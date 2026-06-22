Amazon'da indirime giren telefonlar: Yılın en düşük fiyatları!

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- realme C55 6+128GB: 8.239 TL
- Xiaomi Redmi Note 15 8+256 GB: 13.249 TL (Yılın en düşük fiyatı)
- Nothing CMF Phone 1, 8+256 GB: 14.974 TL
- Samsung Galaxy A56 5G 8+256GB: 22.974 TL (60 günün en düşük fiyatı)
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8+256GB: 23.299 TL
- Nothing Phone (3a) 12+256 GB: 23.979 TL
- Samsung Galaxy A57 5G 8+256GB: 28.624 TL
- HUAWEI nova 14 Pro Telefon: 31.349 TL (30 günün en düşük fiyatı)
- Samsung Galaxy S26 12+256 GB, Gök Mavisi: 53.999 TL (Yılın en düşük fiyatı)
- Samsung Galaxy S26 12+256 GB, Kobalt Mor: 53.999 TL (Yılın en düşük fiyatı)
- Samsung Galaxy S26 Plus 12+256 GB: 66.999 TL (Yılın en düşük fiyatı)
- Apple iPhone 15 Plus 512 GB Pembe: 73.399 TL
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12+512GB: 74.999 TL (90 günün en düşük fiyatı)
- Apple iPhone 17 512 GB Siyah: 88.899 TL (30 günün en düşük fiyatı)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB Siyah: 114.999 TL (Yılın en düşük fiyatı)
- Apple iPhone 17 Pro 512 GB Turuncu: 119.399 TL
- Apple iPhone 17 Pro 1 TB Turuncu: 127.099 TL (30 günün en düşük fiyatı)
- Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Turuncu: 147.699 TL (30 günün en düşük fiyatı)
- Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB: 166.899 TL (30 günün en düşük fiyatı)
İndirimler Prime'a özel
Amazon Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor.
Prime üyeliği, aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez Prime'a katılacaklar için bir ay ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor. Deneme üyeliğinizi başlatarak Prime indirimlerinden yararlanabilir ve tüm ürünlerde ücretsiz kargo imkanından faydalanabilirsiniz.
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En düşük fiyat garantisi
Prime Day kampanyası boyunca Prime üyelerine, Amazon.com.tr satıcılı seçili ürünlerde "En Düşük Fiyat" garantisi veriliyor. Kampanya süresince satın alınan bir ürünün fiyatının düşmesi halinde aradaki fark müşterinin hesabına iade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, "Acaba fiyat daha da düşer mi?" endişesi yaşamadan alışveriş yapabiliyor.
Prime Day indirimleri DH'de
Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.
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çok güzel