Amazon'da haftanın öne çıkan indirimli ürünleri: TV, Notebook, Süpürge, Airfryer

- Haftanın Öne Çıkan İndirimli Ürünleri
- Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar
- Alışverişlerin %5’i iade
- Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
- İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
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Haftanın Öne Çıkan İndirimli Ürünleri
- SEG 32SBH740 HD 32" 82 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV
4.749 TL (Son 1 ayın en düşük fiyatı)
- AXEN AX50FIL403 50" Ultra HD Android Smart LED TV:
10.449,96 TL (Son 1 ayın en düşük fiyatı)
- Toshiba 55UA3D63DT 55” Ultra HD Android LED TV:
13.999 TL (Diğer sitelerde 14.699 TL'den başlıyor)
- TOSHIBA 55QA5D63DT 55” Ultra HD Android QLED TV:
19.499 TL (Son 1 ayın en düşük fiyatı)
- Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W FHD, i3-1215U İşlemci, 8 GB RAM, 256 SSD, Win11:
9.999 TL (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR Dizüstü Bilgisayar, Core i7-12650H, 16GB RAM, RTX4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD:
38.999 TL (Bugüne kadarki en düşük fiyat)
- Monster Tulpar T7 V20.7.2 Intel Core i7 12650H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 4060 Notebook:
41.199 TL (Son 25 günün en düşük fiyatı)
- HyperX Cloud II Core Wireless - PC için Oyun Kulaklığı:
3.099 TL (Bugüne kadarki en düşük fiyat)
- Philips XB9125/07 TriActive Ultra LED Başlık Toz Torbasız Kablolu Süpürge:
8.639 TL (Son 26 günün en düşük fiyatı)
- BLAUPUNKT Blaupunkt A30T Şarjlı Vacumaster Kablosuz Dikey Süpürge 300W:
9.999 TL (Son 1 ayın en düşük fiyatı. Diğer sitelerde 16.075 TL'den başlıyor)
- Electrolux EP81HB25SH 800 Serisi Dikey Şarjlı Süpürge:
12.599 TL (Son 1 ayın en düşük fiyatı)
- Philips XW9383/01 Aqua Trio 3'ü 1 Arada (Islak, Kuru ve Moplu) Şarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge:
28.199 TL (Diğer sitelerde 32.447 TL'den başlıyor)
- Tristar Airfryer XXL 1500W 4,5 L:
1.399 TL (Son 2 ayın en düşük fiyatı)
- Cosori Airfryer 6.4 L Mobil Uygulama Destekli:
5.799 TL (Son 1 ayın en düşük fiyatı)
- Medisana MD-7804 Soft Traş Makinası:
499 TL (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
- SJCAM C200 4K Mini Aksiyon Kamerası 4K:
4.047 TL (Son 6 ayın en düşük fiyatı)
Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar
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Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.