Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri başladı: Her siparişte Citroen AMI kazanma şansı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’da yılın en büyük indirim dönemi başladı. Amazon Gülümseten Kasım indirimlerinde yüzbinlerce üründe en düşük fiyat fırsatı sunuluyor. İndirimler 1-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanya boyunca Amazon.com.tr müşterileri oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar tüm kategorilerden yüz binlerce üründe büyük indirim ve fırsatlardan, hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleriyle faydalanabilecek.

Kampanya sayfası: Gülümseten Kasım İndirimleri

Amazon'da Fiyatı Düşen İlk Fırsatlar

Tüm indirimli ürünler: Gülümseten Kasım

Her siparişte Citroen AMI kazanma şansı

Amazon.com.tr’ye özel kampanya ile müşteriler her siparişte Citroen AMI kazanma şansı yakalıyor. Her siparişiniz ile çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. 1 şanslı kişi Citron AMI sahibi olacak.

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Amazon'dan daha ucuzunu bulursanız aradaki fark iade

Amazon’un klasik haline gelen “Aradaki fark iade” kampanyası Gülümseten Kasım indirimleri özel olarak güncellendi. Sadece Amazon'da değil diğer e-ticaret sitelerinde daha ucuzunu bulursanız Amazon size aradaki farkı Amazon bakiyesi olarak iade ediyor.

Kampanyadan yararlanmak için satın aldığınız ürünün satıcısının Amazon.com.tr olması ve siparişin ardından 24 saat içerisinde linkteki başvuru formunu doldurmanız yeterli olacak

Detaylar için: Aradaki Fark İade

Prime üyelerine Flaş Fırsatlar’da 30 dakika erken erişim fırsatı

Gülümseten Kasım kampanyası boyunca her gün Flaş Fırsatlar olacak. Prime üyeleri, ksa süreliğine ve stoklarla sınırlı Flaş Fırsatlar’a 30 dakika erken erişim fırsatı elde ediyor.

Çok Al Az Öde yüzde 10 indirim kazan

Amazon Prime üyeleri Çok Al Az Öde kampanya sayfasındaki ürünlerden yapacakları alışverişlerde indirimlere ek olarak sepette anında yüzde 10 indirim yakalıyor.

Her hafta farklı bir kategoride ek indirim fırsatı!

Tam Boyutta Gör Amazon kampanya dönemi boyunca her hafta farklı kategorilerde indirimlere ek ekstra kupon indirimleri ve özel fırsatlar sunacak. İlk hafta süpermarket kategorisinde büyük indirimler ek olarak 500 TL ve üzeri sepetlerde anında yüzde 15 ek indirim uygulanacak. Bu kampanya Prime’a özel olacak.

Haftanın fırsatı: Linkteki Süpermarket ürünlerinde yüzde 15 ek indirim

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Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri başladı: İndirimli ürünler