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    Amazon Prime Gaming iki yeni oyun hediye ediyor

    Amazon Prime Gaming kütüphanesine The Rings of Power dizisine özel iki yeni oyun daha ekleniyor. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak oyunlar...
    Amazon Prime Gaming 1.000 TL değerinde 2 oyun hediye ediyor Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ağustos ayı listesi yenilendi. Prime Gaming kütüphanesine, The Rings of Power dizisine özel 2 yeni oyun ekleniyor. Bu oyunların toplam değeri ise 1.000TL. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

    Amazon Prime Gaming iki oyun hediye ediyor

    Amazon, The Rings of Power dizisine özel olarak Prime Gaming kullanıcılarına Middle-earth: Shadow of Mordor: Game of the Year Edition, LEGO The Lord of the Ringsolmak üzere 2 yeni oyun hediye ediyor. Aktarıldığı kadarıyla bugünden başlayarak Prime kullanıcılarının oyunları talep etmek için 30 Eylül'e kadar süreleri olacak. 

    Hatırlayacak olursak Prime Gaming Ağustos oyunları arasında Tomb Raider: The Angel of Darkness, Deus Ex: Mankind Divided ve Baldur’s Gate II: Enhanced Edition dahil olmak üzere 20 oyun yer alıyordu. Yeni eklenen yapımlarla birlikte bu oyunların sayısı 22'ye yükselmiş durumda. Ağustos ayında sunulan tüm oyunlara ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz....

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    • LEGO The Lord of the Rings
    • Middle-earth: Shadow of Mordor: Game of the Year Edition
    • SteamWorld Heist [GOG]
    • Deus Ex: Mankind Divided [GOG]
    • Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG]
    • Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG]
    • Gravity Circuit [Amazon Games App]
    • South of the Circle [GOG]
    • Loop Hero [Epic Games Store]
    • Trek to Yomi [Epic Games Store]
    • Kraken Academy!! [Amazon Games App]
    • Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App]
    • Beholder 3 [Amazon Games App]
    • Hard West 2 [GOG]
    • En Garde! [GOG]
    • Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG]
    • Grime: Definitive Edition [Amazon Games App]
    • KeyWe [Epic Games Store]
    • Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App]
    • Spells & Secrets [GOG]
    • Young Souls [Amazon Games App]

    29 Ağustos

    • Arcade Paradise [GOG]
    • INDUSTRIA [GOG]
    • The Collage Atlas [Amazon Games App]
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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