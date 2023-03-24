Amazon'da Bahar Fırsatları başlıyor!

- Amazon Bahar Fırsatları 2023 ne zaman?
- Prime üyeleri indirimlere bir hafta erkenden erişecek
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Amazon Bahar Fırsatları 2023 ne zaman?
Amazon Bahar Fırsatları, Prime üyeleri için 27 Mart'ta başlayacak, 10 Nisan'da sona erecek. Prime üyesi olmayan Amazon müşterileri 4 Nisan-10 Nisan tarihlerinde indirimlerden faydalanabilecek.
Prime üyeleri indirimlere bir hafta erkenden erişecek
İndirimin ilk haftasında bütün indirimlerden sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. 4 Nisan’dan itibaren tüm Amazon müşterileri fırsattan yararlanabilecek. Siz de ayda 7,90 TL karşılığında Prime'a üye olarak 4 Nisan'ı beklemeden, 27 Mart-3 Nisan tarihlerinde indirimlerden faydalanabilirsiniz. Daha önce Prime kullanmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.
İndirim dönemi boyunca teknolojiden giyime, kitaptan yapı market, gıdadan temizliğe hemen hemen her kategoride çok sayıda üründe indirimler olacak. İndirim döneminin başlamasının ardından cazip fiyatlı ürünleri sizlerle paylaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)