Amazon Prime Day'de dip fiyat fırsatı: İşte yılın en ucuz teknolojik ürünleri

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'un en büyük indirim dönemlerinden Prime Day kampanyası "yılın en düşük fiyatları" ile başladı. Bugün başlayan kampanyada son 365 günün en düşük fiyatlı ürünlerini bir araya getirdik. Enflasyona meydan okuyan fiyatları kaçırmamak için listemize göz atabilirsiniz.

Son 365 günün en düşük fiyatlı tüm ürünleri için tıklayın: Amazon Prime Day

Yılın En düşük Fiyatlı Ürünleri

İndirimler Prime'a özel

Amazon Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor.

Prime üyeliği, aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez Prime'a katılacaklar için bir ay ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor. Deneme üyeliğinizi başlatarak Prime indirimlerinden yararlanabilir ve tüm ürünlerde ücretsiz kargo imkanından faydalanabilirsiniz.

👉 Prime'ı 30 gün ücretsiz denemek için tıkla: Amazon Prime

Amazon'da indirime giren telefonlar: Yılın en düşük fiyatları! 7 sa. önce eklendi

En düşük fiyat garantisi

Prime Day kampanyası boyunca Prime üyelerine, Amazon.com.tr satıcılı seçili ürünlerde "En Düşük Fiyat" garantisi veriliyor. Kampanya süresince satın alınan bir ürünün fiyatının düşmesi halinde aradaki fark müşterinin hesabına iade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, "Acaba fiyat daha da düşer mi?" endişesi yaşamadan alışveriş yapabiliyor.

Prime Day indirimleri DH'de

Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu

📢 Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [Ana Konu]

📢 Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları [Ana Konu]

📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı:

https://t.me/dhsicak_firsatlar

📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanal:

https://whatsapp.com/channel/0029Va8Yr1KDDmFXAqZVvX2V

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon Prime Day'de dip fiyat fırsatı: Yılın en ucuz ürünleri!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: