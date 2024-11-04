Amazon’da indirimlere ek indirim fırsatı!

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Süpermarket ürünlerinde indirimlere ek %15 indirim
Amazon’da sepette indirim kampanyalarında en dikkat çeken kampanya süpermarket ürünlerinde 500 TL'ye %15 indirim kampanyası oldu. Linkteki ürünlerden oluşturacağınız 500 TL ve üzeri sepetlere anında %15 indirim uygulanıyor. Market ürünlerinde oldukça cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Ek indirim kampanyasıyla birlikte indirimler katlanıyor. Böylelikle evinizin ihtiyaçlarını çok daha uyguna getirme fırsatı elde edebilirsiniz. Bu kampanyadan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor.
Kampanya sayfası: Süpermarket ürünlerinde 500 TL'ye %15 indirim
Sepette Ek indirim Kampanyaları
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über