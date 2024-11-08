Amazon'da bu haftaya özel elektronik kategorisinde indirimlere ek indirim fırsatı!

Amazon Gülümseten Kasım indirimlerinde bu haftaya özel olarak Huawei akıllı saat, Acer laptoplar, Samsung telefonlar, Philips ürünleri, Braun kişisel bakım ürünleri, Nespresso kahve makineleri, Oral-B ürünleri ve FOREO ürünlerinde indirimlere ek indirim sunuluyor.
Amazon’un Elektronik kategorisinde indirimlere ek indirim fırsatları
- HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum sepette 500 TL ek indirim
- Acer Laptoplarda 1.000 TL ek indirim
- Samsung Galaxy Z Flip6&Fold 6 Sepette 3.000 TL ek indirim
- Philips mutfak ürünlerinde indirimlere ek %5 indirim
- Philips kişisel bakım ürünlerinde indirimlere ek %10 indirim
- Philips ev ürünlerinde indirimlere ek %10 indirim
- Braun kişisel bakım ürünlerinde sepette %10 ek indirim
- Nespresso kahve makinelerinde sepette %5 ek indirim
- Oral-B ürünlerinde sepette %10 ek indirim
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über