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    Anlık Bildirim

    Amazon’da alışveriş yaparken sorularınızı yapay zeka cevaplayacak

    Amazon, siz alışveriş yaparken sorularınızı yanıtlayacak yeni bir yapay zeka asistanını test ediyor. Ancak şimdilik erken dönemde olay yapay zekanın yapabilecekleri sınırlı.
    Amazon’da alışveriş yaparken sorularınızı yapay zeka cevaplayacak Tam Boyutta Gör
    Amazon'un mobil uygulamasında müşterilerin belirli ürünlerle ilgili sorularını yanıtlayabilecek yeni bir yapay zeka asistanını test ettiği bildiriliyor. Marketplace Pulse tarafından keşfedilen özelliğin ürün sayfalarındaki "Belirli bir bilgi mi arıyorsunuz?" bölümünün altında bulunduğu belirtiliyor.

    Alışverişlere yapay zeka dokunuşu geliyor

    Bu özelliğe güç veren LLM (büyük dil modeli), sorulara yanıt oluşturmak için şirketler tarafından sağlanan listeleme ayrıntılarına ve kullanıcı incelemelerine dayanıyor. Örneğin, belirli bir egzersiz kıyafetinin koşu için iyi olup olmadığını veya uzun boylu bir kişiye tam oturup oturmadığı gibi sorular yöneltilebilecek.

    Esasında böylesi bir sistemi ilk defa görmüyoruz. Benzer bir özelliği Hepsiburada da kullanıyor. Amazon da mevcut ürün bilgileri ve yorumlarını tek bir yerde özetliyor ve insanları tek tek yorumları okuma zahmetinden kurtarıyor. En azından amaç bu. Henüz ilk aşamalarda olduğu için yapay zeka asistanının yapabilecekleri sınırlı. İki ürünü karşılaştırması veya alternatifler bulması için komut verilemiyor. Belirli ürünleri tavsiye edemese de Amazon'un sohbet robotu daha basit önerilerde bulunabiliyor. Mesela, elektrikli bisikletin randevular için iyi olup olmadığı sorulabiliyor. Böyle bir örnekte yapay zeka, "pek değil" cevabını veriyor ve bunun yerine tandem bisiklet almayı öneriyor.

    İstenmeyen özellikler ve gariplikler

    Amazon’da alışveriş yaparken sorularınızı yapay zeka cevaplayacak Tam Boyutta Gör
    Sohbet robotunu etkileyen birkaç tuhaflık da var ve bunlar günümüz yapay zekalarının ortak bir sorunu. En nihayetinde bunlar birer büyük dil modeli. Ve bu modellerde “halüsinasyonu görme” eğilimi bulunuyor, yani yanlış bilgi üretme. Aktarılanlara göre test aşamasındaki Amazon’un yapay zeka alışveriş asistanı temel soruları yanıtlamayı açıkça reddedebiliyor. Hatta ve hatta Python kodu üretebiliyor, bir ürün hakkında şakalar yazabiliyor ya da İngilizce dışındaki dillerde de cevap verebiliyor. Ancak araç bunlar için tasarlanmamış durumda.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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