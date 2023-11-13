Tam Boyutta Gör Amazon’da bugün Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. Kampanya süresi boyunca günde üç defa belirli ürünlerde büyük indirimler olacak. Saat 18.00’de başlayan fırsatlarda iPhone 13 ve Galaxy A04s modellerindeki indirimler dikkat çekiyor.

iPhone 13 256 GB: 37.499 TL

iPhone 13 256 GB modeli 37.499 TL’ye düştü. Temmuz ayından beri en düşük fiyatına indi. iPhone 13 satın almayı düşünenler için son ayların en büyük fırsatı olarak dikkat çekiyor. Telefonun tüm renklerini bu fiyata satın alabilirsiniz.

Satın almak için tıklayın: iPhone 13 256 GB

iPhone 13 512 GB: 40.999 TL

iPhone 13 512 GB modeli ise 40.999 TL’ye düşerek, Temmuz’dan beri en düşük fiyatına indi. Yüksek kapasiteli iPhone isteyenler için önemli fırsat.

Satın almak için tıklayın: iPhone 13 512 GB

Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! 8 sa. önce eklendi

Kaçırılmaması gereken diğer fırsat da Samsung Galaxy A04e için başladı. Fiyatı 4.999 TL’ye kadar düştü.

Satın almak için tıklayın: Galaxy A04e 128 GB

30 Kasım’a kadar devam edecek kampanya süresi boyunca her gün saat 09.00, 14.00 ve 19.00’da belirli ürünlerde kısa süreli büyük indirimler olacak.

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Amazon’da iPhone 13 için kaçırılmaz fırsat başladı!