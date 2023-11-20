Amazon'da iPhone 11 kısa süreliğine indirime girdi!

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iPhone 11 indirimli fiyatları
- iPhone 11 64 GB Siyah: 20.999 TL
- iPhone 128 GB Siyah: 22.999 TL
- iPhone 128 GB Beyaz: 22.999 TL
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.