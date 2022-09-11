Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: 11 Eylül

- Bugüne özel flaş indirimler - 11 Eylül
- Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar
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Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda elektronikten giyime, kitaptan yapı markete çok sayıda üründe indirimleri devam ediyor. İndirimler 19 Eylül'e kadar devam edecek. Bu içeriğimizde günün öne çıkan indirimleri listeliyoruz.
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'ndan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat ve Prime Video, Prime Gaming hizmetlerinden yararlanmak isterseniz ayda 7,90 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'ı denemediyseniz 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Bugüne özel flaş indirimler - 11 Eylül
- SanDisk Cruzer Blade 128GB USB 2.0 Flash Bellek: 149 TL
- Kioxia TransMemory 32GB USB 3.2 Gen1 USB Bellek: 56 TL
- Bose SoundLink Color II Bluetooth Hoparlör: 2.199 TL
- Coverzone Xiaomi Mi Band 4 5 6 İle Uyumlu Kordon: 58,95TL
- Fakir Raphael Plus Buhar Kazanlı Ütü: 2.203 TL
- Einhell TC-CT 3,6 Li, Akülü Zımba: 600,65 TL
- Avengers Captain America Figür: 131,81 TL
- TROLLS WORLD TOUR Figür Set: 92,30 TL
- Funko Frozen 2 Figür: 95,27 TL
- DeFacto Kadın Sırt Çantası: 137,90 TL
- PUMA Buzz sırt çantası: 358,90 TL
- adidas GALAXY 6 W Ayakkabı Kadın: 707,90 TL
- Tommy Hilfiger Tshirt: 359,90 TL
- Under Armour Atlantic Dune Kadın Terlik: 249,90 TL
- Under Armour Isochill Şapka: 246,90 TL
- Delta 3'lü Pilates Egzersiz Bandı: 34,88 TL
Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
- JBL ürünleri
- HyperX Oyuncu Aksesuarları
- Monster Gaming Notebook ve Aksesuarlar
- Dell, MSI, Gigabyte Ürünleri
- ASUS Monitörler
- HP Dizüstü Bilgisayarlar
- Seçili Lenovo Ürünleri
- Samsung Monitörler
- WD ve SanDisk Ürünleri
- Ttec Marka Kulaklıklar
- XDrive Oyuncu ve Çalışma Koltukları
- Hoover Süpürgeler & Candy Mikrodalgalar
- Philips Hue akıllı aydınlatma ürünleri
- Tineco, Ecovacs ve yeedi Robot Süpürgeler
Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar
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Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler