu için yapay zeka asistanının yapabilecekleri sınırlı. İki ürünü karşılaştırması veya alternatifler bulması için komut verilemiyor. Belirli ürünleri tavsiye edemese de Amazon'un sohbet robotu daha basit önerilerde bulunabiliyor. Mesela, elektrikli bisikletin randevular için iyi olup olmadığı sorulabiliyor. Böyle bir örnekte yapay zeka, "pek değil" cevabını veriyor ve bunun yerine tandem bisiklet almayı öneriyor.

İstenmeyen özellikler ve gariplikler

Tam Boyutta Gör Sohbet robotunu etkileyen birkaç tuhaflık da var ve bunlar günümüz yapay zekalarının ortak bir sorunu. En nihayetinde bunlar birer büyük dil modeli. Ve bu modellerde “halüsinasyonu görme” eğilimi bulunuyor, yani yanlış bilgi üretme. Aktarılanlara göre test aşamasındaki Amazon’un yapay zeka alışveriş asistanı temel soruları yanıtlamayı açıkça reddedebiliyor. Hatta ve hatta Python kodu üretebiliyor, bir ürün hakkında şakalar yazabiliyor ya da İngilizce dışındaki dillerde de cevap verebiliyor. Ancak araç bunlar için tasarlanmamış durumda.

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Amazon’da alışveriş yaparken sorularınızı yapay zeka cevaplayacak