Amazon'da sadece bugüne özel indirimler: 14 Eylül

- Sadece bugüne özel flaş indirimler - 14 Eylül
- Bugün saat 16.00'da başlayacak fırsatlar
- Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar
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Amazon’un Okul ve Şehre Dönüş Fırsatları kampanyasında son günlere girdik. 19 Eylül’e kadar devam edecek kampanya boyunca cep telefonu, elektronik, giyim, okul ürünleri, yapı market, gıda, mutfak ve kitap kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirim mevcut. İndirim dönemi boyunca her gün flaş fırsatlar yenileniyor. Bu içeriğimizde bugünün flaş fırsatlarını listeledik.
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'ndan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat ve Prime Video, Prime Gaming hizmetlerinden yararlanmak isterseniz ayda 7,90 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'ı denemediyseniz 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Sadece bugüne özel flaş indirimler - 14 Eylül
- Bosch Akülü Darbeli Vidalama Makinesi: 2.704,67 TL
- Puma Unisex Yetişkin Şapka: 114,90 TL
- PUMA Fundamentals Spor Çanta: 298,90 TL
- adidas RETROVULC Spor Ayakkabı Erkek: 655,90
- adidas FortaRun K Unisex Çocuk Ayakkabı: 707,90
- Under Armour Erkek Tişört: 338,90
- adidas Unisex Yetişkin 3 Çift Çorap: 101,90
- Taç Leon Bambu Havlu: 120,21
- edding 1200 İnce Uçlu Keçeli Kalem, 10'lu Set: 44,99
- Play-Doh Slime Süper Pofuduk Hamur: 122,36
- Barbie Color Reveal Renk Değiştiren Bebek: 120
Bugün saat 16.00'da başlayacak fırsatlar
- Melitta Enjoy II Filtre Kahve Makinesi
- Einhell Akülü Vidalama
- adidas EQ21 RUN Kadın Koşu Ayakkabısı
- Puma Goal El Çantası, Kırmızı/Siyah
- Puma Challanger Spor Çantası
- Clementoni 1000 Parça Yetişkin Puzzle
- Under Armour Essential 6'lı Çorap
- Defacto Okul Sırt Çantası
- adidas Erkek Çocuk Şort
- Tefal Titanium Simple Cook Sos Tava 12 cm
- Karaca Indigo 32 Parça Kahvaltı Seti
- Contigo Gizmo Flip Süper Kahraman Çocuk Suluğu
- Taç Çift Kişilik Nevresim Takımı
Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Harman Kardon, Marshall ve Urbanears ürünleri
- Duracell Piller ve CEF 22 Şarj Aleti
- Powerbank, Araç İçi Şarj Aletleri ve Aksesuarları
- DJI Drone, Kamera ve Gimballar
- Grundig Televizyon ve Ses Sistemleri
- Jabra Kulaklıklar
- JBL ürünleri
- HyperX Oyuncu Aksesuarları
- Monster Gaming Notebook ve Aksesuarlar
- Dell, MSI, Gigabyte Ürünleri
- ASUS Monitörler
- HP Dizüstü Bilgisayarlar
- Seçili Lenovo Ürünleri
- Samsung Monitörler
- Ttec Marka Kulaklıklar
- XDrive Oyuncu ve Çalışma Koltukları
- Hoover Süpürgeler & Candy Mikrodalgalar
- Philips Hue akıllı aydınlatma ürünleri
- Tineco, Ecovacs ve yeedi Robot Süpürgeler
Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Erkek Spor Üst Giyim Ürünleri
- Erkek T-shirtler
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