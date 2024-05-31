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    Amazon Prime'a üye ol: 3 aylık Prime ücreti kadar kupon kazan!

    Amazon'da Prime üyeliğine yönelik yeni bir kampanya başladı. Prime'a üye olacak müşterilere 3 aylık Prime ücreti kadar indirim kuponu tanımlanacak.              
    Amazon Prime'a üye ol: 3 aylık Prime ücreti kadar kupon kazan! Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr’de Prime üyeliği hakkında yeni bir kampanya başladı. Prime’a üye olan müşterilere 3 aylık Prime üyelik ücreti kadar indirim kuponu hediye edilecek.

    Kampanyaya katılmak için: https://www.amazon.com.tr/b?ie=UTF8&node=92138400031

    Kampanya döneminde Prime’a yeni üye olacak kullanıcılar, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanacak. Kupon kazanabilmek için satıcının Amazon.com.tr olduğu bir ürün satın almalısınız.

    Örneğin Haziran ayında Prime’a üye olan bir müşteri; Haziran ayındaki ilk siparişinin ardından 39 TL indirim kuponu, Temmuz ayındaki ilk siparişinin ardından 39 TL indirim kuponu ve Ağustos ayındaki ilk siparişinin ardından 39 TL indirim kuponu elde edecek. İndirim kuponları siparişin müşteriye tesliminden en geç 1 gün sonrasında hesabına tanımlanacak ve 45 gün geçerli olacak.

    Kampanya 31 Aralık 2024 saat 23.59’a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde Prime’a yeni üye olacak müşteriler kampanyaya katılabilecek.

    Amazon Prime avantajları neler?

    • Ücretsiz Kargo: Amazon Prime üyeleri, alışverişlerinde kargo ücreti ödemiyor. Hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
    • Prime'a Özel Fırsatlar: Bazı Amazon fırsat ve indirimleri sadece Prime’lılara özel oluyor. Bu sene 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Prime Day indirimlerinden sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Günün Fırsatları sayfasındaki bazı indirimlerde Prime’lılara erken erişim fırsatı sunuluyor.
    • Prime Gaming: Prime Gaming avantajları da Prime’a dahil. Amazon’un seçtiği bazı ücretli oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. FIFA, GTA V, Valorant gibi büyük oyunların bazı oyun içi ekipmanları Prime üyelerine hediye ediliyor. Bunlara ek olarak her ay bir Twitch kanalına abone olabiliyorsunuz.
    • Prime Video: Prime üyesi olduğunuzda Amazon'un online dizi, film ve belgesel platformu Prime Video üyeliğine de sahip oluyorsunuz. Ek ücret ödemeden Prime Video kütüphanesindeki içerikleri Türkçe dublajlı ve Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

    Kampanyaya katılmak için: https://www.amazon.com.tr/b?ie=UTF8&node=92138400031

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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