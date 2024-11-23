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    Anlık Bildirim

    Windows 11 24H2 güncellemesi Ubisoft oyunlarını oynanamaz hale getirdi

    Microsoft, Ubisoft'un Assassin's Creed, Star Wars ve Avatar oyununun yüklü olduğu Windows 11 PC'lerde 24H2 güncellemesini engelledi. Kullanıcılar siyah ekran dahil çeşitli sorunlarla karşı karşıya.
    windows 11 24h2 ubisoft oyunlarını engelledi Tam Boyutta Gör
    Windows 11 24H2 sürümünde sorunlar bitmiyor. Bu sefer de Ubisoft’un popüler oyunları oynanamaz hale geldi. Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Outlaws ve Avatar: Frontiers of Pandora oyunlarının yüklü olduğu bilgisayarlarda Windows 11 24H2 güncellemesi durduruldu.

    Kullanıcılar, Windows 11 sürüm 24H2’ye güncelledikten sonra bu oyunları başlatırken, yükleme ekranında veya oyun sırasında yanıt vermeme, siyah ekran sorunuyla karşılaştı. Microsoft, uyumluluk sorunu çözülene kadar bu PC’lere en son Windows 11 sürümünü vermeyecek. Windows Update üzerinden bildirim gösterilmeyecek.

    Bu soruna ilişkin ne Ubisoft ne de Microsoft kalıcı bir çözüm sunmuyor. Microsoft, yanıt almama durumunda kullanıcıların Görev Yöneticisi’ni açarak oyunu kapatabileceklerini söylüyor.

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    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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