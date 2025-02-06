ChatGPT rakibi DeepSeek bir ülkede daha yasaklandı

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Tam Boyutta Gör 120'den fazla ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan DeepSeek, güvenlik endişeleri nedeniyle kısıtlanmaya devam ediyor. Yapay zeka aracı, Avustralya ve İtalya'nın ardından şimdi de Güney Kore'de yasaklandı. Ülkenin devlet kurumları, DeepSeek'in güvenlik endişeleri nedeniyle kısıtlama kararı aldı.

DeepSeek, Güney Kore'de yasaklandı

Kaçıranlar için ChatGPT'nin belki de en büyük rakiplerinden DeepSeek AI, Ocak ayında tanıttığı R1 sohbet botuyla dikkatleri üzerine çekmiş, düşük maliyetli ancak yüksek performanslı olduğu iddia edilen yapay zeka modeli teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak AI aracı, bir süredir gizlilik ve veri güvenliğine yönelik haberlerle gündemde.

Hatta DeepSeek’in kullanıcıların IP adreslerinden sohbet geçmişlerine, yükledikleri dosyalardan klavye kullanım alışkanlıklarına kadar geniş bir veri havuzu topladığı iddia ediliyor.

Güney Kore'nin aldığı yasaklama kararı, tıpkı İtalya ve Avustralya'da olduğu gibi gizlilik ve güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor. Buna bağlı olarak ülkenin devlet kurumlarında DeepSeek'in kullanımına yönelik uyarılar ve kısıtlamalar başladı. Ancak bireysel kullanıcılar için herhangi bir kısıtlama söz konusu değil.

Avustralya, DeepSeek'i devlet kurumlarında yasakladı 1 gün önce eklendi

Bu arada, yasaklama kararının yalnızca İtalya, Avustralya ile sınırlı kalmadığını söylemek mümkün. ABD Donanması ve Texas eyaleti de benzer şekilde DeepSeek’in kullanımını kısıtlayarak güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Ancak ABD genelinde DeepSeek'in henüz yasaklamadığını belirtmekte fayda var.

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