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    Anlık Bildirim

    Amazon’da sadece bugüne özel indirimli ürünler (28 Mart)

    Amazon Bahar Fırsatları, 10 Nisan'a kadar devam edecek. Kampanya dönemi boyunca her gün Flaş Fırsatlar yenileniyor. Sadece bugüne özel indirimli ürünleri listeledik.
    Oy Ver
    Amazon’da günün öne çıkan indirimleri 28 Mart 2023 Tam Boyutta Gör
    Amazon Bahar Fırsatları dün başladı. Kampanya 10 Nisan’a kadar devam edecek. İndirimlerden 4 Nisan’a kadar sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. 4-10 Nisan tarihlerinde tüm Amazon müşterileri kampanyaya katılabilecek. Siz de ayda 7,90 TL’ye Prime’a üyeliği başlatarak indirimlere erkenden erişme fırsatı elde edebilirsiniz.

    Amazon Bahar Fırsatları’nda cep telefonu, bilgisayar, televizyon, elektronik, giyim, kitap, gıda, yapı market, ev, kişisel bakım, spor, hobi oyuncak vb. pek çok kategoride indirimler göze çarpıyor. İndirimlerin büyük bölümü kampanya süresi sonuna kadar devam edecek ancak bazı “Flaş Fırsatlar” kısa süreliğine geçerli olacak. Bugünün kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatları’nı sizin için listeledik.

    Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 12 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 17 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 18 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 18 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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