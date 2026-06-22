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    Amazon'da indirime giren telefonlar: Yılın en düşük fiyatları!

    Amazon Prime Day kampanyası "yılın en düşük fiyatları" ile başladı. Pek çok telefon modelinde yılın en düşük fiyatları sunuluyor. İndirimli telefon modellerini bir araya getirdik.

    Amazon'da indirime giren telefonlar: Yılın en düşük fiyatları! Tam Boyutta Gör
    Küresel çip krizi nedeniyle maliyetlerin artması Türkiye'de 5G teknolojisinin kullanıma sunulmasıyla birlikte telefonların fiyatlarında artış yaşanmıştı. Telefon satın almayı düşünenler için son zamanların en büyük kampanyası başladı. Amazon Prime Day kapsamında indirime giren telefon modellerini sizin için bir araya getirdik. Prime'a üye olarak indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

    👉 Prime Day indirimli ürünler için tıkla: Amazon Prime Day

    🔥 Amazon'da İndirimli Telefon Modelleri

    İndirimler Prime'a özel

    Amazon Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. 

    Prime üyeliği, aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez Prime'a katılacaklar için bir ay ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor. Deneme üyeliğinizi başlatarak Prime indirimlerinden yararlanabilir ve tüm ürünlerde ücretsiz kargo imkanından faydalanabilirsiniz. 

    👉 Prime'ı 30 gün ücretsiz denemek için tıkla: Amazon Prime

    En düşük fiyat garantisi

    Prime Day kampanyası boyunca Prime üyelerine, Amazon.com.tr satıcılı seçili ürünlerde "En Düşük Fiyat" garantisi veriliyor. Kampanya süresince satın alınan bir ürünün fiyatının düşmesi halinde aradaki fark müşterinin hesabına iade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, "Acaba fiyat daha da düşer mi?" endişesi yaşamadan alışveriş yapabiliyor.

    Prime Day indirimleri DH'de

    Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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