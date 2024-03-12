Amazon'da Samsung Galaxy telefonlarda indirim başladı!

- Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB
- Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri
- Amazon'da indirimli diğer Samsung telefonlar
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Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB
Samsung'un geçen sene piyasaya sürdüğü Galaxy S23 Ultra, 2024 yılında da etkileyici duruşunu sürdürmeyi başarıyor. Galaxy S24 Ultra'ya kıyasla aralarında az miktarda fark olması nedeniyle çok sayıda kullanıcı Galaxy S23 Ultra'yı tercih ediyor. Galaxy S23 Ultra, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyata daha yüksek özellikler sunuyor. Galaxy S23 Ultra; sahip olduğu kamera, işlemci, tasarım, arayüz, batarya ve S-Pen özellikleriyle güzel bir tercih olabilir.
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Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit
- Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- RAM: 8GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka kamera: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)
- Ön kamera: 12 MP (f/2.2, 13mm)
- Batarya: 5000 mAH
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.