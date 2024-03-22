Amazon'da haftanın öne çıkan indirimli ürünleri: TV, Notebook, Süpürge, Airfryer

Tam Boyutta Gör Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası devam ediyor. Kampanya 26 Mart'ta sona erecek. Kampanya boyunca öne çıkan fırsatları listelemeye devam ediyoruz. Bu haftanın öne çıkan büyük fırsatlarını sizin için derledik.

Ha​ftanın Öne Çıkan İndirimli Ürünleri

Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar

Kampanya dönemi boyunca uzun süreli indirimlere ek olarak belirli ürünlerde kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş Fırsatlar her gün belirli saatlerde yenileniyor.

Alışverişlerin %5’i iade

Amazon Prime üyelerine Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde her alışverişte maksimum 20 TL, 9 Nisan'a kadar maksimum 400 TL olmak üzere alışverişlerinizin %5'i kadar Amazon bakiyesi hediye ediliyor.

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Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

11-26 Mart tarihlerinde satın aldığınız "Prime’a Özel Fırsat" ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. İade için herhangi bir talep oluşturmaya gerek yok. Amazon, kampanya sonrasında otomatik olarak Amazon Bakiyesi olarak iadenizi gerçekleştirecek.

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