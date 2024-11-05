Amazon’da haftanın öne çıkan indirimleri

Süpermarket ürünlerinde 500 TL’ye %15 ek indirim
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Kampanya sayfası: Süpermarket ürünlerinde 500 TL'ye %15 indirim
Haftanın Öne Çıkan İndirimli Ürünleri
- Samsung Galaxy A55 5G 8/256 GB Cep Telefonu: 16.837 TL
- Samsung Galaxy A25 5G 6/128 GB Cep Telefonu: 10.264 TL
- HP 15 Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i3-1115G4, 8 GB Ram, 256 GB SSD: 7.999 TL
- AOC Gaming 24G2ZU 23,8 inç monitör FHD, 0,5 ms tepki süresi (MPRT), 240 Hz): 8.075 TL
- LG 32UN550-W 31.5 inç UHD 4K Monitör: 9.999 TL
- Samsung Odyssey Neo G7 LS32BG750NUXUF 32" 1ms 165Hz UHD Quantum Mini-LED HDR2000 1000R Pivot Gaming Monitör: 18.097 TL
- Glorious GMMK 3 Mekanik Gaming Türkçe Klavye,%75 TKL: 4.854 TL
- Logitech MX Vertical Kablosuz Gelişmiş Mouse: 3.019 TL
- Samsung Frame QE55LS03DAUXTK 55" QLED 4K Smart TV (2024): 39.400 TL
- TCL 50C755GTV 4K MINI LED 50'' GOOGLE TV: 27.500 TL
- Razer Kraken V3 HyperSense - Haptic Teknolojili Kablolu USB Oyun Kulaklığı: 3.279 TL
- Razer Leviathan V2 - Subwoofer'lı PC Oyun Soundbar'ı: 6.974 TL
- Baseus Bowie WX5 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 849 TL
- Baseus AeQur V2 Bluetooth Hoparlör: 869 TL
- Baseus Encok D02 Pro Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 889 TL
- Soundcore by Anker, K20i TWS Kulaklık: 854 TL
- Huawei Freebuds SE 2 TWS Kulaklık: 948 TL
- JBL Tune 720BT Wireless Kafa Üstü Kulaklık: 2239 TL
- Jabra Elite 10 TWS Kulaklık: 4.999 TL
- Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat: 7.979 TL
- Baseus Lite 5'i 1 Arada Multifonksiyonal Type-C Hub Şarj İstasyonu: 782 TL (Ödeme aşamasında)
- Baseus Bowie EX True Wireless Bluetooth Kulaklık: 1.727 TL (Ödeme aşamasında)
- SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Flash Sürücü 512 GB: 1.259 TL
- Sennheiser HD 569 Mikrofonlu Kulak Üstü Kulaklık: 5.999 TL
- Oral-B Pro 3 Restage Beyaz Şarjlı Diş Fırçası + Seyahat Kabı: 1.875 TL
- Ufesa Filtre Kahve Makinesi CG7114 Capriccio: 850 TL
- Ultenic K10 Airfryer, Fritöz, 5 Litre XL: 1.234 TL (Son aşamada fiyat düşüyor)
- COSORI Air Fryer (Sıcak Hava Fritözü), 3.8 Litre, Wi-Fi: 1.899 TL (Son aşamada fiyat düşüyor)
- Electrolux Explore 6 E6AF1-6ST 5.4 lt Airfryer: 2.759 TL (Son aşamada fiyat düşüyor)
- Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici, 5.7 L, Düdüklü Tencere: 3.250 TL
- Karaca Hatır Hüp Düet Aroma Türk Kahvesi: 2.059 TL
- Philips HR2534/00 Blender: 1.299 TL
- Philips HR3705/10 Daily Collection 300 W Mikser: 759 TL
- Karaca Future Essential Tost Makinesi: 1.205 TL
- Karaca Just Coffee Aroma 2in1 Çay ve Filtre Kahve Makinesi: 1.274 TL
- Briz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi: 1.369 TL
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über