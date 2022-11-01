Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime giren ve diğer e-ticaret platformlarına göre en uygun fiyata satılan distribütör garantili telefon modellerini listeledik. İndirimli telefonlar için listemizdeki modelleri inceleyebilirsiniz.
Tüm indirimler için: Amazon Kasım İndirimleri
1 Kasım'da Amazon'da indirime giren dizüstü bilgisayarlar
- Acer Aspire 3 A315-56 Core i3-1005G1: 6.599 TL
- Lenovo Ideapad 3 - Core i3-1115G4: 7.299 TL
- HP 14s 4G6A5EA Core i5-1135G7: 9.499 TL
- HP 68N33EA Ryzen-7 5825U: 10.999 TL
- Acer Swift 3X SF314-510G Core i5-1135G7: 10.899 TL
- Casper Excalibur G770.1140-8VH0X-B GTX 1650: 15.999 TL
- Acer Nitro AN515-45 RTX 3050: 15.999 TL
- HP Pavilion Gaming RTX 3050 Ti: 16.899 TL
- Casper Excalibur G770.1250-8VJ0X-B RTX 3050: 17.499 TL
- Monster Abra A7 V13.1 RTX 3050: 19.099 TL
- Monster Huma H4 V4.1 Core i7-1165G7: 19.799 TL
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 RTX 3050: 20.999 TL
- Monster Abra A5 V18.2 RTX 3050Ti: 21.299 TL
- Acer Nitro AN515-57 RTX 3060: 23.399 TL
- Lenovo Legion 5 RTX 3060: 29.999 TL
- HP OMEN 15 RTX 3070: 31.999 TL
- Lenovo Legion 5 Pro RTX 3070: 45.999 TL
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