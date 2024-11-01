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    Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri başladı: Her siparişte Citroen AMI kazanma şansı!

    Amazon'un Gülümseten Kasım fırsatları başladı. Müşterileri yüzbinlerce üründe en düşük fiyatlar bekliyor. İşte indirime giren ilk ürünler!                        
    Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri başladı: İndirimli ürünler Tam Boyutta Gör
    Amazon’da yılın en büyük indirim dönemi başladı. Amazon Gülümseten Kasım indirimlerinde yüzbinlerce üründe en düşük fiyat fırsatı sunuluyor. İndirimler 1-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak.

    Kampanya boyunca Amazon.com.tr müşterileri oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar tüm kategorilerden yüz binlerce üründe büyük indirim ve fırsatlardan, hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleriyle faydalanabilecek.

    Kampanya sayfası: Gülümseten Kasım İndirimleri

    Amazon'da Fiyatı Düşen İlk Fırsatlar

    Tüm indirimli ürünler: Gülümseten Kasım

    Her siparişte Citroen AMI kazanma şansı

    Amazon.com.tr’ye özel kampanya ile müşteriler her siparişte Citroen AMI kazanma şansı yakalıyor. Her siparişiniz ile çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. 1 şanslı kişi Citron AMI sahibi olacak.

    Amazon'dan daha ucuzunu bulursanız aradaki fark iade

    Amazon’un klasik haline gelen “Aradaki fark iade” kampanyası Gülümseten Kasım indirimleri özel olarak güncellendi. Sadece Amazon'da değil diğer e-ticaret sitelerinde daha ucuzunu bulursanız Amazon size aradaki farkı Amazon bakiyesi olarak iade ediyor.

    Kampanyadan yararlanmak için satın aldığınız ürünün satıcısının Amazon.com.tr olması ve siparişin ardından 24 saat içerisinde linkteki başvuru formunu doldurmanız yeterli olacak 

    Detaylar için: Aradaki Fark İade

    Prime üyelerine Flaş Fırsatlar’da 30 dakika erken erişim fırsatı

    Gülümseten Kasım kampanyası boyunca her gün Flaş Fırsatlar olacak. Prime üyeleri, ksa süreliğine ve stoklarla sınırlı Flaş Fırsatlar’a 30 dakika erken erişim fırsatı elde ediyor.

    Çok Al Az Öde yüzde 10 indirim kazan

    Amazon Prime üyeleri Çok Al Az Öde kampanya sayfasındaki ürünlerden yapacakları alışverişlerde indirimlere ek olarak sepette anında yüzde 10 indirim yakalıyor.

    Her hafta farklı bir kategoride ek indirim fırsatı!

    Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri başladı: İndirimli ürünler Tam Boyutta Gör
    Amazon kampanya dönemi boyunca her hafta farklı kategorilerde indirimlere ek ekstra kupon indirimleri ve özel fırsatlar sunacak. İlk hafta süpermarket kategorisinde büyük indirimler ek olarak 500 TL ve üzeri sepetlerde anında yüzde 15 ek indirim uygulanacak. Bu kampanya Prime’a özel olacak.

    Haftanın fırsatı: Linkteki Süpermarket ürünlerinde yüzde 15 ek indirim

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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