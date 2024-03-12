Tam Boyutta Gör Samsung'un fiyat/performans açısından dikkat çeken akıllı telefon modellerinde indirim başladı. Amazon'un Bahar Fırsatları kapsamında başta Galaxy S23 Ultra modelinde olmak üzere Galaxy ailesinde cazip fiyatlar sunuluyor. Bahar Fırsatları 26 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek.

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Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB

Samsung'un geçen sene piyasaya sürdüğü Galaxy S23 Ultra, 2024 yılında da etkileyici duruşunu sürdürmeyi başarıyor. Galaxy S24 Ultra'ya kıyasla aralarında az miktarda fark olması nedeniyle çok sayıda kullanıcı Galaxy S23 Ultra'yı tercih ediyor. Galaxy S23 Ultra, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyata daha yüksek özellikler sunuyor. Galaxy S23 Ultra; sahip olduğu kamera, işlemci, tasarım, arayüz, batarya ve S-Pen özellikleriyle güzel bir tercih olabilir.

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Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB, 8 GB RAM Green

Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB, 8 GB RAM Phantom Black

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Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

Ekran : 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit

: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit Boyut ve ağırlık : 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr

: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM : 8GB / 12 GB

: 8GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera : 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)

: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm) Ön kamera : 12 MP (f/2.2, 13mm)

: 12 MP (f/2.2, 13mm) Batarya: 5000 mAH

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Amazon'da Samsung Galaxy telefonlarda indirim başladı!