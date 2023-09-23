Assassin’s Creed Nexus VR 16 Kasım’da çıkıyor

Serinin ilk AAA VR oyunu olacak
Assassin’s Creed Mirage’ın 5 Ekim çıkışına hazırlanan Ubisoft, Assassin’s Creed Nexus VR için yeni bir oynanış fragmanı yayınladı. Fragman, oyunun FPS yapısına ve oynanış dinamiklerini gözler önüne seriyor. Serinin ilk üst seviye VR yapımı olacak Nexus VR; Connor Kenway, Kassandra ve Ezio Auditore karakterlerinin hikayelerine devam edecek. Böylece oyun; İtalya, Antik Yunanistan ve bağımsızlık mücadelesi veren Amerika gibi mekanlara ev sahipliği yapacak.
Ghost Recon serisinin başarılı stüdyosu Red Storm tarafından geliştirilen Nexus VR, 16 Kasım’da Meta Quest için çıkış yapacak. VR ve FPS yapısı ile oyunculara sürükleyici bir macera sunacak yapımın fiyatı ise 39,99 dolar olarak belirlenmiş. Umarız Ubisoft, ileride bu yapımı Playstation VR gibi platformlara da getirir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.