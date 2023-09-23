Assassin’s Creed Nexus VR 16 Kasım’da çıkıyor

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en ünlü serilerinden olan Assassin’s Creed, yakında ilk sanal gerçeklik yapımına kavuşacak. Ubisoft’un Red Storm stüdyosu tarafından geliştirilen oyundan yeni bir oynanış fragmanı ve çıkış tarihi paylaşıldı.

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Serinin ilk AAA VR oyunu olacak

Assassin’s Creed Mirage’ın 5 Ekim çıkışına hazırlanan Ubisoft, Assassin’s Creed Nexus VR için yeni bir oynanış fragmanı yayınladı. Fragman, oyunun FPS yapısına ve oynanış dinamiklerini gözler önüne seriyor. Serinin ilk üst seviye VR yapımı olacak Nexus VR; Connor Kenway, Kassandra ve Ezio Auditore karakterlerinin hikayelerine devam edecek. Böylece oyun; İtalya, Antik Yunanistan ve bağımsızlık mücadelesi veren Amerika gibi mekanlara ev sahipliği yapacak.

Ghost Recon serisinin başarılı stüdyosu Red Storm tarafından geliştirilen Nexus VR, 16 Kasım’da Meta Quest için çıkış yapacak. VR ve FPS yapısı ile oyunculara sürükleyici bir macera sunacak yapımın fiyatı ise 39,99 dolar olarak belirlenmiş. Umarız Ubisoft, ileride bu yapımı Playstation VR gibi platformlara da getirir.

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