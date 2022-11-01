Amazon'da "Gülümseten Kasım Fırsatları" başladı

Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları bugün başladı. Amazon'un her yıl düzenlediği ve yılın en büyük indirim dönemi olan Kasım Fırsatları'nda müşteriler, birçok indirimli ürün, kampanya ve avantajlı fiyatlardan faydalanabilecekler. Kampanya 30 gün boyunca devam edecek.

Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları: https://www.amazon.com.tr/blackfriday

Amazon Kasım İndirimleri ilk hafta Prime'a özel

Amazon'un 1-30 Kasım 2022 tarihleri boyunca devam edecek Kasım Fırsatları'nın ilk haftası Prime'a özel olacak. 1-7 Kasım tarihleri arasındaki indirimler sadece Amazon Prime üyelerine sunulacak. 8-30 Kasım tarihleri arasında ise tüm Amazon müşterileri bu indirimlerden yararlanabilecek.

Amazon Prime nasıl üye olunur? 3 ay önce eklendi

Tam Boyutta Gör Amazon Prime üyeliğinizi ayda 7,90 TL ücretle başlatarak Prime'a özel indirimli ürünleri daha önce satın alabilir, ayrıca hızlı ve ücretsiz kargo fırsatından da yararlanabilirsiniz.Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları etkinliğinde sadece indirimli ürünlerle kalmayıp, hediye çekleri dağıtacak ve sürpriz hediyeli çekilişler düzenleyecek.​​​​​

Amazon Kasım Fırsatları indirimli ürünler

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