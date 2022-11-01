Amazon'da "Gülümseten Kasım Fırsatları" başladı

Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları: https://www.amazon.com.tr/blackfriday
Amazon Kasım İndirimleri ilk hafta Prime'a özel
Amazon'un 1-30 Kasım 2022 tarihleri boyunca devam edecek Kasım Fırsatları'nın ilk haftası Prime'a özel olacak. 1-7 Kasım tarihleri arasındaki indirimler sadece Amazon Prime üyelerine sunulacak. 8-30 Kasım tarihleri arasında ise tüm Amazon müşterileri bu indirimlerden yararlanabilecek.
Amazon Kasım Fırsatları indirimli ürünler
- Tüm indirimli ürünler
- Erkek Spor Ayakkabılar
- Kadın Spor Ayakkabılar
- Erkek Spor Üst Giyim Ürünleri
- Erkek Gömlekler
- Kadın Sweatshirt ve Kazak
- Erkek Sweatshirt ve Kazak
- Xiaomi Cep Telefonları
- Xiaomi Robot Süpürge
- HyperX Oyuncu Aksesuarları
- HP Bilgisayarlar
- MSI Ekan Kartları ve Anakartlar
- Seçili Lenovo Ürünleri
- General Mobile Akıllı Telefonlar ve Aksesuarları
- Xiaomi Giyilebilir Teknoloji ve Aksesuarlar
- Sony Kulaklık ve Hoparlörler
- Spigen Şarj Cihazları ve Kablolar
- Anker Telefon Aksesuarları
- Philips TVler
- Samsung Monitörler
- Viewsonic Monitörler
- Jabra kulaklıklar
- JBL, Harman Kardon ve Marshall ürünleri
- Beats Kulaklıklar
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