Windows 11 24H2 güncellemesi Ubisoft oyunlarını oynanamaz hale getirdi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2 sürümünde sorunlar bitmiyor. Bu sefer de Ubisoft’un popüler oyunları oynanamaz hale geldi. Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Outlaws ve Avatar: Frontiers of Pandora oyunlarının yüklü olduğu bilgisayarlarda Windows 11 24H2 güncellemesi durduruldu.

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Kullanıcılar, Windows 11 sürüm 24H2’ye güncelledikten sonra bu oyunları başlatırken, yükleme ekranında veya oyun sırasında yanıt vermeme, siyah ekran sorunuyla karşılaştı. Microsoft, uyumluluk sorunu çözülene kadar bu PC’lere en son Windows 11 sürümünü vermeyecek. Windows Update üzerinden bildirim gösterilmeyecek.

Bu soruna ilişkin ne Ubisoft ne de Microsoft kalıcı bir çözüm sunmuyor. Microsoft, yanıt almama durumunda kullanıcıların Görev Yöneticisi’ni açarak oyunu kapatabileceklerini söylüyor.

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Windows 11 24H2 güncellemesi Ubisoft oyunlarını engelledi!