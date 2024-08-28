Amazon Prime Gaming iki yeni oyun hediye ediyor

Amazon Prime Gaming iki oyun hediye ediyor
Amazon, The Rings of Power dizisine özel olarak Prime Gaming kullanıcılarına Middle-earth: Shadow of Mordor: Game of the Year Edition, LEGO The Lord of the Ringsolmak üzere 2 yeni oyun hediye ediyor. Aktarıldığı kadarıyla bugünden başlayarak Prime kullanıcılarının oyunları talep etmek için 30 Eylül'e kadar süreleri olacak.
Hatırlayacak olursak Prime Gaming Ağustos oyunları arasında Tomb Raider: The Angel of Darkness, Deus Ex: Mankind Divided ve Baldur’s Gate II: Enhanced Edition dahil olmak üzere 20 oyun yer alıyordu. Yeni eklenen yapımlarla birlikte bu oyunların sayısı 22'ye yükselmiş durumda. Ağustos ayında sunulan tüm oyunlara ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz....
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- LEGO The Lord of the Rings
- Middle-earth: Shadow of Mordor: Game of the Year Edition
- SteamWorld Heist [GOG]
- Deus Ex: Mankind Divided [GOG]
- Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG]
- Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG]
- Gravity Circuit [Amazon Games App]
- South of the Circle [GOG]
- Loop Hero [Epic Games Store]
- Trek to Yomi [Epic Games Store]
- Kraken Academy!! [Amazon Games App]
- Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App]
- Beholder 3 [Amazon Games App]
- Hard West 2 [GOG]
- En Garde! [GOG]
- Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG]
- Grime: Definitive Edition [Amazon Games App]
- KeyWe [Epic Games Store]
- Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App]
- Spells & Secrets [GOG]
- Young Souls [Amazon Games App]
29 Ağustos
- Arcade Paradise [GOG]
- INDUSTRIA [GOG]
- The Collage Atlas [Amazon Games App]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.