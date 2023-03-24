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    Anlık Bildirim

    Amazon'da Bahar Fırsatları başlıyor!

    Amazon Türkiye'nin Bahar aylarındaki en büyük indirim dönemlerinden biri olan Bahar Fırsatları 27 Mart Pazartesi günü başlıyor.                                   
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    Amazon'da Bahar Fırsatları başlıyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da yılın önemli indirim dönemlerinden biri olan Bahar Fırsatları başlıyor. Amazon Bahar Fırsatları, 27 Mart’ta başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

    Amazon Bahar Fırsatları 2023 ne zaman?

    Amazon Bahar Fırsatları, Prime üyeleri için 27 Mart'ta başlayacak, 10 Nisan'da sona erecek. Prime üyesi olmayan Amazon müşterileri 4 Nisan-10 Nisan tarihlerinde indirimlerden faydalanabilecek.

    Prime üyeleri indirimlere bir hafta erkenden erişecek

    İndirimin ilk haftasında bütün indirimlerden sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. 4 Nisan’dan itibaren tüm Amazon müşterileri fırsattan yararlanabilecek. Siz de ayda 7,90 TL karşılığında Prime'a üye olarak 4 Nisan'ı beklemeden, 27 Mart-3 Nisan tarihlerinde indirimlerden faydalanabilirsiniz. Daha önce Prime kullanmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.

    İndirim dönemi boyunca teknolojiden giyime, kitaptan yapı market, gıdadan temizliğe hemen hemen her kategoride çok sayıda üründe indirimler olacak. İndirim döneminin başlamasının ardından cazip fiyatlı ürünleri sizlerle paylaşacağız.

    Amazon İndirimleri Ana Konu

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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