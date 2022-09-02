Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı: Elektronikten giyime pek çok kategoride indirim

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Amazon Türkiye, Eylül ayının başlamasıyla birlikte Back to the School olarak tabir edilen Okula dönüş fırsatlarını Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları adı altında diğer kategorilerdeki indirimlerle birleştirerek başlattı. Okul ürünlerinin yanı sıra elektronik, cep telefonu, giyim, ev, kişisel bakım, gıda ve yapı market gibi çok sayıda kategoride indirimler başladı.

Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Seçili indirimler Prime’a özel

Kampanya dönemi boyunca seçili indirimler 1-5 Eylül tarihlerinde Prime üyelerine özel olacak. 6 Eylül saat 08.00’den itibaren tüm Amazon müşterileri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Amazon Prime’a üye olarak ücretsiz hızlı kargo, ücretsiz aynı gün teslimat hizmetinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime üyeliğinize Prime Video ve Prime Gaming dahildir. Prime Video’da Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi Rings of Power başta olmak üzere seyredebilirsiniz. Prime Gaming’de ise bu ay Assasin’s Creed Odyssey ve Football Manager 2022 oyunları ücretsiz olarak dağıtılıyor. LoL, Valorant, FIFA, GTA, PUBG: Battlegrounds gibi popüler oyunların oyun içi öğeleri ücretsiz olarak veriliyor.

Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Bugüne özel flaş indirimler - 2 Eylül

Öne çıkan indirimler

Elektronik kategorisinde öne çıkan indirim başlıkları

Giyim kategorisinde öne çıkan indirimler

Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

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Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı