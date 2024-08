Amazon Prime Gaming iki yeni oyun hediye ediyor

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ağustos ayı listesi yenilendi. Prime Gaming kütüphanesine, The Rings of Power dizisine özel 2 yeni oyun ekleniyor. Bu oyunların toplam değeri ise 1.000TL. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Amazon Prime Gaming iki oyun hediye ediyor

Amazon, The Rings of Power dizisine özel olarak Prime Gaming kullanıcılarına Middle-earth: Shadow of Mordor: Game of the Year Edition, LEGO The Lord of the Ringsolmak üzere 2 yeni oyun hediye ediyor. Aktarıldığı kadarıyla bugünden başlayarak Prime kullanıcılarının oyunları talep etmek için 30 Eylül'e kadar süreleri olacak.

Hatırlayacak olursak Prime Gaming Ağustos oyunları arasında Tomb Raider: The Angel of Darkness, Deus Ex: Mankind Divided ve Baldur’s Gate II: Enhanced Edition dahil olmak üzere 20 oyun yer alıyordu. Yeni eklenen yapımlarla birlikte bu oyunların sayısı 22'ye yükselmiş durumda. Ağustos ayında sunulan tüm oyunlara ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz....

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

LEGO The Lord of the Rings

Middle-earth: Shadow of Mordor: Game of the Year Edition

SteamWorld Heist [GOG]

Deus Ex: Mankind Divided [GOG]

Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG]

Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG]

Gravity Circuit [Amazon Games App]

South of the Circle [GOG]

Loop Hero [Epic Games Store]

Trek to Yomi [Epic Games Store]

Kraken Academy!! [Amazon Games App]

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App]

Beholder 3 [Amazon Games App]

Hard West 2 [GOG]

En Garde! [GOG]

Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG]

Grime: Definitive Edition [Amazon Games App]

KeyWe [Epic Games Store]

Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App]

Spells & Secrets [GOG]

Young Souls [Amazon Games App]

29 Ağustos

Arcade Paradise [GOG]

INDUSTRIA [GOG]

The Collage Atlas [Amazon Games App]

