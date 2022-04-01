Amazon'da Bahar Fırsatları başladı! İşte öne çıkan indirimler

Amazon.com.tr’de giyimden elektroniğe, kitaptan mobilyaya neredeyse tüm kategorilerde indirimler sunan Bahar Fırsatları başladı. Bahar Fırsatları kampanyası 18 Nisan’a kadar devam edecek.
Bahar Fırsatları kampanya dönemi boyunca bazı ürünler uzun süreli, bazı ürünler ise kısa süreli olarak indirime girecek. Önemli indirimleri kaçırmamak için 18 Nisan’a kadar kampanya sayfasını her gün ziyaret edip indirimleri kontrol etmekte fayda var. Aşağıdaki bağlantıdan kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz.
İndirime giren teknolojik ürünlere baktığımızda HP, Samsung, MSI, Spigen, Anker, Jabra, Philips, Sony, DJI, Logitech, Philips, Asus, AOC, Canon ve Ttec marka ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor.
Bahar Fırsatları’nı yakından takip etmek ve sıcak fırsatları kovalamak için forumumuzdaki Amazon indirimleri konusunu takip edebilirsiniz.
Amazon İndirimleri Ana Konu - Sıcak Fırsatlar
Bahar Fırsatları’nın öne çıkan indirimleri:
- MSI Bilgisayar Bileşenleri
- JBL Marka Kulaklıklar
- Logitech Ürünleri
- Corsair Ürünleri
- ASUS Marka Ürünler
- Xiaomi ve Amazfit Ürünleri
- Samsung Oyuncu Monitörleri
- Anker Telefon Aksesuarları
- SPIGEN Şarj Aletleri
- SPIGEN Cep Telefonu Kılıfları
- SPIGEN Akıllı Saat Kılıfları
- SPIGEN Kablolar
- Sony ürünleri
- Grundig TV ve Sinema Sistemleri
- Philips TV ürünleri
- TP-Link Ağ Cihazları
- Philips kişisel bakım ürünleri
- DJI Drone ve Aksiyon Kameraları
- Logitech F310 Kablolu PC Oyun Kolu: 248,75 TL
- Logitech G G435 Lightspeed Kablosuz Kulaklık: 998 TL
- JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör: 721 TL
- Xiaomi Mi Portable MDZ-36-DB Bluetooth Hoparlör: 411 TL
- Razer Basilisk V2 Gaming Mouse: 382,99TL
- HP OMEN Photon 6CL96AA Wireless Oyuncu Mouse: 499,90 TL
- Corsair K60 RGB Pro Mekanik Klavye: 749 TL
- Samsung Odyssey G5 27 inç QHD 144 Hz Monitör: 3.999 TL
- LG 27UL550-W 27" 4K Freesync IPS Monitör: 3.589 TL
- Jabra Elite Active 65t Kulak İçi Kulaklık: 499 TL
- Kingston HyperX Cloud Alpha S Oyuncu Kulaklığı: 1.049 TL
- Asus DSL-AC750 VPN 750 Mbps ADSL Modem: 322,90 TL
- TP-Link Mercusys MW300RE 300 Mbps Wifi Güçlendirici: 108,89 TL
- Logitech G102 Gaming Mouse: 168,83 TL
- Silicon Power XPower 16 GB (2x8) 2666 MHz DDR4 RAM: 807,69 TL
- Power Boost 650W VK-G2052S ATX Oyuncu Kasası: 949,05 TL
- SanDisk 256 GB Cruzer Glide USB Bellek: 274,49 TL
- KIOXIA Exceria 480GB Sata SSD: 570 TL
- Corsair iCUE H150i Elite Capellix İşlemci Sıvı Soğutucu: 2.299 TL
- Philips MG3720/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti: 274,63 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa