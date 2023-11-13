Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları başladı!

Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr’nin merakla beklenen Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. Gülümseten Kasım Fırsatları, 30 Kasım’a kadar devam edecek. Tıpkı geçen sene Gülümseten Kasım Fırsatları'nda olduğu gibi bu sene de çok sayıda üründe uygun fiyatlar dikkat çekiyor.

Gülümseten Kasım Fırsatları boyunca müşteriler oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar tüm kategorilerden yüzbinlerce üründe büyük indirimlerden hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleriyle faydalanabilecek.

Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayın: Gülümseten Kasım Fırsatları

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalı ile indirimler artık cebinizde 1 hf. önce eklendi

Günde Üç Defa Yenilenen Flaş Fırsatlar

Uzun süreli indirimlerin yanısıra günde üç defa Flaş Fırsatlar ile müşterilere anlık büyük fırsatlar sunacak. Flaş Fırsatlar her gün 09.00’da, 14.00’de ve 19.00’da yenilenecek.

İndirimlerin yanı sıra Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde 12 aya varan taksit ve peşin fiyatına 6 aya varan taksit seçenekleri sunuluyor.

Amazon'da indirime giren ürünleri anında yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzda Amazon İndirimleri Ana Konusu'nu ziyaret edebilir veya WhatsApp'ta DH Sıcak Fırsatlar kanalımıza katılabilirsiniz.

Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu

Amazon Türkiye İndirimleri (Sadece Link Paylaşımı) Ana Konu

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Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayın: Gülümseten Kasım Fırsatları

Prime’a Özel Ayrcalıklar

Gülümseten Kasım Fırsatları'nda tüm Amazon.com.tr müşterileri ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkanı bulurken Prime üyeleri de kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon’da alışveriş ve eğlencenin en iyisinin keyfini çıkarabilecekler. Amazon’un tüm dünyada 200 milyonu aşkın üyesi olan Prime, Türkiye’deki alışveriş ve eğlence severlerin ayda sadece 39 TL’ye sahip olabileceği müthiş avantajlar sunuyor:

Hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. Alışveriş ayrıcalıkları: Kendilerine özel ek indirimlerden de faydalanan Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile 250 TL ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

Kendilerine özel ek indirimlerden de faydalanan Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile 250 TL ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde fiyat farkı tutarında ücret iadesi garantisi: “Gülümseten Kasım Fırsatları” boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan, satıcısı ve göndericisi Amazon.com.tr olan seçili ürünlerin fiyatı 30 Kasım tarihine kadar düşerse aradaki fark hediye kartı olarak müşterilerin Amazon hesabına tanımlanıyor.

“Gülümseten Kasım Fırsatları” boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan, satıcısı ve göndericisi Amazon.com.tr olan seçili ürünlerin fiyatı 30 Kasım tarihine kadar düşerse aradaki fark hediye kartı olarak müşterilerin Amazon hesabına tanımlanıyor. Prime Video: Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV’lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.

Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV’lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor. Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri piyasanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden hemen üye olup “Gülümseten Kasım” etkinliğinde Prime ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.

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Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları başladı!