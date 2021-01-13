Amazon’da Oppo Realme telefonlarda indirim ve hediye bileklik kampanyası

Amazon.com.tr uygun fiyatlı akıllı telefon almayı düşünenler yeni bir kampanya başlattı. Oppo’nun alt markası Realme telefonlarda 200 TL’ye varan indirim ve Realme 6i alanlara bileklik hediye ediliyor.
Oppo Realme 6 alana Realme Band hediye
Kampanya kapsamında Realme 6i 128 GB telefonun yanında Realme Band akıllı bileklik bedavaya veriliyor. Kampanyadan yararlanmak için Realme 6i 128 GB Süt Beyazı ile Realme Band’in Siyah ya da Yeşil renkte tercih ettiğiniz modeli sepetinize eklemeniz ve ödeme aşamasına geçmeniz yeterli. Ödeme aşamasında bilekliğin fiyatı ücretsiz olacak. Realme Band normalde 156,84 TL’ye satılıyor. Telefonun satış fiyatından bilekliğin fiyatını düşersek Realme 6i’nin 2240 TL’ye denk geldiğini söyleyebiliriz.İlginizi Çekebilir Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları
Kampanyadan yararlanmak için:
Realme 6i ve Realme Band kampanya sayfası
Ayrıca Bkz. "realme 6i incelemesi | Pil performansı çok iyi"
Oppo Realme 7'de indirim
Amazon’daki Oppo Realme marka diğer telefonlarda indirim mevcut. Bugüne özel olarak Oppo Realme 7 64 GB Sis Mavisi modeli 2699 TL’ye satılıyor. Bu kampanya Prime üyelerine özel.
Oppo Realme 7 kampanya sayfası
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