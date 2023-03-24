Amazon'da Bahar Fırsatları başlıyor!

Tam Boyutta Gör Amazon’da yılın önemli indirim dönemlerinden biri olan Bahar Fırsatları başlıyor. Amazon Bahar Fırsatları, 27 Mart’ta başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

Amazon Bahar Fırsatları 2023 ne zaman?

Amazon Bahar Fırsatları, Prime üyeleri için 27 Mart'ta başlayacak, 10 Nisan'da sona erecek. Prime üyesi olmayan Amazon müşterileri 4 Nisan-10 Nisan tarihlerinde indirimlerden faydalanabilecek.

Prime üyeleri indirimlere bir hafta erkenden erişecek

İndirimin ilk haftasında bütün indirimlerden sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. 4 Nisan’dan itibaren tüm Amazon müşterileri fırsattan yararlanabilecek. Siz de ayda 7,90 TL karşılığında Prime'a üye olarak 4 Nisan'ı beklemeden, 27 Mart-3 Nisan tarihlerinde indirimlerden faydalanabilirsiniz. Daha önce Prime kullanmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.

Amazon Prime nasıl üye olunur? 8 ay önce eklendi

İndirim dönemi boyunca teknolojiden giyime, kitaptan yapı market, gıdadan temizliğe hemen hemen her kategoride çok sayıda üründe indirimler olacak. İndirim döneminin başlamasının ardından cazip fiyatlı ürünleri sizlerle paylaşacağız.

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