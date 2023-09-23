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    Assassin’s Creed Nexus VR 16 Kasım’da çıkıyor

    Oyun dünyasın en ünlü serilerinden olan Assassin’s Creed, yakında yeni bir VR yapımına kavuşuyor. Oculus Quest için çıkış yapacak Nexus VR’dan yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı.
    Assassin's Creed Nexus VR kasım ayında geliyor Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en ünlü serilerinden olan Assassin’s Creed, yakında ilk sanal gerçeklik yapımına kavuşacak. Ubisoft’un Red Storm stüdyosu tarafından geliştirilen oyundan yeni bir oynanış fragmanı ve çıkış tarihi paylaşıldı.

    Serinin ilk AAA VR oyunu olacak

    Assassin’s Creed Mirage’ın 5 Ekim çıkışına hazırlanan Ubisoft, Assassin’s Creed Nexus VR için yeni bir oynanış fragmanı yayınladı. Fragman, oyunun FPS yapısına ve oynanış dinamiklerini gözler önüne seriyor. Serinin ilk üst seviye VR yapımı olacak Nexus VR; Connor Kenway, Kassandra ve Ezio Auditore karakterlerinin hikayelerine devam edecek. Böylece oyun; İtalya, Antik Yunanistan ve bağımsızlık mücadelesi veren Amerika gibi mekanlara ev sahipliği yapacak.

    Ghost Recon serisinin başarılı stüdyosu Red Storm tarafından geliştirilen Nexus VR, 16 Kasım’da Meta Quest için çıkış yapacak. VR ve FPS yapısı ile oyunculara sürükleyici bir macera sunacak yapımın fiyatı ise 39,99 dolar olarak belirlenmiş. Umarız Ubisoft, ileride bu yapımı Playstation VR gibi platformlara da getirir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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