Amazon’da dikkat çeken indirimler (10 Nisan)

Bahar Fırsatları’nda pek çok kategoride çok sayıda üründe indirimler mevcut. Bu içeriğimizde öne çıkan indirimli kategorileri listeliyoruz.
Tüm indirimler: Amazon Bahar Fırsatları
Elektronik Kategorisinde İndirimler:
- Prime’a Özel Bilgisayar Ürünleri
- Tefal, Samsung, Delonghi, Bose, Xiaomi Ürünleri
- Spigen Şarj Cihazları ve Kablolar
- JBL, Xiaomi, QCY ve Haylou Ürünleri
- Fitbit Marka Akıllı Saat ve Aksesuarlar
- Sjcam ve Viofo aksiyon ve araç içi kameraları
- İndirimli Cep Telefonları
- Suunto marka akıllı saatler
- Sony Kulaklık ve Hoparlörleri
- Braun Ürünleri
- Lenovo Bilgisayarlar ve Monitörler
- Acer Dizüstü Bilgisayarlar
- MSI Dizüstü Bilgisayarlar
- TCL Televizyonlar
- Philips Televizyon ve Soundbarlar
- Samsung Televizyonlar
- Philips hue akıllı aydınlatma ürünleri
- MSI Bilgisayar Bileşenleri ve Aksesuarları
- Spigen Telefon Kılıfları ve Ekran Koruyucuları
- Monster Gaming Notebook ve Aksesuarlar
Giyim Kategorisinde İndirimler:
- Slazenger Ürünleri
- Seçili Kappa Erkek Ürünleri
- Seçili Mavi Ürünleri
- adidas ile Bahar Fırsatları
- Koton Bahar Fırsatları
- DeFacto Bahar Fırsatları
- Kadın Spor Ayakkabılar
- Erkek Ayakkabılar
- Outdoor Erkek Ayakkabıları
- Kadın Bikini, Mayo ve Plaj Giyim
- Erkek Mayo ve Plaj Giyim
- Erkek Spor Ayakkabılar
- Tommy Hilfiger & Calvin Klein Ürünleri
- Uusollecy Ürünleri
- I Play Baby Ürünleri
- Çocuk Çanta ve Aksesuarları
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı