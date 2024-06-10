DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu sene Babalar Günü 16 Haziran’a denk geliyor. Amazon’da bugün Babalar Günü’ne özel indirimler başladı. Babalar Günü indirimleri 16 Haziran saat 23.59’a kadar devam edecek.

Babalar Günü kampanyasına baktığımızda giyim, telefon, elektronik, kişisel bakım, aksesuar, hobi, kamp, yapı market, bisiklet ve scooterlarda indirimler dikkat çekiyor. Üstelik indirimdeki pek çok üründe Amazon’un hızlı teslimat hizmeti sunuluyor. Prime üyeleri “aynı gün teslimat” ve “ertesi gün teslimat” hizmetlerinden faydalanabiliyor.

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Amazon'un Babalar Günü kampanyası sayesinde hediyenizi hem indirimli olarak hem de Babalar Günü'ne yetişecek şekilde satın alabilirsiniz. Henüz ne alacağınıza karar veremediyseniz kampanya sayfasındaki hediye önerilerine göz atabilirsiniz.

Amazon Babalar Günü kampanya sayfası

Babalar Günü kampanyasının öne çıkan fırsatları

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Amazon’da Babalar Günü indirimleri başladı