Amazon Prime Gaming Mart 2023 oyunları: 480 TL değerinde 7 oyun hediye

Tam Boyutta Gör Amazon, Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunlar ile ses getirmeye devam ediyor. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 480 TL değerinde yedi oyun ve Valorant, Genshin Impact, Grand Theft Auto Online gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler eklendi. İşte Prime Gaming Mart ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Mart 2023 oyunları

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Şubat ayında, kullanıcılara The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, Onsen Master, Aerial_Knight’s Never Yield, Divine Knockout, One Hand Clapping, BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad, Space Crew: Legendary Edition, Tunche ve Space Warlord Organ Trading Simulator gibi yapımlar sunulmuştu. Hizmet bu ay ise daha çok bağımsız yapımlara odaklanıyor.

Bununla birlikte Mart ayında Prime Gaming'e eklenecek oyunlar arasında Baldur's Gate: Enhanced Edition, Adios, I Am Fish, Faraway 3: Arctic Escape, Book of Demons, Peaky Blinders: Mastermind ve City of Legends: Trapping in Mirror - Collector's Edition olmak üzere yedi farklı oyun yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise yaklaşık 480 TL.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming Mart 2023 Ücretsiz Oyunlar

Baldur's Gate: Enhanced Edition (2 Mart)

Adios (9 Mart)

I Am Fish (9 Mart)

Faraway 3: Arctic Escape (16 Mart)

Book of Demons (23 Mart)

Peaky Blinders: Mastermind (23 Mart)

City of Legends: Trapping in Mirror - Collector's Edition (30 Mart)

