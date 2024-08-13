Tesla CEO'su Elon Musk ve Amazon CEO'su Andy Jassy'e Türkiye'den davet!

Tam Boyutta Gör En son 2016 yılında yapılan Yatırım Danışma Konseyi toplantısı, 8 yıl aranın ardından bu sene 28 Eylül tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü şirketlerin CEO’ları ile yatırım fırsatları hakkında değerlendirmede bulunacak.

Toplantıya Tesla CEO'su Elon Musk ve Amazon CEO'su Andy Jassy başta olmak üzere dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ve yönetim kurulu başkanları davet edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imzasıyla çok sayıda şirketin ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların üst düzey isimlerine gönderilen davet mektuplarında, 23 Ağustos tarihine kadar katılım konusunda cevapların iletilmesi istendi. Henüz hangi isimlerin katılacağı netleşmedi.

Tam Boyutta Gör Yatırım Danışma Konseyi toplantısı ile Türkiye’de yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik düzenlemelerin tespit edilmesi, yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretilmesi, özel sektör faaliyetinin güçlendirilmesi, ihracat odaklı üretimin desteklenmesi gibi konularda değerlendirmeler yapılacak.

Chery yetkililerinden Türkiye yatırımı açıklaması 2 sa. önce eklendi

Toplantıya devlet yetkilileri ve uluslararası şirketlerin sınırlı sayıda yöneticileri katılacak. Ülkemize yakın dönemde yatırım yapması beklenen Çin ve Körfez şirketlerinin toplantıya damga vurması bekleniyor.

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Elon Musk ve Amazon CEO'su Andy Jassy'e Türkiye'den davet!