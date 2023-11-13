Amazon’da iPhone 13 için kaçırılmaz fırsat başladı!

iPhone 13 256 GB: 37.499 TL
iPhone 13 256 GB modeli 37.499 TL’ye düştü. Temmuz ayından beri en düşük fiyatına indi. iPhone 13 satın almayı düşünenler için son ayların en büyük fırsatı olarak dikkat çekiyor. Telefonun tüm renklerini bu fiyata satın alabilirsiniz.
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iPhone 13 512 GB: 40.999 TL
iPhone 13 512 GB modeli ise 40.999 TL’ye düşerek, Temmuz’dan beri en düşük fiyatına indi. Yüksek kapasiteli iPhone isteyenler için önemli fırsat.
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Kaçırılmaması gereken diğer fırsat da Samsung Galaxy A04e için başladı. Fiyatı 4.999 TL’ye kadar düştü.
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30 Kasım’a kadar devam edecek kampanya süresi boyunca her gün saat 09.00, 14.00 ve 19.00’da belirli ürünlerde kısa süreli büyük indirimler olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.