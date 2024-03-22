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    Amazon'da haftanın öne çıkan indirimli ürünleri: TV, Notebook, Süpürge, Airfryer

    Amazon'da Bahar Fırsatları kampanyasında kaçırmamanız gereken indirimli ürünleri listeledik. Listemizde son 1 ayın ve son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri var.  
    Amazon'da haftanın öne çıkan indirimleri 22 Mart Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası devam ediyor. Kampanya 26 Mart'ta sona erecek. Kampanya boyunca öne çıkan fırsatları listelemeye devam ediyoruz. Bu haftanın öne çıkan büyük fırsatlarını sizin için derledik.

    Ha​ftanın Öne Çıkan İndirimli Ürünleri

    Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar

    Kampanya dönemi boyunca uzun süreli indirimlere ek olarak belirli ürünlerde kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş Fırsatlar her gün belirli saatlerde yenileniyor.

    Alışverişlerin %5’i iade

    Amazon Prime üyelerine Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde her alışverişte maksimum 20 TL, 9 Nisan'a kadar maksimum 400 TL olmak üzere alışverişlerinizin %5'i kadar Amazon bakiyesi hediye ediliyor.

    Amazon'da haftanın öne çıkan indirimleri 22 Mart Tam Boyutta Gör

    Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

    11-26 Mart tarihlerinde satın aldığınız "Prime’a Özel Fırsat" ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. İade için herhangi bir talep oluşturmaya gerek yok. Amazon, kampanya sonrasında otomatik olarak Amazon Bakiyesi olarak iadenizi gerçekleştirecek.

    İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!

    İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar'daki şu konuları takip edebilirsiniz:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 8 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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