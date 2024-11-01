Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri başladı: Her siparişte Citroen AMI kazanma şansı!

- Amazon'da Fiyatı Düşen İlk Fırsatlar
- Her siparişte Citroen AMI kazanma şansı
- Amazon'dan daha ucuzunu bulursanız aradaki fark iade
- Prime üyelerine Flaş Fırsatlar’da 30 dakika erken erişim fırsatı
- Çok Al Az Öde yüzde 10 indirim kazan
- Her hafta farklı bir kategoride ek indirim fırsatı!
- Yorumlar
Kampanya boyunca Amazon.com.tr müşterileri oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar tüm kategorilerden yüz binlerce üründe büyük indirim ve fırsatlardan, hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleriyle faydalanabilecek.
Kampanya sayfası: Gülümseten Kasım İndirimleri
Amazon'da Fiyatı Düşen İlk Fırsatlar
- Samsung Galaxy A24 Cep Telefonu 6/128 GB (Samsung Türkiye Garantili): 8.399 TL
- Samsung Galaxy A35 5G Cep Telefonu. 8/256 GB Hafıza (Samsung Türkiye Garantili): 14.325 TL
- Samsung Galaxy S24 FE 8GB RAM, 128GB Hafıza (Samsung Türkiye Garantili): 24.999 TL
- Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB): 79.149 TL
- Acer Nitro 5 AN515-58-544K Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, Core i5-12450H İşlemci, 8 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 3050 4 GB Ekran Kartı: 21.299 TL
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet, 4 GB RAM, 64 GB Hafıza: 4.499 TL
- Philips Ambilight TV The One 50PUS8508/62 50''(126 cm) 4K UHD Dolby Vision, Dolby Atmos, Google TV: 15.999 TL
- TCL 50C645 50 inç 4K UHD QLED Google TV: 17.399 TL
- TCL 65T8B 144HZ QLED 4K UHD 65 inç GOOGLE TV: 38.999 TL
- DJI Mini 3 Pro Drone: 36.548 TL
- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1.4 lt: 1.549 TL
- Logitech G G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse: 1.270 TL
- Logitech MX Master 3S Performans Kablosuz Mouse: 3.069 TL
- Logitech MX Keys S Kablosuz Klavye: 3.279 TL
- Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0 SSD 1 TB: 1.909 TL
- Xiaomi Akıllı Kamera C200, 1080p WiFi Kamera: 929 TL
- Philips Hue Renkli 3'lü Akıllı Butonlu Bluetooth Özellikli E27 Başlangıç Seti: 5.668 TL
- Philips Saç Kurutma Makinesi BHD500/10: 1.468 TL
- COSORI Airfryer 5.5 Lt: 2.421 TL
- Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre LCD Ekranlı Isı Nem Ölçer: 149 TL
- Stanley SBD20S2K/TR 18V/1.5 Ah Li/Ion Çift Akülü Kömürsüz Vidalama/Matkap Makinası, 55 nm Tork: 3.699 TL
- TP-Link Tapo C200 Wi-Fi Güvenlik Kamerası: 709 TL
- Mercusys Halo H80X(2-pack) Wi-Fi 6 Mesh Sistemi: 2.968 TL
- Logitech G G29 Driving Force Yarış Direksiyonu Seti: 12.819 TL
- Next Start 4K Android TV Box: 1.399 TL
Tüm indirimli ürünler: Gülümseten Kasım
Her siparişte Citroen AMI kazanma şansı
Amazon.com.tr’ye özel kampanya ile müşteriler her siparişte Citroen AMI kazanma şansı yakalıyor. Her siparişiniz ile çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. 1 şanslı kişi Citron AMI sahibi olacak.
Amazon'dan daha ucuzunu bulursanız aradaki fark iade
Amazon’un klasik haline gelen “Aradaki fark iade” kampanyası Gülümseten Kasım indirimleri özel olarak güncellendi. Sadece Amazon'da değil diğer e-ticaret sitelerinde daha ucuzunu bulursanız Amazon size aradaki farkı Amazon bakiyesi olarak iade ediyor.
Kampanyadan yararlanmak için satın aldığınız ürünün satıcısının Amazon.com.tr olması ve siparişin ardından 24 saat içerisinde linkteki başvuru formunu doldurmanız yeterli olacak
Detaylar için: Aradaki Fark İade
Prime üyelerine Flaş Fırsatlar’da 30 dakika erken erişim fırsatı
Gülümseten Kasım kampanyası boyunca her gün Flaş Fırsatlar olacak. Prime üyeleri, ksa süreliğine ve stoklarla sınırlı Flaş Fırsatlar’a 30 dakika erken erişim fırsatı elde ediyor.
Çok Al Az Öde yüzde 10 indirim kazan
Amazon Prime üyeleri Çok Al Az Öde kampanya sayfasındaki ürünlerden yapacakları alışverişlerde indirimlere ek olarak sepette anında yüzde 10 indirim yakalıyor.
Her hafta farklı bir kategoride ek indirim fırsatı!
Haftanın fırsatı: Linkteki Süpermarket ürünlerinde yüzde 15 ek indirimBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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