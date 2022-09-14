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    Amazon'da sadece bugüne özel indirimler: 14 Eylül

    Amazon’un Okul ve Şehir Fırsatları kampanyasında sadece bugüne özel flaş fırsatları listeledik. Bugün Puma marka ürünlerde dikkat çeken indirimler var.              
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    Amazon'da sadece bugüne özel indirimler: 14 Eylül 2022
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    Amazon’un Okul ve Şehre Dönüş Fırsatları kampanyasında son günlere girdik. 19 Eylül’e kadar devam edecek kampanya boyunca cep telefonu, elektronik, giyim, okul ürünleri, yapı market, gıda, mutfak ve kitap kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirim mevcut. İndirim dönemi boyunca her gün flaş fırsatlar yenileniyor. Bu içeriğimizde bugünün flaş fırsatlarını listeledik.

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'ndan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat ve Prime Video, Prime Gaming hizmetlerinden yararlanmak isterseniz ayda 7,90 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'ı denemediyseniz 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.

    Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Sadece bugüne özel flaş indirimler - 14 Eylül

    Bugün saat 16.00'da başlayacak fırsatlar

    Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar

    Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar

    Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

    Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon Fırsatları konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

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