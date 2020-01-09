Amazon’da Yeni Assassin’s Creed oyununa ait olduğu iddia edilen bir ilan ortaya çıktı

Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu ile ilgili geçtiğimiz sene ortaya atılan ve oyun içi görüntü olduğu iddia edilen sızıntının ardından geçen süre zarfında pek bir ses çıkmamıştı. 2020 yılında PS4, Xbox One, PS5 ve Xbox Series X ile PC platformlarına çıkacağı iddia edilen oyunun Viking temalı olacağı belirtilmişti.

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Bu iddialar karşısında sessiz kalan Ubisoft’tan bir açıklama henüz yapılmadı ancak Amazon Almanya kaynaklı bir sızıntı oyunun gerçekten de Viking temasıyla gelebileceğini ortaya koydu. Sitede yer alan ilanda Ubisoft’a ait “Assassin's Creed Ragnarok - Valhalla Edition” isimli bir oyunun listelendiği görülüyor. Doğruluğu tartışmalı da olsa Amazon gibi bir sitede ortaya çıkan bir ilanın gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.

Yeni Assassin’s Creed oyunun Vikingleri konu edeceğini düşünmek için haklı sebepler de yok değil. Hatırlanacağı üzere JorRaptor isimli YouTube üyesi, The Division 2’de yer alan müze bölgelerinden birinde Assassin’s Creed’den tanıdığımız Apple of Eden’ı tutan bir Vikingli posterini paylaşmıştı.

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Sürekli karşı karşıya kaldığımız sızıntı haberlerinin arasında doğru olduğu ortaya çıkan birçok iddianın Assassin’s Creed için de geçerli olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki E3 fuarında duyurulması beklenen oyun ile ilgili yeni haberler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://metro.co.uk/2020/01/08/assassins-creed-ragnarok-leaked-multiple-shop-websites-12021363/

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