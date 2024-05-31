Amazon Prime'a üye ol: 3 aylık Prime ücreti kadar kupon kazan!

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Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr’de Prime üyeliği hakkında yeni bir kampanya başladı. Prime’a üye olan müşterilere 3 aylık Prime üyelik ücreti kadar indirim kuponu hediye edilecek.

Kampanyaya katılmak için: https://www.amazon.com.tr/b?ie=UTF8&node=92138400031

Kampanya döneminde Prime’a yeni üye olacak kullanıcılar, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanacak. Kupon kazanabilmek için satıcının Amazon.com.tr olduğu bir ürün satın almalısınız.

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Örneğin Haziran ayında Prime’a üye olan bir müşteri; Haziran ayındaki ilk siparişinin ardından 39 TL indirim kuponu, Temmuz ayındaki ilk siparişinin ardından 39 TL indirim kuponu ve Ağustos ayındaki ilk siparişinin ardından 39 TL indirim kuponu elde edecek. İndirim kuponları siparişin müşteriye tesliminden en geç 1 gün sonrasında hesabına tanımlanacak ve 45 gün geçerli olacak.

Kampanya 31 Aralık 2024 saat 23.59’a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde Prime’a yeni üye olacak müşteriler kampanyaya katılabilecek.

Amazon Prime avantajları neler?

Ücretsiz Kargo : Amazon Prime üyeleri, alışverişlerinde kargo ücreti ödemiyor. Hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

: Amazon Prime üyeleri, alışverişlerinde kargo ücreti ödemiyor. Hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Prime'a Özel Fırsatlar : Bazı Amazon fırsat ve indirimleri sadece Prime’lılara özel oluyor. Bu sene 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Prime Day indirimlerinden sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Günün Fırsatları sayfasındaki bazı indirimlerde Prime’lılara erken erişim fırsatı sunuluyor.

: Bazı Amazon fırsat ve indirimleri sadece Prime’lılara özel oluyor. Bu sene 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Prime Day indirimlerinden sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Günün Fırsatları sayfasındaki bazı indirimlerde Prime’lılara erken erişim fırsatı sunuluyor. Prime Gaming : Prime Gaming avantajları da Prime’a dahil. Amazon’un seçtiği bazı ücretli oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. FIFA, GTA V, Valorant gibi büyük oyunların bazı oyun içi ekipmanları Prime üyelerine hediye ediliyor. Bunlara ek olarak her ay bir Twitch kanalına abone olabiliyorsunuz.

: Prime Gaming avantajları da Prime’a dahil. Amazon’un seçtiği bazı ücretli oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. FIFA, GTA V, Valorant gibi büyük oyunların bazı oyun içi ekipmanları Prime üyelerine hediye ediliyor. Bunlara ek olarak her ay bir Twitch kanalına abone olabiliyorsunuz. Prime Video: Prime üyesi olduğunuzda Amazon'un online dizi, film ve belgesel platformu Prime Video üyeliğine de sahip oluyorsunuz. Ek ücret ödemeden Prime Video kütüphanesindeki içerikleri Türkçe dublajlı ve Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

Kampanyaya katılmak için: https://www.amazon.com.tr/b?ie=UTF8&node=92138400031

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Amazon Prime'a üye ol: 3 aylık Prime ücreti kadar kupon kazan!