Amazon Bahar Fırsatları'nda haftanın öne çıkan indirimleri

Geçen hafta başlayan Bahar Fırsatları'nda bugüne kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlar sunuldu. Amazon'da haftanın öne çıkan indirimli kategorileri sizin için listeledik.

Tüm indirimler için: Amazon Bahar Fırsatları

Amazon'da Bahar Fırsatları'nda indirime giren kulaklıklar 5 gün önce eklendi

Amazonda Elektronik Kategorisinde İndirimler

Bose Kulaklık ve Hoparlörleri

Sennheiser, Bang & Olufsen, KEF, Klipsch, Focal ürünleri

Samsung Monitörler

Monster Gaming Notebook ve Aksesuarlar

LG Monitörleri

SteelSeries Ürünleri

Seagate Ürünleri

MSI Dizüstü Bilgisayarlar

Samsung The Freestyle Smart Full HD Led Projektör 2022

HP Yazıcılar

Melitta kahve makineleri

DJ ve Stüdyo Ekipmanları

SteelSeries Ürünleri

Dji Drone ürünleri

Ev ve Yaşam Kategorisinde İndirimler

Karaca ve Karaca Home Ürünleri

Stanley Termoslar

Zwilling Ev ve Mutfak Ürünleri

Taç Marka Pişirme Ekipmanları

VitrA Banyo Aksesuarları

Philips Ev Aletleri

Madame Coco Ev Ürünleri

Philips Hue Akıllı Aydınlatma Ürünleri

Black Decker Ürünleri

Arzum Mutfak ve Kişisel Bakım Ürünleri

Moda Kategorisinde İndirimler:

Erkek Gömlekler

Kadın Çanta ve Aksesuarlar

Valizler ve Seyahat Çantaları

Adidas ile Bahar Fırsatları

Jack & Jones Giyim Ürünleri

Levi’s & Dockers Bahar Fırsatları

DeFacto Bahar Fırsatları

Koton Bahar Fırsatları

Erkek Spor Ayakkabılar

United Colors of Benetton Bahar Fırsatları

Kişisel Bakım ve Kozmetik Kategorisinde İndirimler

L'Oréal, Maybelline ve Garnier Ürünleri

Philips Ürünleri

Babyliss Kadın ve Erkek Bakım Ürünleri

The Purest Solutions Cilt Bakım Ürünlerinde Fırsatlar

Remington Kişisel Bakım Ürünleri

NIVEA Kişisel Bakım Ürünleri & Setleri

Yüz Temizleme ve Masaj Cihazları

Watsons Kişisel Bakım & Kozmetik Ürünleri

Saç Bakım Ürünleri

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Amazon'da haftanın öne çıkan indirimleri 3 Nisan