Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı: Elektronikten giyime pek çok kategoride indirim

- Seçili indirimler Prime’a özel
- Bugüne özel flaş indirimler - 2 Eylül
- Öne çıkan indirimler
- Elektronik kategorisinde öne çıkan indirim başlıkları
- Giyim kategorisinde öne çıkan indirimler
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Amazon Türkiye, Eylül ayının başlamasıyla birlikte Back to the School olarak tabir edilen Okula dönüş fırsatlarını Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları adı altında diğer kategorilerdeki indirimlerle birleştirerek başlattı. Okul ürünlerinin yanı sıra elektronik, cep telefonu, giyim, ev, kişisel bakım, gıda ve yapı market gibi çok sayıda kategoride indirimler başladı.
Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Seçili indirimler Prime’a özel
Kampanya dönemi boyunca seçili indirimler 1-5 Eylül tarihlerinde Prime üyelerine özel olacak. 6 Eylül saat 08.00’den itibaren tüm Amazon müşterileri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Amazon Prime’a üye olarak ücretsiz hızlı kargo, ücretsiz aynı gün teslimat hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime üyeliğinize Prime Video ve Prime Gaming dahildir. Prime Video’da Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi Rings of Power başta olmak üzere seyredebilirsiniz. Prime Gaming’de ise bu ay Assasin’s Creed Odyssey ve Football Manager 2022 oyunları ücretsiz olarak dağıtılıyor. LoL, Valorant, FIFA, GTA, PUBG: Battlegrounds gibi popüler oyunların oyun içi öğeleri ücretsiz olarak veriliyor.
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Bugüne özel flaş indirimler - 2 Eylül
- Grundig 43 GFF 6930 Android LED TV: 6.550 TL
- PUMA Phase Sırt Çantası: 239,90 TL
- Under Armour UA W Surge 3 Ayakkabı Kadın: 749,90 TL
- Philips Hue Akıllı Başlangıç Seti 3'lü Akıllı Butonlu Bluetooth: 1.512,17 TL
- AeroCool Thunderx3 Yc3Br Oyuncu Koltuğu: 3.225,08 TL
- LEGO Speed Champions Chevrolet Corvette İkili: 419,90 TL
- DeFacto Erkek Sırt Çantası: 99,90 TL
- MACK Notebook Çantası: 69 TL
- Karaca Fine Bone Lotus Platin 60 Parça Yemek Takımı: 2.999,99 TL
- Sinbo SHD-7042 Saç Düzleştirici: 66,59TL
Öne çıkan indirimler
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB: 8.099 TL
- Xiaomi Redmi Note 11 128 GB Yıldız Mavisi: 5.049 TL
- Logitech G G213 RGB Oyuncu Klavyesi: 498 TL
- HyperX Cloud Core Wireless (DTS) Oyuncu Kulaklığı: 1.049 TL
- HyperX Cloud II Wireless 7.1 Oyuncu Kulaklığı: 2.196,80 TL
- xDrive 15'Li Profesyonel Oyuncu Koltuğu: 2.599 TL
- Logitech G G402 Hyperion Fury Oyuncu Mouse: 447,55 TL
- MSI GG Vigor GK30 Combo TR Klavye Mouse Set: 539 TL
- Logitech G102 Oyuncu Mouse: 228,77 TL
- Apple iPhone 13 128 GB Mavi: 21.931,50 TL
- Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12GB: 8.990 TL
- Sapphire NITRO+ AMD RX 6700 XT 12 GB: 9.989 TL
- MSI VGA GEFORCE RTX 3060 GAMING X 12G: 10.599 TL
- ASUS Prime A320M-K Anakart: 684,32 TL
- Lenovo Tab M10 FHD Plus 2. Nesil Tablet 128 GB: 3.085,41 TL
- Grundig 40 GFF 6930 Uydu Alıcılı Android LED TV: 4.299 TL
- Samsung UE55AU7200 55 inç 4K Smart TV: 11.599 TL
- Philips 50PUS7906 4K Android LED TV: 9.091 TL
- Sony BRAVIA KD-55X81J 55 inç: 13.999 TL
- Corsair 16Gb (2X8Gb) DDR4 3600Mhz RAM: 1.250,58 TL
- Sony WH1000XM4L Kulaklık: 4.999 TL
- Samsung Odyssey G3 1 ms 144 Hz Monitör: 3.199 TL
- ASUS VP28UQGL 28" 4K Monitör: 5.993 TL
- Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı USB-C: 167,90 TL
- Under Armour UA Mojo 2 Lifestyle Ayakkabı Erkek: 659,34 TL
- Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz: 2.396,60 TL
- Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite Ayaklı Vantilatör: 1.199 TL
- Samsung Level U Pro Kulaklık: 399 TL
- Samsung T7 Touch 1 TB Taşınabilir SSD: 3.199,00TL
Elektronik kategorisinde öne çıkan indirim başlıkları
- Xiaomi cep telefonlarında indirimler
- Samsung tabletlerde indirimler
- Logitech ürünlerinde indirimler
- JBL kulaklık ve hoparlörlerde indirimler
- Sony kulaklık ve hoparlörlerde indirimler
- Asus monitörlerde indirimler
- Philips mutfak ürünlerinde indirimler
- WD ve SanDisk depolama ürünlerinde indirimler
- Seegate depolama ürünlerinde indirimler
- Arzum mutfak ve kişisel bakım ürünlerinde indirimler
- Philips Hue akıllı aydınlatma ürünleri
- HP dizüstü bilgisayarlarda indirimler
- Lenovo dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde indirimler
Giyim kategorisinde öne çıkan indirimler
- Erkek T-shirtler
- Erkek Aksesuarlar
- Erkek Terlikler
- Erkek Şortlar
- Kadın T-Shirtler
- Kadın Spor Ayakkabılar
- Çocuk Spor Ayakkabılar
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