Amazon’da sadece bugüne özel indirimli ürünler (29 Mart)

Tam Boyutta Gör Amazon Bahar Fırsatları dün başladı. Kampanya 10 Nisan’a kadar devam edecek. İndirimlerden 4 Nisan’a kadar sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. 4-10 Nisan tarihlerinde tüm Amazon müşterileri kampanyaya katılabilecek. Siz de ayda 7,90 TL’ye Prime’a üyeliği başlatarak indirimlere erkenden erişme fırsatı elde edebilirsiniz.

Amazon Bahar Fırsatları’nda indirimli televizyonlar 1 sa. önce eklendi

Amazon Bahar Fırsatları’nda cep telefonu, bilgisayar, televizyon, elektronik, giyim, kitap, gıda, yapı market, ev, kişisel bakım, spor, hobi oyuncak vb. pek çok kategoride indirimler göze çarpıyor. İndirimlerin büyük bölümü kampanya süresi sonuna kadar devam edecek ancak bazı “Flaş Fırsatlar” kısa süreliğine geçerli olacak. Bugünün kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatları’nı sizin için listeledik.

Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları

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Amazon’da günün öne çıkan indirimleri 29 Mart 2023