Amazon'da günün öne çıkan flaş indirimleri

Tam Boyutta Gör Amazon'un Bahar Fırsatları devam ediyor. 26 Mart'a kadar devam edecek Bahar Fırsatları kampanyası boyunca her gün kısa süreliğine ve sınırlı stoklarla geçerli Flaş Fırsatlar göze çarpıyor. Bugün saat 19.00'da başlayan Flaş Fırsatlar'ı sizin için bir araya getirdik.

Amazon'da Günün Öne Çıkan İndirimleri

Bugün saat 19.00'da indirime girecek ürünler

Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar

Kampanya dönemi boyunca uzun süreli indirimlere ek olarak belirli ürünlerde kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş Fırsatlar her gün belirli saatlerde yenileniyor.

Alışverişlerin %5’i iade

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Amazon Prime üyelerine Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde her alışverişte maksimum 20 TL, 9 Nisan'a kadar maksimum 400 TL olmak üzere alışverişlerinizin %5'i kadar Amazon bakiyesi hediye ediliyor.

Amazon Bahar Fırsatları'nda indirime giren notebooklar! 3 gün önce eklendi

Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

11-26 Mart tarihlerinde satın aldığınız "Prime’a Özel Fırsat" ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. İade için herhangi bir talep oluşturmaya gerek yok. Amazon, kampanya sonrasında otomatik olarak Amazon Bakiyesi olarak iadenizi gerçekleştirecek.

Bahar Fırsatları Banka Kampanyaları

İş Bankası: ‘Şimdi Al Sonra Öde’ kampanyası ile tüm Amazon.com.tr müşterileri, 30 Mart’a kadar Türkiye İş Bankası Maximum ve Maximiles kartlarıyla yapacakları 1000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde ister peşin fiyatına 9 taksitle, ister şimdi alıp 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksitle ödeme kolaylığından faydalanabilecekler.

16 Mart – 15 Nisan 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL Maxipuan, toplamda 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye edilecektir. ( bunun iletişimine 16 Mart sonrası başlamanız gerekmektedir. )

Yapı Kredi Bankası: 1-15 Mart 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 1.000 TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlere 100 TL, 2.000 TL ve üzeri alışverişlere 200 TL Worldpuan hediye edilecektir.

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