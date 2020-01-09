Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon’da Yeni Assassin’s Creed oyununa ait olduğu iddia edilen bir ilan ortaya çıktı

    Amazon Almanya'da yer alan bir ilan, yeni Assassin's Creed oyunun ismi ve temasını açık etti. İlanın doğru olup olmadığı belli olmamakla birlikte, yeni oyun Viking temasıyla gelebilir.
    1 hf.
    2,4b
    1
    4
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amazon’da Yeni Assassin’s Creed oyununa ait olduğu iddia edilen bir ilan ortaya çıktı

    Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu ile ilgili geçtiğimiz sene ortaya atılan ve oyun içi görüntü olduğu iddia edilen sızıntının ardından geçen süre zarfında pek bir ses çıkmamıştı. 2020 yılında PS4, Xbox One, PS5 ve Xbox Series X ile PC platformlarına çıkacağı iddia edilen oyunun Viking temalı olacağı belirtilmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar “Birbirinin kopyası oyun yapan” geliştirici algısı, Ubisoft’u kadro değişikliğine götürüyor

    Ayrıca Bkz. "MSI, dizüstü tasarımını baştan ele alıyor | Ön inceleme"

    Bu iddialar karşısında sessiz kalan Ubisoft’tan bir açıklama henüz yapılmadı ancak Amazon Almanya kaynaklı bir sızıntı oyunun gerçekten de Viking temasıyla gelebileceğini ortaya koydu. Sitede yer alan ilanda Ubisoft’a ait “Assassin's Creed Ragnarok - Valhalla Edition” isimli bir oyunun listelendiği görülüyor. Doğruluğu tartışmalı da olsa Amazon gibi bir sitede ortaya çıkan bir ilanın gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.

    Amazon’da Yeni Assassin’s Creed oyununa ait olduğu iddia edilen bir ilan ortaya çıktı

    Yeni Assassin’s Creed oyunun Vikingleri konu edeceğini düşünmek için haklı sebepler de yok değil. Hatırlanacağı üzere JorRaptor isimli YouTube üyesi,  The Division 2’de yer alan müze bölgelerinden birinde Assassin’s Creed’den tanıdığımız Apple of Eden’ı tutan bir Vikingli posterini paylaşmıştı.

    Amazon’da Yeni Assassin’s Creed oyununa ait olduğu iddia edilen bir ilan ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Sürekli karşı karşıya kaldığımız sızıntı haberlerinin arasında doğru olduğu ortaya çıkan birçok iddianın Assassin’s Creed için de geçerli olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki E3 fuarında duyurulması beklenen oyun ile ilgili yeni haberler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



    https://metro.co.uk/2020/01/08/assassins-creed-ragnarok-leaked-multiple-shop-websites-12021363/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mhammedemin 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    vallaha edition okudum
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ruzgarnufel 1 hf.
    Ac 2. Oyundan itibaren fiyasko
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    geçen sene de aynı haber çıkmamışmıydı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mhammedemin 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    vallaha edition okudum
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Makyajlı Honda Civic Type R Tokyo'da tanıtıldı 1 hf. Milli Muharip Uçak'ın yerli motor süreci ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı 1 hf. Ücretsiz muayene ol, akıllı fırçanı al "Oral-B deneyim mağazasına gittik" 1 hf. 16 GB RAM'li ilk akıllı telefon yolda 1 hf. Samsung da iç mekan bitki yetiştirme sistemi geliştirdi 1 hf. Adalet Bakanı'ndan Wikipedia açıklaması 1 hf. Canon amiral gemisi EOS 1DX Mark III modelini duyurdu 1 hf. Kingston Grandview SSD sürücüsü orta seviyeye PCIe 4.0 ile geliyor 1 hf. Çin’de ortaya çıkan gizemli hastalık, yeni bir tür virüse işaret ediyor 1 hf. Samsung kızaklı ekrana sahip dizüstü bilgisayarını CES 2020 fuarında görücüye çıkardı 1 hf. 83x süper yakınlaştırma sunan Nikon Coolpix P950 tanıtıldı 1 hf. Hisense sadece e-mürekkep ekranlı telefonunu tanıttı 1 hf. Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı 1 hf. Yeni DC filmi Birds of Prey'in ikinci fragmanı yayınlandı 1 hf. Tiktok ve Snapchat'in etkisiyle Instagram'ın büyüme hızı tek haneye indi 1 hf. OnePlus Concept One elimizde | En çılgın OnePlus 1 hf. Segway’in tekerlekli koltuğu S-Pod tanıtıldı 1 hf. EVO 2 katlanabilir Drone modeli DJI’a rakip oluyor 1 hf. Sharp Dynabook Portege X30L -G en hafif 13 inçlik dizüstü olma iddiasında 1 hf. Acer Swift 3 modeli en yeni işlemcilerle güncellendi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Amazon’da Yeni Assassin’s Creed oyununa ait olduğu iddia edilen bir ilan ortaya çıktı Sonraki Quibi'den yatay ve dikey formatlı video karmaşasına çözüm: Döndürülebilir Video 1 hf. Avustralya'daki korkunç yangınların boyutunu gösteren uydu görüntüleri 1 hf. Bic deneysel anlamda akıllı bir traş bıçağı geliştirdi 1 hf. Japonlar bunu da yaptı | Sensörlü kıyafet 1 hf. MSI Optix MEG381CQR | Ön inceleme 1 hf. Paranın Sosyal Hali Tosla'yı İnceledik! 1 hf. Renault Clio ve Captur'un hibrit versiyonları Brüksel'de 1 hf. Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3 1 hf. Parmak izi okuyuculu Samsung Portable SSD T7 Touch duyuruldu 1 hf. En ucuz LiDAR kutusu duyuruldu 1 hf. TCL akıllı telefon serisini genişletiyor 1 hf. OmniVision yeni 48MP çözünürlüğünde sensörünü duyurdu 1 hf. Amazfit Bip S yeni özellikleriyle duyuruldu 1 hf. AirPods ile kapışacak JBL TUNE 220 TWS ülkemizde satışa sunuldu 1 hf. İşte 2019 yılının sınıfında en güvenli otomobilleri 1 hf. Xbox Series X yonga seti gün yüzüne çıktı 1 hf. Samsung 980 PRO modeli sahneye çıktı 1 hf. Sunflower Drone sürekli evinizi gözetleyecek 1 hf. 10 ve 6 çekirdekli 2 Comet Lake-S yongası B460 yongasetli anakartta teste tabi tutuldu 1 hf. MSI GS66 Stealth oyuncu dizüstü | Ön inceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim