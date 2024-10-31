Amazon Gülümseten Kasım indirimleri 1 Kasım saat 12.00’de başlıyor!

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Tam Boyutta Gör Yılın en çok beklenen indirim dönemi geldi! Amazon’un Gülümseten Kasım indirimleri 1 Kasım saat 12.00’de başlıyor. Amazon müşterilerine Kasım ayı boyunca yüzbinlerce üründe en düşük fiyatlar sunulacak.

Gülümseten Kasım indirimleri 1-30 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Kampanya boyunca her gün belirli ürünlerde kısa süreliğine ve stoklarla sınırlı Flaş Fırsatlar olacak. Prime üyeleri, Flaş Fırsatlar’a 30 dakika erken erişim fırsatı elde edecek.

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Kampanya dönemi boyunca müşterileri telefon, bilgisayar, televizyon, mobil aksesuar, oyun konsolu, gaming ürünler, giyim, süpermarket, ev, yapı market, küçük ev aletleri, ofis, hobi, kitap dahil olmak üzere tüm kategorilerde son ayların en düşük fiyatlı ürünleri bekliyor.

Her hafta farklı bir kategoride ek indirim fırsatı!

Tam Boyutta Gör Amazon kampanya dönemi boyunca her hafta farklı kategorilerde indirimlere ek ekstra kupon indirimleri ve özel fırsatlar sunacak. İlk hafta süpermarket kategorisinde büyük indirimler ek olarak 500 TL ve üzeri sepetlerde anında yüzde 15 ek indirim uygulanacak. Bu kampanya Prime’a özel olacak.

Daha ucuzunu bulursanız aradaki fark iade

Amazon’un klasik haline gelen “Aradaki fark iade” kampanyası Gülümseten Kasım indirimleri boyunca geçerli olacak. Satın aldığınız bir ürün daha düşük fiyata inerse Amazon aradaki farkı hesabınıza Amazon bakiyesi olarak iade edecek.

Detaylar için: Gülümseten Kasım İndirimleri

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Amazon Gülümseten Kasım indirimleri 1 Kasım saat 12.00’de başlıyo