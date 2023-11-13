Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları başladı!

    Amazon Türkiye'nin en büyük kampanyalarından Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. Gülümseten Kasım Fırsatları'nda müşterileri neler bekliyor? Kampanya hakkında detaylar burada.
    Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr’nin merakla beklenen Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. Gülümseten Kasım Fırsatları, 30 Kasım’a kadar devam edecek. Tıpkı geçen sene Gülümseten Kasım Fırsatları'nda olduğu gibi bu sene de çok sayıda üründe uygun fiyatlar dikkat çekiyor.

    Gülümseten Kasım Fırsatları boyunca müşteriler oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar tüm kategorilerden yüzbinlerce üründe büyük indirimlerden hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleriyle faydalanabilecek.

    Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayın: Gülümseten Kasım Fırsatları

    Günde Üç Defa Yenilenen Flaş Fırsatlar

    Uzun süreli indirimlerin yanısıra günde üç defa Flaş Fırsatlar ile müşterilere anlık büyük fırsatlar sunacak. Flaş Fırsatlar her gün 09.00’da, 14.00’de ve 19.00’da yenilenecek.

    İndirimlerin yanı sıra Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde 12 aya varan taksit ve peşin fiyatına 6 aya varan taksit seçenekleri sunuluyor.

    Amazon'da indirime giren ürünleri anında yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzda Amazon İndirimleri Ana Konusu'nu ziyaret edebilir veya WhatsApp'ta DH Sıcak Fırsatlar kanalımıza katılabilirsiniz.

    Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu

    Amazon Türkiye İndirimleri (Sadece Link Paylaşımı) Ana Konu

    DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp Kanalı

    Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayın: Gülümseten Kasım Fırsatları

    Prime’a Özel Ayrcalıklar

    Gülümseten Kasım Fırsatları'nda tüm Amazon.com.tr müşterileri ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkanı bulurken Prime üyeleri de kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon’da alışveriş ve eğlencenin en iyisinin keyfini çıkarabilecekler. Amazon’un tüm dünyada 200 milyonu aşkın üyesi olan Prime, Türkiye’deki alışveriş ve eğlence severlerin ayda sadece 39 TL’ye sahip olabileceği müthiş avantajlar sunuyor:  

    • Hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.  
    • Alışveriş ayrıcalıkları: Kendilerine özel ek indirimlerden de faydalanan Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile 250 TL ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.  
    • Seçili ürünlerde fiyat farkı tutarında ücret iadesi garantisi: “Gülümseten Kasım Fırsatları” boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan, satıcısı ve göndericisi Amazon.com.tr olan seçili ürünlerin fiyatı 30 Kasım tarihine kadar düşerse aradaki fark hediye kartı olarak müşterilerin Amazon hesabına tanımlanıyor.
    • Prime Video: Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV’lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor. 
    • Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri piyasanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor. 

    Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden hemen üye olup “Gülümseten Kasım” etkinliğinde Prime ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    mert1907 +8 ugur208 +7 sething +6 Dr.Perga +5 ENTÜRKTEYNMENT +4 -legolas +4 Bloodin +4 Ment +4 KobraAbiniz +3 mahmut716 +3
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    81 Kişi Okuyor (39 Üye, 42 Misafir) 27 Masaüstü 54 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    14731 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    İndirim, amazon ve
    5 etiket daha black friday gülümseten kasım fırsatları kasım indirimleri Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    miele bulaşık makinesi yorumları diş kisti ameliyatı olanların yorumları agd yurt ücretleri lazerle bademcik ameliyatı olanların yorumları laptop bios şifresini unuttum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung M14 5G
    Samsung M14 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız