DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım’da devam edecek. İndirime giren ürünler sürekli olarak yenileniyor. Haftanın öne çıkan indirimlerini sizin için listeledik.

Süpermarket ürünlerinde 500 TL’ye %15 ek indirim

Amazon’da sepette indirim kampanyalarında en dikkat çeken kampanya süpermarket ürünlerinde 500 TL'ye %15 indirim kampanyası oldu. Linkteki ürünlerden oluşturacağınız 500 TL ve üzeri sepetlere anında %15 indirim uygulanıyor. Market ürünlerinde oldukça cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Ek indirim kampanyasıyla birlikte indirimler katlanıyor. Böylelikle evinizin ihtiyaçlarını çok daha uyguna getirme fırsatı elde edebilirsiniz. 7 Kasım sonuna kadar geçerli kampanyadan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor.

Kampanya sayfası: Süpermarket ürünlerinde 500 TL'ye %15 indirim

Amazon’da indirimlere ek indirim fırsatı! 1 gün önce eklendi

Haftanın Öne Çıkan İndirimli Ürünleri

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Amazon’da haftanın öne çıkan indirimleri - 5 Kasım