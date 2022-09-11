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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: 11 Eylül

    Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kampanyasında 11 Eylül tarihinin öne çıkan flaş indirimlerini listeledik. Bugün hafıza kartı ve USB belleklerde fırsatlar var.
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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri 11 Eylül 2022
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    Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nda elektronikten giyime, kitaptan yapı markete çok sayıda üründe indirimleri devam ediyor. İndirimler 19 Eylül'e kadar devam edecek. Bu içeriğimizde günün öne çıkan indirimleri listeliyoruz.

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'ndan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat ve Prime Video, Prime Gaming hizmetlerinden yararlanmak isterseniz ayda 7,90 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'ı denemediyseniz 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.

    Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Bugüne özel flaş indirimler - 11 Eylül

    Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar

    Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar

    Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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