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    Amazon Prime fiyatı Papara ile yarıya iniyor

    Amazon Prime üyeliklerinde Paparacard hesabı olanlara büyük fırsat sunluluyor. Paparacard sahipleri artık üyelik ücretinin 4TL’sini hesabına iade olarak alabilecek. 
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    Amazon Prime üyelikte büyük indirim fırsatı
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    Ülkemizin önemli ödeme platformlarından Papara, son dönemde yaptığı nakit geri ödeme kampanyaları ile ilgi toplamaya devam ediyor. Platform son olarak Amazon Prime üyeliklerinde de kampanyaya başladı.

    Amazon Prime’da Papara fırsatı

    Sıcak Fırsatlar forumlarımızda paylaşılan bilgilere göre Papara Cashback ile Amazon Prime üyeliğinizin 7.90TL’ye kadar olan harcamalarında yüzde 50’si nakit iade yapılıyor. Her ay en fazla 4TL’ye kadar nakit kazanmak mümkün. Programın 2022 sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor.

    Kampanya bununla da sınırlı değil. Netflix üyeliklerinde 40TL’ye kadar, YouTube Premium üyeliklerinizde 30TL’ye kadar, Spotify üyeliklerinizde 30TL’ye kadar, Exxen üyeliklerinizde 54.90TL’ye kadar harcamalarınızda yüzde 50 iade mevcut. Steam ve PlayStation platformlarında 200TL’ye kadar harcamalarda ise her ay yüzde 10 iade yapılıyor.

    Siz de güncel Amazon indirimlerinden haberdar olmak için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu takip edebilirsiniz.

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