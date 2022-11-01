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    Anlık Bildirim

    Amazon'da "Gülümseten Kasım Fırsatları" başladı

    Amazon Türkiye'nin her yıl düzenlediği Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. 1-30 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan alışveriş etkinliğiyle ilgili detaylar haberimizde.
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    Amazon'da 'Gülümseten Kasım Fırsatları' başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları bugün başladı. Amazon'un her yıl düzenlediği ve yılın en büyük indirim dönemi olan Kasım Fırsatları'nda müşteriler, birçok indirimli ürün, kampanya ve avantajlı fiyatlardan faydalanabilecekler. Kampanya 30 gün boyunca devam edecek.

    Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları: https://www.amazon.com.tr/blackfriday

    Amazon Kasım İndirimleri ilk hafta Prime'a özel

    Amazon'un 1-30 Kasım 2022 tarihleri boyunca devam edecek Kasım Fırsatları'nın ilk haftası Prime'a özel olacak. 1-7 Kasım tarihleri arasındaki indirimler sadece Amazon Prime üyelerine sunulacak. 8-30 Kasım tarihleri arasında ise tüm Amazon müşterileri bu indirimlerden yararlanabilecek.

    Amazon'da 'Gülümseten Kasım Fırsatları' başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime üyeliğinizi ayda 7,90 TL ücretle başlatarak Prime'a özel indirimli ürünleri daha önce satın alabilir, ayrıca hızlı ve ücretsiz kargo fırsatından da yararlanabilirsiniz.Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları etkinliğinde sadece indirimli ürünlerle kalmayıp, hediye çekleri dağıtacak ve sürpriz hediyeli çekilişler düzenleyecek.​​​​​

    Amazon Kasım Fırsatları indirimli ürünler

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    12668 kez okundu.
    27 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

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    İndirim, kampanya ve
    5 etiket daha amazon prime day gülümseten kasım fırsatları Teknoloji Haberleri Yaşam
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