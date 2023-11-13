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    Amazon’da iPhone 13 için kaçırılmaz fırsat başladı!

    Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında iPhone 13 için önemli fiyat indirimi yapıldı. iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 512 GB modelleri indirime girdi.        
    Amazon’da iPhone 13 için kaçırılmaz fırsat başladı! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da bugün Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. Kampanya süresi boyunca günde üç defa belirli ürünlerde büyük indirimler olacak. Saat 18.00’de başlayan fırsatlarda iPhone 13 ve Galaxy A04s modellerindeki indirimler dikkat çekiyor.

    iPhone 13 256 GB: 37.499 TL

    iPhone 13 256 GB modeli 37.499 TL’ye düştü. Temmuz ayından beri en düşük fiyatına indi. iPhone 13 satın almayı düşünenler için son ayların en büyük fırsatı olarak dikkat çekiyor. Telefonun tüm renklerini bu fiyata satın alabilirsiniz.

    Satın almak için tıklayın: iPhone 13 256 GB

    iPhone 13 512 GB: 40.999 TL

    iPhone 13 512 GB modeli ise 40.999 TL’ye düşerek, Temmuz’dan beri en düşük fiyatına indi. Yüksek kapasiteli iPhone isteyenler için önemli fırsat.

    Satın almak için tıklayın: iPhone 13 512 GB

    Kaçırılmaması gereken diğer fırsat da Samsung Galaxy A04e için başladı. Fiyatı 4.999 TL’ye kadar düştü.

    Satın almak için tıklayın: Galaxy A04e 128 GB

    30 Kasım’a kadar devam edecek kampanya süresi boyunca her gün saat 09.00, 14.00 ve 19.00’da belirli ürünlerde kısa süreli büyük indirimler olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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