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    Amazon’da Oppo Realme telefonlarda indirim ve hediye bileklik kampanyası

    Oppo Realme marka akıllı telefonlar Amazon Türkiye'de indirimli ve hediyeli olarak satılıyor. Amazon Türkiye'nin Oppo Realme kampanyası hakkında detaylar haberimizde.
    3 sa.
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    Web Siteleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon’da Oppo Realme telefonlarda indirim ve hediye bileklik kampanyası
    Tam Boyutta Gör

    Amazon.com.tr uygun fiyatlı akıllı telefon almayı düşünenler yeni bir kampanya başlattı. Oppo’nun alt markası Realme telefonlarda 200 TL’ye varan indirim ve Realme 6i alanlara bileklik hediye ediliyor.

    Oppo Realme 6 alana Realme Band hediye

    Kampanya kapsamında Realme 6i 128 GB telefonun yanında Realme Band akıllı bileklik bedavaya veriliyor. Kampanyadan yararlanmak için Realme 6i 128 GB Süt Beyazı ile Realme Band’in Siyah ya da Yeşil renkte tercih ettiğiniz modeli sepetinize eklemeniz ve ödeme aşamasına geçmeniz yeterli. Ödeme aşamasında bilekliğin fiyatı ücretsiz olacak. Realme Band normalde 156,84 TL’ye satılıyor. Telefonun satış fiyatından bilekliğin fiyatını düşersek Realme 6i’nin 2240 TL’ye denk geldiğini söyleyebiliriz.

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    Kampanyadan yararlanmak için:

    Realme 6i ve Realme Band kampanya sayfası

    Ayrıca Bkz. "realme 6i incelemesi | Pil performansı çok iyi"

    Oppo Realme 7'de indirim

    Amazon’da Oppo Realme telefonlarda indirim ve hediye bileklik kampanyası
    Tam Boyutta Gör

    Amazon’daki Oppo Realme marka diğer telefonlarda indirim mevcut. Bugüne özel olarak Oppo Realme 7 64 GB Sis Mavisi modeli 2699 TL’ye satılıyor. Bu kampanya Prime üyelerine özel.

    Oppo Realme 7 kampanya sayfası



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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    MTK islemcili :/
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