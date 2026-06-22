Amazon Prime Day'de dip fiyat fırsatı: İşte yılın en ucuz teknolojik ürünleri

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Yılın En düşük Fiyatlı Ürünleri
- Belkin USB-C 25W Şarj Adaptörü ve 60W USB-C Kablo: 359 TL
- Klasse 80x30 Cm Rgb Gaming MousePad : 399 TL
- Klasse Pro 90x40 cm Oyuncu Gaming MousePad: 439 TL
- Baseus Airpow Hızlı Şarj Power Bank 20000mAh 20W, Kablo Dahil: 799 TL
- Hawk Gaming HM220 1K Hz 12000 DPI Tri-Mode Kablosuz Gaming Mouse: 1.099 TL
- Gravion VEXOR RGB Mekanik Kablosuz Gaming Oyuncu Klavyesi: 1.349 TL
- Nova Beyaz 3 Rgb Fanlı Temperli Cam m-ATX Gaming Bilgisayar Kasası: 1.399 TL
- Turbo Fan, Şarjlı Hava Üfleyici: 1.599 TL
- Philips 5000 Serisi 10in1 Erkek Bakım Seti: 1.737 TL
- HUAWEI Band 11 Akıllı Saat Mor: 1.844 TL
- H2ofloss Şarjlı Kablosuz Ağız Duşu: 1.999 TL
- Philips Filtre Kahve Makinesi: 2.490 TL
- Şarjlı Akü Takviye Cihazı ve Hava Kompresörü: 2.690 TL
- Philips 7000 Serisi 16in1 Erkek Bakım Seti: 2.699 TL
- Philips 23.8 inç FHD 180Hz 0.5ms Fast IPS Gaming Monitör: 3.910 TL
- Kawa D7 2 Kameralı Ön ve Arka 4K+1080P GPS'li Araç Kamerası: 4.139 TL
- Sony PlayStation 5 DualSense Wireless Controller v2 (Distribütör Garantili): 4.579 TL
- ASUS TUF Gaming 24.5" FAST IPS 1080p 1ms 180Hz Gaming Monitör: 4.799 TL
- NZXT Kraken Elite 240 RGB - AIO CPU Sıvı Soğutucu: 4.899 TL
- GIGABYTE ANAKART AMD AM5 ATX B650 EAGLE AX: 6.999 TL
- realme C55 6gb / 128gb Akıllı Telefon: 7.999 TL
- Hawk Gaming Chair Fab E1 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu: 8.499 TL
- Steelseries Arctis Nova 7P Gen 2 Kablosuz Gaming Kulaklığı: 8.844 TL
- Samsung Odyssey G5 G50F 32'' QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms Oyuncu Monitörü: 10.799 TL
- JBL Xtreme 3 Siyah Bluetooth Hoparlör: 10.999 TL
- Xiaomi Redmi Note 15 8G+256G Akıllı Telefon: 13.399 TL
- Samsung Odyssey G6 27" IPS QHD 350 Hz 1 ms Gaming Monitör: 13.749 TL
- iFFALCON 43U65 43 İnç Smart TV 4K UHD HDR 10 Gaming Google TV: 15.999 TL
- MOVA S7 Ultra Şarjlı Dikey Süpürge 80 dk kullanım: 16.999 TL
- Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge ve Solüsyon: 23.999 TL
- ECOVACS WINBOT W2 PRO Omni Cam Temizleme Robotu: 26.599 TL
- Xiaomi Robot Vacuum H50 Akıllı Robot Süpürge: 26.909 TL
- ASUS ROG STRIX 26.5 inç 280 Hz QD-OLED Monitör: 28.222 TL
- Samsung Galaxy A57 5G Android Akıllı Telefon 8+256 GB: 28.624 TL
- Apple iPad Air 11 inç (M4) 128 GB: 31.799 TL
- Philips 55MLED810/12 139cm 55" 4K QD MiniLED: 32.999 TL
- Apple 13 inç MacBook Neo Laptop 8 GB RAM, 512 GB SSD: 37.099 TL
- TCL 55 inç Akıllı TV 55T8D 4K QD-Mini LED 144Hz Oyun Google TV: 42.599 TL
- Roborock Qrevo L Pro Akıllı Robot Süpürge: 42.999 TL
- ASUS TUF Gaming Dizüstü Bilgisayar, RTX 5060, Ryzen 7 260, 16+512GB: 49.999 TL (Sepette kuponla yılın en düşük fiyatı)
- GIGABYTE NVIDIA RTX5070Ti 16GB WINDFORCE OC V2 Ekran Kartı: 51.990 TL
- Samsung Galaxy S26 12+512 GB: 53.999 TL
- Monster Tulpar T7 V26.2.14, RTX 5060, Core i7 13620H 24GB+1TB: 59.999 TL
- TCL 75 inç Akıllı TV 75T8D 4K QD-Mini LED 144Hz Oyun Google TV: 69.299 TL
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Prime Day indirimleri DH'de
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çok güzel