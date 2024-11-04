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Tam Boyutta Gör Amazon’un 1 Kasım’da başlayan Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım’a kadar devam edecek. Çok sayıda üründe son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. Amazon, çeşitli ürünlerde sepette indirimlere ek indirim yapıyor. Böylelikle çok daha avantajlı şekilde alışveriş yapılabiliyor. Bu içeriğimizde Amazon’un sepette indirim kampanyalarını listeliyoruz. Kampanyalardan yararlanmak için linkteki ürünleri sepete eklemelisiniz.

Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri başladı: İndirimli ürünler 3 gün önce eklendi

Süpermarket ürünlerinde indirimlere ek %15 indirim

Amazon’da sepette indirim kampanyalarında en dikkat çeken kampanya süpermarket ürünlerinde 500 TL'ye %15 indirim kampanyası oldu. Linkteki ürünlerden oluşturacağınız 500 TL ve üzeri sepetlere anında %15 indirim uygulanıyor. Market ürünlerinde oldukça cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Ek indirim kampanyasıyla birlikte indirimler katlanıyor. Böylelikle evinizin ihtiyaçlarını çok daha uyguna getirme fırsatı elde edebilirsiniz. Bu kampanyadan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor.

Kampanya sayfası: Süpermarket ürünlerinde 500 TL'ye %15 indirim

Sepette Ek indirim Kampanyaları

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Amazon’da indirimlere ek indirim fırsatı!