Amazon’da sadece bugüne özel indirimli ürünler (28 Mart)

Amazon Bahar Fırsatları’nda cep telefonu, bilgisayar, televizyon, elektronik, giyim, kitap, gıda, yapı market, ev, kişisel bakım, spor, hobi oyuncak vb. pek çok kategoride indirimler göze çarpıyor. İndirimlerin büyük bölümü kampanya süresi sonuna kadar devam edecek ancak bazı “Flaş Fırsatlar” kısa süreliğine geçerli olacak. Bugünün kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatları’nı sizin için listeledik.
Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları
Amazon'da sadece bugüne özel indirimli ürünler 🔥
- HP V24v G5 23.8" FHD Monitör
- TCL 55P635 55 inç 4K UHD LED Google TV
- Fakir Avantaj Elektrikli Ev Aletleri Paket
- Delonghi CGH1020D Tost Makinesi
- Jack&Jones Erkek Gordon Shark Kapüşonlu Sweatshirt
- adidas Primetrail Jerzo Ayakkabı Erkek
- Under Armour Tech Polo Erkek T-shirt
- Under Armour UA PIQUE TRACK PANT Eşofman Altı Erkek
- Fairy Hepsi Bir Arada 280 Yıkama Bulaşık Makinesi Kapsülü
- Taç Ella Aile Bornoz Seti
- Eastpak Padded Pak'R Sırt Çantası
- Artema Marin S A42456 Lavabo Bataryası
- Head Instinct TEAM L 2022 Tenis Raketi
- Penelope Gold Kaz Tüyü Yorgan 195x215
- Penelope Lisa Kaz Tüyü Yorgan Yastık Set
- Emsan 30 Parça 6 Kişilik Porselen Kahvaltı/Servis Takımı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)