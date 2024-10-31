Amazon Gülümseten Kasım indirimleri 1 Kasım saat 12.00’de başlıyor!

- Her hafta farklı bir kategoride ek indirim fırsatı!
- Daha ucuzunu bulursanız aradaki fark iade
- DH Sıcak Fırsatlar İndirim Kanalımıza Katılmak için: 🔔
- İndirimli Ürünleri Yakalamak için Sıcak Fırsatları Takip Edin!👇🏻
- Yorumlar
Gülümseten Kasım indirimleri 1-30 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Kampanya boyunca her gün belirli ürünlerde kısa süreliğine ve stoklarla sınırlı Flaş Fırsatlar olacak. Prime üyeleri, Flaş Fırsatlar’a 30 dakika erken erişim fırsatı elde edecek.
Kampanya dönemi boyunca müşterileri telefon, bilgisayar, televizyon, mobil aksesuar, oyun konsolu, gaming ürünler, giyim, süpermarket, ev, yapı market, küçük ev aletleri, ofis, hobi, kitap dahil olmak üzere tüm kategorilerde son ayların en düşük fiyatlı ürünleri bekliyor.
Her hafta farklı bir kategoride ek indirim fırsatı!
Daha ucuzunu bulursanız aradaki fark iade
Amazon’un klasik haline gelen “Aradaki fark iade” kampanyası Gülümseten Kasım indirimleri boyunca geçerli olacak. Satın aldığınız bir ürün daha düşük fiyata inerse Amazon aradaki farkı hesabınıza Amazon bakiyesi olarak iade edecek.
Detaylar için: Gülümseten Kasım İndirimleri
DH Sıcak Fırsatlar İndirim Kanalımıza Katılmak için: 🔔
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İndirimli Ürünleri Yakalamak için Sıcak Fırsatları Takip Edin!👇🏻
İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzdaki ana konuları takip edebilirsiniz:
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- Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D