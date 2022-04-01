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    Amazon'da Bahar Fırsatları başladı! İşte öne çıkan indirimler

    Amazon.com.tr'de 18 gün boyunca devam edecek Bahar Fırsatları kampanyası başladı. Bahar Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri burada.                                
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    Amazon'da Bahar Fırsatları indirimi başladı
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    Amazon.com.tr’de giyimden elektroniğe, kitaptan mobilyaya neredeyse tüm kategorilerde indirimler sunan Bahar Fırsatları başladı. Bahar Fırsatları kampanyası 18 Nisan’a kadar devam edecek.

    Bahar Fırsatları kampanya dönemi boyunca bazı ürünler uzun süreli, bazı ürünler ise kısa süreli olarak indirime girecek. Önemli indirimleri kaçırmamak için 18 Nisan’a kadar kampanya sayfasını her gün ziyaret edip indirimleri kontrol etmekte fayda var. Aşağıdaki bağlantıdan kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz.

    Bahar Fırsatları

    İndirime giren teknolojik ürünlere baktığımızda HP, Samsung, MSI, Spigen, Anker, Jabra, Philips, Sony, DJI, Logitech, Philips, Asus, AOC, Canon ve Ttec marka ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor.

    Bahar Fırsatları’nı yakından takip etmek ve sıcak fırsatları kovalamak için forumumuzdaki Amazon indirimleri konusunu takip edebilirsiniz.

    Amazon İndirimleri Ana Konu - Sıcak Fırsatlar

    Bahar Fırsatları’nın öne çıkan indirimleri:

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    S
    serpilxarslann 16 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 16 saat önce

    direk 10k

    LooF 16 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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